Cu o experienţă de peste 15 ani în mass-me­dia, jurnalistul cultural Cristian Pătrăşconiu întruneşte ca­lităţi rare azi printre confraţi. Pa­sionat de po­li­to­logie, literatură, fi­lo­sofie, istorie, el are ca marcă de­fi­nitorie expresia clară şi substan­ţială. Fie că publică analize politice, cro­nici literare sau convor­biri cu perso­na­li­tăţi, textele lui nu sunt ni­ciodată plic­ti­coase, fiindcă îţi dau de gân­dit. Pe lângă cele patru volume de dialoguri apă­rute la Humanitas până acum (cel cu Tia Şer­bă­nes­cu, "Trântind uşa", vi l-am sem­nalat toam­na tre­cu­tă), pe lângă co­laborările la publicaţii pe hârtie, Cris­tian Pă­trăş­co­niu şi alţi cinci publicişti cu ace­leaşi competenţe "umaniste" au creat o re­vistă online, LaPunkt.ro, citită şi apre­ciată de mul­tă lu­me. Convorbirile cu cei 10 scriitori timi­şoreni, adu­nate în cartea pe care vi-o recomand azi, au apă­rut întâi pe acest site şi aşa se explică titlul cam ciudat. Autorul îşi cu­noaş­te bine interlocutorii, de vre­me ce a studiat şi a lucrat vreo 10 ani în preaj­ma lor: "Mulţi dintre ei mi-au fost profesori în mod direct. În sens larg, toţi mi-au fost de fapt pro­fesori: de literatură, de presă, de politologie, de spirit civic, de decenţă, de bun simţ, de onoare (...) de gândire critică, de gene­ro­zitate, de dialog". În­­tr-ade­­văr, toţi cei 10 sunt oa­meni de is­pravă, ata­şaţi spe­cificului bă­năţean, dar cu o concepţie cos­mo­polită în sen­sul cel mai bun. Indivi­dua­lităţi bine de­fi­nite, ei au în co­mun, pe lân­gă sa­gacitate şi talent li­te­rar, o ca­pa­citate de muncă asi­duă, pa­sio­nată şi, nu în ul­timul rând, o cor­dia­li­tate pli­nă de umor. Cu­rio­zi­tatea lui Cristian Pătrăş­co­niu sco­a­te la iveală din fiecare doar câte o par­te din mul­tele lor preo­cu­pări şi ex­perienţe legate de pro­fe­sie în sens larg. Adriana Babeţi, de pildă, po­ves­teş­te cum, în urmă cu 20 de ani, din iniţiativa ei, a lui Mir­cea Mihăieş şi a lui Cor­nel Ungureanu, a luat naş­tere proiectul de cer­cetare "A Treia Euro­pă", de­dicat iniţial literaturilor cen­tral-europene şi ex­tins apoi şi asupra istoriei, so­cio­logiei, antro­po­logiei cul­turale. Pe lângă cen­trul de cercetare s-au creat astfel şi un colegiu al­ternativ, serii editoriale, o bibliotecă şi o arhivă de istorie orală. Sma­randa Vultur, coordo­na­toarea acesteia din urmă, inte­re­sată de "memorie, istorie, uitare şi salvare", a în­re­gistrat, împreună cu echi­pe de studenţi ins­tru­iţi de ea după modelul an­chetelor so­ciologice, amin­tirile unor vârstnici bănă­ţeni care au trăit eve­nimentele se­co­lului XX, po­veş­tile lor de viaţă în diferite co­mu­nităţi etnice. Vocile trans­cri­se în toată autenti­ci­ta­tea lor sunt tot atâtea mărturii despre trecutul re­cent, in­cluzând şi crimele comu­nis­mului. Arhiva ora­lă şi vo­lumele coordonate de Smaranda Vultur au im­portanţă nu doar pentru adevărul istoric ci şi pentru prezentul în care "a ră­mas ca un lest im­posibil de eliminat indiferenţa la ni­­velul societăţii în ansamblu (...) faţă de im­pos­tură şi irespon­sa­bi­li­­tate". Cu Marcel Tolcea - un virtuoz al jocurilor de cuvinte, al paradoxurilor şi al vio­i­ciunii de spirit - tema dialogului e se­ducţia; Daniel Vighi, un povestitor ca nimeni altul, cu o ope­ră ro­ma­nescă ex­cepţională, şi un om de o fran­cheţe ire­zis­tibilă, vorbeşte despre bucuria de a scrie, iar cu zia­ristul, poetul şi "starul mediatic" Ro­bert Şerban dis­cuţia e - cum altfel - despre mass-media româ­neas­că. Foar­­te interesante sunt şi con­vorbirile cu Va­sile Po­povici şi Ioan T. Morar, scri­itori cu lungi sta­dii în diplomaţie, despre im­portanţa bagajului cultu­ral al unui asemenea func­ţionar (am mai avut după 1989 scriitori veniţi din afa­ra sistemului în funcţii diplomatice - Grete Tartler, Mihai Zamfir, Th. Ba­conschi, între alţii, dar sistemul i-a preferat pe cei şcoliţi la Bă­neasa). Fi­indcă n-am loc să-i cuprind aici pe toţi interlocutorii lui Cris­tian Pătrăşconiu, ţin nu­mai să vă spun că titlul câştigat în 2016, Ti­mi­şoara - capitală eu­ro­peană a culturii, se da­to­rează şi efortului de decenii al acestui grup de inte­lec­tuali.