"Am Parkinson şi niciun medicament nu mă ajută"

(Răspuns pentru ION BRĂNESCU - Târgovişte, F. AS nr. 1220)

Nodulii tiroidieni sunt modificări ale structurii glandei tiroide. Mărimea lor variază de la câţiva mm, la câţiva cm, şi se pot prezenta singuri sau multipli. În general, nodulii tiroidieni nu in­fluenţează funcţia tiroidiană, dar sunt situaţii rare, când aceşti noduli se­cretă în exces hormoni tiroidieni, ceea ce duce la disfuncţia tiroidei, mai exact la hipertiroidism. Sunt per­soane care au noduli tiroidieni, cu care trăiesc fără a şti de existenţa lor, aceştia fiind descoperiţi în cele mai multe cazuri din întâmplare, ca urmare a unui examen medical de rutină. Nodulii tiroidieni, în cea mai mare parte, nu sunt de natură malignă. Totuşi, deşi ei nu pun în pericol viaţa, un diag­nostic corect, un tratament adecvat, o urmărire a evoluţiei lor prin analize specifice pot duce la preîntâmpinarea eventualelor complicaţii şi la micşorarea simptomelor.Nu se cunoaşte cauza exactă a acestor noduli. De pildă, se vorbeşte de o lipsă de iod, în zona geografică în care bonlavul trăieşte, dar pot foarte bine exista zone cu suficient iod şi, în acelaşi timp, cu bolnavi. Desigur, astăzi, telefoanele, polua­rea, lipsa de mişcare, computerele, alimentaţia plină de aditivi şi pes­ticide ar putea fi o cauză în apariţia acestor boli. În ce mă priveşte, întotdeauna am văzut o rezolvare a situaţiilor într-o combinare a tra­tamentului medicamentos cu unul alternativ, natural, ce va fi indi­vi­dualizat în raport cu natura acestora, cu alte afecţiuni pe care pacientul le are şi, nu în ultimul rând, cu nodulii aso­ciaţi cu hipertiroidia (situa­ţie foarte rar întâlnită, atunci când ţesutul nodular tiroi­dian produce hormoni în ex­ces, ducând la o boală auto­imună, când organismul nu recunoaşte glanda tiroidă ca parte integrală a acestuia) sau cu hipotiroidia.Înainte de toate vreau să menţionez că niciun tratament nu poate înlocui un stil de viaţă sănătos, o alimentaţie sănătoasă, exerciţiile fizice (mers pe jos, drumeţii, înot, bicicletă), liniştea sufletească - condiţii destul de greu de realizat astăzi, când rit­mul vieţii este alert, iar stresul prezent la tot pasul.Imensa farmacie a naturii a fost folosită de om de-a lungul mileniilor pentru a trăi departe de boli, fără a cunoaşte neapărat ce minerale, vitamine sau alte substanţe active conţin plantele din mediul înconjurător, şi care din ele îi sunt benefice. În cazul nodulilor tiroidieni, şi nu nu­mai, am urmărit în studiile noastre ca produsele pe care le-am realizat să aibă acţiune atât asupra sistemelor en­docrin, digestiv, nervos, imunitar, cât şi în redu­cerea nodulilor, până la dispariţia lor. Trebuie menţionat faptul că orice schimbare în fiziologia unei persoane, mai precis a unui organ, nu se face într-o zi, altfel spus: "Boala vine cu căruţa şi nu plea­că cu avionul" - aşa că trebuie să avem răb­dare şi să urmăm tratamentul prescris. În con­cluzie, produsele Elixir of Youth şi Nervton, pe care le deţi­nem şi pe care vi le şi recomand, protejează celulele prin neutralizarea radicalilor liberi şi sprijină diviziunea celulară normală (com­bat degenerarea celulară, previne dege­nerarea sau distrugerea neuronilor, ajută la men­ţinerea sănătăţii sistemului nervos şi previne apariţia mutaţiilor şi malignizarea celulelor). Un alt efect pozitiv este întărirea funcţionării normale a sistemului imunitar, datorată conţinutului în substanţe active, cu efect puternic antioxidant. Şi, nu în ultimul rând, urmăreşte eliminarea pro­duşilor toxici de metabolism, la nivel hepatic şi renal.Vă doresc multă sănătate şi sper să ne comu­nicaţi cum v-au fost de ajutor produsele noastre.Pentru mai multe relaţii, vă rugăm să ne con­tactaţi.Boala Parkinson este o boala cronică, care afectează sistemul nervos, şi este de cauză necunoscută. Ea afectează cir­ca 1% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cu preponderenţă bărbaţi. Boala poate fi provocată de factori genetici. În afară de aceasta, se pare că viaţa în mediul rural şi consumul apei de fântână ar putea creşte riscul pentru apariţia ei. Inte­resant este că nefumătorii au un risc uşor crescut faţă de fumători, mo­tivul nefiind desluşit.Trebuie spus că există şi alte tul­burări, numite Sindroame Parkin­so­niene, ce rezultă din consumul unor medicamente (cum ar fi cele psihia­trice), din prezenţa unui trau­matism cranian (ca­zul cele­brului boxer Mo­hammad Ali), ingerarea de toxine, boli he­patice cronice.Caracteristice pentru a­ceastă boală sunt urmă­toa­rele manifestări:* Tremurul corpului, care apare chiar şi în repaus.