Când digestia nu funcţionează corect, organismul nostru in­tră în grevă. El are nevoie urgent de un regim sănătos, cu multe ali­mente naturale pentru muşchi tari şi nervi flexibili, pentru un ten frumos şi bună dispoziţie, pentru o memorie bună şi un sistem imunitar imbatabil. Organismul este inteligent şi sem­nalizează ce-i lipseşte.Fibrele stimulea­ză activitatea in­testi­nului. Soluţia: fulgi de cereale, grâu încolţit + 1 lingură de seminţe de in şi stafide. Peste zi: ronţăiţi 2 mere şi câţiva morcovi.Cauza ar putea fi curele de slăbire repetate, pentru că atunci apare lipsa albuminelor. Pentru luciu: legumele, cerealele, fasolea, mazărea conţin albumine şi nu îngraşă.Tenul uscat are nevoie de vita­mina A. Deci: consumaţi zilnic fruc­te (portocale, caise) şi 2 porţii de le­gume roşii sau verzi (morcovi, broc­coli).Acidophilus - bacteria ce se gă­seşte în iaurt - rege­nerează flora din cavitatea bucală şi pune pe fugă bac­teriile care produc inflama­rea gin­giilor. La micul de­jun: 1 pahar cu iaurt.