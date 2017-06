Pensiunea "La Vechea Moară"

Sufrageria

În curte

Grup de austrieci la "Vechea Moară"

Ce puteţi vedea primprejur

Cheile Caraşului

Peştera Gaura cu Muscă

Tunelul iubirii

Era pe vremea imperiului Austro-Ungar, şi oamenii care îşi duceau grâul la măcinat erau români şi ger­mani. Pe urmă nemţii au plecat, prin casele pustiite au început să crească bu­ruieni şi copaci şi ţăcănitul morii a încetat. Pă­rea să nu se mai în­tâmple nimic în Sasca Mon­tană, un sat răstignit de istorie, când un medic din Timişoara, bântuit de amintirile neuitate ale copilăriei, s-a-ntors în sat, a cumpărat moara de la ultimul ei proprietar şi a trans­format-o în pensiune. "Vechea Moară" e azi o casă desprin­să, par­că, dintr-o poveste, cu un restaurant pe măsură, în care se servesc bunătăţi bănăţene, la mese de lemn. Dai pe gât berea rece, inspiri adânc aerul de pădure şi-ţi spui că toate mi­nu­nile trebuie să aibă un început.- Amintirile din copilărie, în primul rând. Ta­tăl meu era din Sasca Montană şi aici mi-am des­chis şi eu ochii asupra lumii. Sunt foarte legat de lo­cul acesta, unul dintre cele mai frumoase din Ro­mânia. În ce priveşte moara, eu am luat-o prin 2008, când era părăsită şi nu mai avea în ea nici un me­ca­nism! Mai rămăsese doar groapa unde fu­­sese roata cea mare şi o grămadă de pietre. Am cumpărat şi moara, şi casa de lângă ea. Ne-au plă­cut şi soţiei mele, şi mie, că erau pe malul unui pâ­râu, Şuşara, care trece pe sub ferestre. După vreo doi ani, având în minte nişte locuri frumoa­se din zona rurală a Austriei, unde mergem frec­vent şi unde există şi un restaurant numit "Alte Muhle" (Moara veche), am hotărât să numesc moa­ra la fel şi să fac un restaurant după acelaşi model. Un restaurant care să ne placă nouă, în primul rând, în care să ne simţim ca acasă, pri­mitor, dar şi cu o notă de nostalgie, pe care i-o conferă stilul mobilelor şi obiectele vechi. Am pus mult suflet, toate ideile au fost ale noastre, iar ceea ce am dorit a fost să nu schim­băm struc­tura exterioa­ră a mo­rii. După un an, ne-am decis să transformăm podul casei în trei camere de cazare, mici şi prietenoase, pentru oamenii care apreciază astfel de lucruri. Din cauza mul­telor solicitări, venite mai ales din partea nem­ţilor şi austriecilor, care ajung frec­vent în re­zer­vaţia Nerei, în 2014 am des­chis o nouă pen­siune, mai ma­re, în sat: Pensiunea Sas­ca. Şi în ea, ca şi la "Vechea Moară", am adunat lucruri fru­moase şi vechi, ce amintesc de vre­mu­rile de altădată, multe din ele aduse din Austria.- Într-adevăr, mă im­plic social în sat, sunt cetăţean de onoare al comu­nei, fac "lobby" pen­tru dezvoltarea turis­tică a zonei (inclusiv a oraşului Ora­viţa), capi­tala Banatului Mon­tan. Problema noastră sunt drumurile, de-a dreptul îngro­zi­toare, care izo­lea­­ză acest paradis natural. Am militat chiar şi la nume­roşi miniştri ai tu­rismului, pentru nevoia de infra­struc­tură, de dru­muri, pentru viito­rul unei zone mi­nunate din România, de care, de 25 de ani, toată lumea cu puteri de decizie îşi bate joc! Am înfiinţat chiar şi o aso­ciaţie cultu­rală, "Sasca Mon­­tană", împre­ună cu biserica catolică din lo­ca­litate, cu Foru­mul german Reşiţa şi cu pri­mă­ria. Am luat în comodat o clădire pe cale de dis­trugere (clă­direa fostei judecătorii din Sasca) în care am făcut un Muzeu al Ger­manităţii şi un mic Muzeu al Minei (aici a existat o zonă mi­nieră foarte puternică). Am reabilitat celula de detenţie de acolo ("Ve­chea puşcărie"), iar la etaj, în trei încăperi, am făcut o galerie de tablouri, unde anul trecut am avut trei vernisaje!- Pentru că Sasca este una dintre perlele turis­mului românesc! Se află la marginea rezervaţiei naturale Beuşniţa - Cheile Nerei. Are nenumă­rate obiec­tive: Che­i­le Nerei (drumeţie şi raf­ting), Chei­le Şuşa­rei (drumeţie), Cas­­cada Beuşniţa, Cas­cada Şuşara, Lacul Dracului, O­chiul Be­iului, Mâ­năs­ti­rea Nera şi Mânăs­tirea Călu­găra, Cas­cada Bi­găr, Mo­rile de apă de la Ru­dăria, ora­şul Ora­viţa, cu tea­trul Im­perial de acolo, ora­­şul Anina etc. Deci, turism de week-end şi de con­cediu, cu zile pline cu locuri de vizitat. În prezent, turiştii care ajung la noi sunt în ma­joritate români, dar şi unguri, cehi, ger­mani, austrieci şi, mai recent, sârbi.