* Bradikinezie, adică mişcări lente.* Rigiditate.Manifestările sunt, de regulă, unilaterale (adică afectează o parte a corpului, stângă sau dreaptă, la început).Alte manifestări includ:* Lipsa mirosului (vreo 90% din cazuri).* Lipsa de echilibru.* Depresie şi anxie­tate.* Tulburări de somn.* Dificultăţi în uri­nare.* Constipaţie.* Tulburări la înghi­ţire.* Tulburări în vor­bire.Din punct de vedere naturist, cauza bolii este cel mai adesea deze­chi­librul în felul de a trăi. Unii oameni nu res­pectă echilibrul odihnă-activi­tate, extrem de important pentru o viaţă sănătoasă. De asemenea, trebuie ţinut şi un echi­libru între viaţa materială şi viaţa spirituală, care asigură un flux energetic ce porneşte de la spirit către corp, pentru întreţinerea acestuia din urmă. Acesta este unul din motivele pentru care unii oa­menii îmbă­trânesc repede, iar alţii mai lent.Mi-aş permite să adaug aici faptul că planeta noastră se află în aceeaşi situaţie. Din cauza lipsei fluxului energetic spiritual, prin aplecarea mate­rialistă a oamenilor, planeta noastră nu se mai regenerează şi riscă şi ea să îmbătrânească. Din fericire, o forţă divină, mai presus de noi, oamenii, rectifică lucrurile, punând stop la această de­ge­nerare.Recomandări:* Consumul moderat de alcool şi evitarea fumatului (chiar dacă fumătorii au un risc mai scă­zut comparativ cu nefumătorii.* Mişcarea fizică este importantă, căci ajută la menţinerea tonusului. În plus, este bună şi pentru starea psihică a bolnavilor. Totuşi să se evite mişcările bruşte. S-a dovedit că simptome cum ar fi tremuratul scad după ce pacienţii au mers puţin pe bicicletă.* Dietă cu multe fructe şi legume - îmbunătăţeşte tranzitul intestinal.* Suplimente ce conţin vitamină C, E, B12, Omega-6. Consumate în doze mari, pe o periodă de cel puţin 16 luni, Coenzima Q10 ar putea înce­tini evoluţia bolii.* Plante medicinale: ghimbirul (Zingiber offi­cinalis) conţine o substanţă (zingerone), care ar putea proteja partea afectată a creierului. Ging­ko biloba acţionează prin creşterea circulaţiei ce­re­­brale.La cei care folosesc anticoagulante (medica­mente care subţiază sângele), combinaţia cu gin­sengul poate da un efect prea puternic.* Masajul detensionează muşchii, ajutând pacienţii să se mişte mai bine.* Tai Qi, meditaţia şi yoga - ajută la relaxare, precum şi la echilibrarea minţii.* Terapia cu muzică sau pictură, dans elimină stărea negativă. La unii, muzică ajută la vorbire, iar la alţii, ajută pictura sau dansul la controlul mişcării mâinilor.* Acupunctura eliberează canalele energetice, prin stimularea ficatului.* Homeopatia are efect puternic, fiindcă acţionează profund. Unele medicamente, cum ar fi Gelsemium, Manganum aceticum, Mercurius solubilis, Plumbum metallicum, ar putea fi de folos, însă, un tratament individualizat este ideal pentru această boală.* Echilibrarea vieţii materiale cu cea spi­rituală - este esenţială în existenţa noastră. Lipsa acestui echilibru este rădăcina tuturor bolilor. Iar cu cât devenim mai "avansaţi", mai "civilizaţi", cu atât ne înstrăinăm de cel mai important lucru pentru viaţa pământească: aspiraţia spirituală. Alergăm necontenit după bunuri materiale şi nu ne mai oprim să vedem ce este cu adevărat im­portant. Răspunsul co­rect la întrebarea "Cine sunt eu?", îl pune pe om la locul pe care ar trebui să-l ocupe, faţă de întreaga Creaţie şi de FĂ­CĂ­TORUL ei, ceea ce îl obligă la o viaţă spi­ritualizată, scu­tindu-l de bolile atât de nu­meroase ale vre­mii în care trăim.Vă urez succes!