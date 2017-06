La ca­pitolul "curiozităţi", România ocupă locul I în cla­sa­mentul ţărilor care cred în ştirile false. În medie, 10% dintre locuitorii celor şapte ţări cred că ştirile false sunt adevărate. În cazul României, cifra este mult mai mare: 31%! Românii cred în aceste ştiri, mai ales când sunt însoţite de propagandă. Ur­mează Slovacia, Po­lonia şi Cehia, dar cu procente mult mai mici. Ca exemplu, nu este întâmplător că românii au ales masiv PSD, lăsându-se manipulaţi de pro­mi­siu­nile incredibile din campania elec­torală. Multe alte pa­gini de propagandă sunt scoase la vedere pe pos­turile de televiziune comerciale, promovând non-va­lori drept valori, personaje sinistre drept în­ţelepţi. Ro­mânii îi cred şi minciunile lor sunt consi­derate "surse relevante de informare". În cerce­tarea or­ganizaţiei (numite think tank) există şi cifre avan­tajoase pentru România. Dacă Slovacia este ţara cu cea mai mică susţinere pentru va­lorile occi­dentale (abia 21% dintre slovaci se consideră ca fiind parte a cul­turii vestice), România se consideră pro-occi­den­tală, cu peste 50% din populaţie. Din punct de vedere mi­litar, numai Ro­mânia, Polonia şi Croaţia, din cele şapte ţări amintite, ar accepta ca NATO să sta­bi­lească baze militare pe teritoriile lor. 87% dintre ro­mâni ac­cep­tă apar­tenenţa ţării la NATO, în timp ce, în Po­lonia, aceeaşi apartenenţă este susţinută de 91% din popu­laţie. De no­tat că procentul ră­mâne neschimbat da­că armata română ar fi chemată să participe la apărarea unui aliat atacat. Tot la capitolul cifre­lor, 80% dintre ro­mâni au declarat că ar rămâne în UE ("Stai în UE"), în timp ce 70% au recunoscut că "Este bine în UE". Cifre cu puţin mai mici au fost recoltate în Polonia, Un­garia, Croaţia şi Bulgaria, în timp ce în Cehia pro­centele au oscilat între 41-35%. De necrezut, cehii mai înscriu o cu­riozitate: 29% vor să rămână în UE, 26% vor în afara UE! Dincolo de aceste valori, ideea centrală este că fostele popoare "frăţeşti" optează pentru UE, chiar şi în cazul în care liderii lor au discursuri eurosceptice, precum prim-mi­nis­trul ungar Orban. Paradoxal, deşi Un­garia are un lider au­tocrat, 71% din populaţie sus­ţine un regim de de­mo­craţie liberală, pe când românii sus­ţin aceeaşi de­mo­craţie în proporţie de 60%. Nu vom ignora cifra de 35%. Este numărul celor care, în Carpaţi, şi-ar dori un sis­tem autocrat, cu un dictator de modă ve­che. Nu ui­tăm o altă cifră: 57%. Atâţia sunt românii care nu cred în ziare şi televiziuni. În fine, revenind la in­formaţia de la început, GLOBSEC a numărat 10 mi­lioane de est europeni care cred în şti­rile mincinoase (fake news). Organizaţia oferă poli­ticienilor o oportu­ni­ta­te rară de a privi în minţile euro­penilor din Est şi Centru: trend-ul 2017 este memo­rabil; putem rămâne pu­ternici dacă vom fi împreună; suntem uniţi dacă vom în­ţelege că UE are o puternică diferenţă regională; vom înţe­lege că suntem mai puternici numai dacă vom ac­cepta diferenţele dintre noi.