- Aici a fost zonă de minerit, nu de turism. Nu există tradiţie. Cu toate astea, deviza noastră este ca toţi turiştii să plece mulţumiţi, indiferent de pretenţiile lor. Un turist nemulţumit împăr­tăşeşte nemulţumirile cu alţi 100. Am încercat să dăm zonei un standard cât mai apropiat de cel austriac. Judeţul Caraş-Severin este un judeţ sărac, care are o singură şansă: turis­mul! Neno­rocirea este că nimeni nu repară dru­mu­rile, şi asta o simte turistul! Fie că vine prin Oraviţa, Moldova Nouă sau Bozovici, tot dru­muri neprie­tenoase îl aşteaptă! Vor re­veni de zece ori mai mulţi, dacă dru­murile se vor reface. Dar cine să îm­plinească mi­nunea asta?- Centrul Cultural Sasca Montană vrea să demon­streze că acolo unde se vrea se poate! Istoria noastră nu trebuie lăsată în paragină, clădirile istorice nu trebuie părăsite, actul cultural poate fi făcut oriunde, nu doar în marile oraşe. E nevoie de iniţia­tivă, iniţia­tivă perso­nală, ea duce societatea înainte. La câteva luni după ce Asociaţia Culturală Sasca a decis funcţionalitatea di­ver­selor spaţii, am des­co­perit, întâmplă­tor, undeva, în Aus­tria, pe Va­lea Wa­chau, un centru cultural care semăna iz­bi­tor cu proiectul nostru. Se găseşte la Weissen­kirchen şi este şi acolo un proiect câştigător al comunităţii lo­ca­le. Adevărul nos­tru este pe cât de simplu, pe atât de frumos: Sasca în­cearcă să-şi re­gă­sească identita­tea. După închi­derea mi­ne­lor de cupru de aici, o letargie a pus stă­pânire pe acest sat din Ba­natul Mon­tan. Mulţi oa­­meni au plecat, alţii sunt doar pen­sio­nari, iar ti­mişo­renii cu case de vacanţă aici (sunt câteva sute) vin ocazio­nal, în week-end sau con­cedii. De câţi­va ani, am ob­ser­vat că turis­mul pare a reînvia în această zonă ex­cep­ţională prin fru­museţea ei. Nu ştiu de ce nu se face nimic oficial în direcţia aceas­ta. Natura noastră poate fi transfor­mată în aur curat.De la "clopoţelul bucătarului", la placa de lemn, cu mielul negru ce le urează turiştilor bun venit, şi la ceasul de perete "Grand Central", obiectele decorative din pensiunea "Vechea Moa­­ră" sunt bune de dus la muzeu: fluturi metalici, sticle de bere de la înce­putul secolului al XIX-lea, cupe de porţelan atârnând pe pereţi, halbe de doi litri, din reţe­tarul austriac de epocă, tăvi de ara­mă sculptate de mari maeştri ai feroneriei gospo­dăreşti din Aus­tria, broasca-re­gi­nă, colorată în al­bastru, aşezată pe un tron metalic, în formă de clopot, şei ciu­date, de cai sălbatici, aparate de radio din vre­murile de început ale radiofoniei, sculptate în lemn de tei. Să te tot uiţi şi să te minunezi. În sufragerie, do­mină portretele patronilor, Ioan şi Johana Sporea, îm­brăcaţi în costume tradiţionale austrie­ce. Deşi toţi pro­prietarii morii au fost români, prima bucă­tăreasă a restaurantului "La Vechea Moară" a fost o săsoaică, specialistă în bucate austriece. Bu­că­tăresele următoare, inclusiv doamna Gabi, maes­tra de azi, au promovat bu­că­tăria româ­nească a zonei. Se spune că este de neuitat mămăliga "Gabi", însoţind ciorbele şi grătarele pentru care stră­inii parcurg mii de kilometri. Pentru bucu­riile trăite la "Moara Ve­che", tu­riştii din Austria, Serbia şi Germania, uită gro­pile de pe şosele, con­siderând că ăsta e preţul ca să ajungi în rai.Au o adâncime de 200 m şi o lungime de 19 km (dintre care aproximativ 10 km se pot vizita). Sunt remarcabile datorită versanţilor cu pereţi calcaroşi, vegetaţiei abundente, izvoarelor carstice, precum şi celor peste 500 de peşteri şi avene.Peştera Gaura cu Muscă este situată la 12 km de Moldova Nouă. Intrarea in peşteră se află în ver­santul stâng al Defileului Dunării, în marele abrupt calcaros situat în apropierea stâncii Baba Caia din albia Dunării, la 3 km în aval de localitatea Pescari. Este situată la o altitudine de 92 m (28 m deasupra apei Dună­rii) şi are o lungime de 254 m.Este cel mai mare parc mulinologic din Europa. Cuprinde aproape 22 de mori înşiruite pe trei kilo­metri de râu.Este situat pe calea ferată dintre Caransebeş şi Băuţar şi leagă localităţile Obreja şi Glimboca. Tu­nelul figurează pe lista comorilor ascunse din Uniu­nea Europeană, publicată pe site-ul Parla­men­tului European.