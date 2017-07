Ca să fiu mai precis, multe din spaţiile în care funcţionau mai există, dar fie că au ajuns depo­zi­te, fie sunt închise şi rui­nate. Ce-i drept, în pu­ţi­nele care mai funcţionează şi azi, vânzătorii îşi fac me­seria, vând mărfurile luate de la oraş, dar nu prea ştiu ce să spună, cum să le re­comande. Sunt tineri, au făcut liceul, dar nu prea ştiu ce se află pe rafturi, decât dacă se uită în catastife. Se apro­vi­zio­nează pe internet, îşi etalează, mai ales dacă sunt băieţi, telefoanele inteligente; ur­măresc vânzarea cu priviri reci, indi­ferente, dau restul la cinci bani şi salută cu vorbe simple, mereu aceleaşi: "ziua bună" ori "o seară plăcută".În satul Bărbăteşti, în care mi-am pe­trecut copilăria, magazinul din centru era în casa foştilor mei naşi de botez, boierii Oprişescu. Fusese dispensar după "na­ţio­­nalizare", acolo mă născusem şi eu şi so­ra mea, Maria, asistaţi de moaşa Po­rum­biţa. Când dispensarul a fost mutat în vila aceluiaşi moşier, lăsând loc maga­zinului "universal", gestionar şi vânzător a fost angajat "Nea Ionică", un bărbat înalt, cu ochelari, îmbrăcat în halat al­bas­tru. Râdea plăcut şi tare, spunea glu­me şi poveşti, ajuta copiii, îi instruia în privinţa mărfurilor nechimizate. Fiica lui, Victoriţa, îl ajuta deseori, vânzând dul­ciurile şi textilele, conservele, sala­mul făcut direct din carne, brânza în bu­toaie, bomboanele cu lapte, foile de da­fin, măslinele, peştele. Nea Ionică ştia ce nevoi au sătenii, ce produse se cum­pă­ră... Se aduc şi azi mărfuri, dar în vogă la oraş, nu la ţară. Se aduc lucruri ieftine şi proaste... Vremurile lui Nea Ionică sunt însă de neuitat. Cum intra câte o fată, era întâmpinată cu o vorbă dulce, inexplicabilă: "Ce vrei, vruţo?". Ce-o fi însemnat "vruţo"? Îmi plăcea să-l vizitez când nu era aglomeraţie. Ştia că-mi plac poveştile, curiozităţile. Le citea în "Ma­gazinul ştiinţific", le găsea la poştă, le afla de la bătrânii care îşi pierdeau vre­mea în prăvălie. Mi-au rămas în me­morie câteva despre corpul omenesc. 1. Se zice că femeile văd mai multe culori decât bărbaţii. Cum ar fi: văd zece culori la un curcubeu, faţă de şapte, câte văd bărbaţii. 2. Feriţi-vă de insolaţii! Corpul copiilor se reface abia într-un an. 3. Cică atacurile de inimă se întâmplă lunea. De ce? Păi, zice ţăranul, omul a băut prea mult duminică, iar la începutul săptă­mânii îi este cam greu să se întoarcă la muncă. 4. Unii au măsurat că suprafaţa unui plămân este la fel de mare ca su­pra­faţa unui teren de tenis, iar alţii au cal­culat că, în fiecare an, corpul omului se schimbă definitiv, îşi înlocuieşte celu­lele. Cu alte cuvinte, deşi în fiecare an, îl salutam zilnic pe Nea Ionică, 90-98% din el nu mai era cel de anul trecut. Din­tre toate cele povestite, acest amă­nunt m-a impresionat cel mai mult. Pe vremea aceea, mă chema "Ionel". Astăzi, mă cheamă cum mă cheamă. De câte zeci de ori m-am schimbat? Bietul Nea Ionică nu mai este de mult pe lume, să-mi spu­nă. Dar calcule? Deocamdată, nu-i ne­voie să-mi citesc vârsta în buletin.