Vă rog să ajutaţi o mamă disperată! Fiicei mele, în vârstă de 21 de ani, i s-a pus diagnosticul sarcom cu celule gigant maligne gr. II genunchi stâng. Dacă poate cineva să mă ajute cu un sfat, îl rog să o facă repede. Fiica mea nu ştie diagnos­ticul, de aceea nu semnez acest apel. Vă mulţu­mesc pentru înţelegere.Vă scriu pentru că am mare nevoie de ajutor sau de-un sfat. Este vorba despre soţul meu, în vârstă de 54 de ani, căruia i-a fost extirpat un plămân, la care avea o tumoră malignă. După operaţie, s-a simţit bine, dar de când a început citostaticele, se simte foarte rău. După prima şedinţă nu a avut reacţii chiar atât de puternice, dar după cea de-a doua, s-a prăbuşit. Nu poate mânca nimic, greaţa şi starea de vomă l-au epuizat. Acum nici nu vrea să mai audă de citostatice. Spune că mai bine moare... Ce să fac? Cum să-l salvez? Spuneţi-mi, vă rog, la ce terapeut naturist să merg cu el (cât mai aproape de Ploieşti)? Aştept cu nerăbdare sugestiile dvs. şi ale specialiştilor care răspund cu atâta amabilitate în paginile revistei.Mama mea, la doar 47 de ani, este foarte bol­na­­vă. Are bronşiectazii chistice bilaterale, bron­ho-pneumonie obstructivă cronică acutizată şi multiple bule de emfizem (aşa scrie pe scrisoarea medicală). Aş dori din tot sufletul să-mi re­co­man­daţi câteva tratamente natu­riste care-mi pot ajuta mama. Vă doresc multă sănătate.Am un băieţel în vârstă de 4 ani, care s-a năs­cut cu o malformaţie congenitală de gradul II la inimă. Când a împlinit un an, am fost cu el la Spi­talul Fundeni pentru a fi luat în evidenţă. Medicii sperau ca acea mică găurică să se în­chidă de la sine. Dar nu a fost aşa, şi acum mi s-a spus că tre­buie operat. Diagnosticul este: defect septal interven­tricular Dsv; suflu sistolic de Dsv gr. II, fără in­suficienţă cardiacă. Mi-e groază de ope­raţie. Dacă există cineva care a rezolvat o pro­ble­mă asemă­nătoare printr-o altă terapie, fie şi naturistă, îl rog să mi-o comunice. De aseme­nea, dacă ştie cineva un spital sau un cardiolog de excepţie, de servi­ciile cărora au beneficiat, îl rog să mă informeze. Vă mulţumesc,Am 68 de ani şi am o problemă pe ca­re sper să o pot re­zol­va cu aju­torul citi­tori­lor acestei revis­te: am mâi­nile pline de crăpă­turi. Am folosit pe rând unguen­tele dermatolo­gi­ce exis­tente în far­macii - cu vitamina A, cu uree- dar nu am obţinut re­zultatul sperat. Crăpă­turile s-au amelio­rat puţin, dar au reapărut după pu­ţin timp. De aceea, rog cititorii care cunosc metode de vinde­care să-mi dea un sfat prin intermediul revistei. Vă mul­ţumesc.După o serie de investigaţii, am fost diagnos­ticat cu duodenită atrofică nespe­ci­fică. Medicii mi-au spus că pen­tru această boală nu exis­tă tra­ta­ment. Trebuie să ţin regim fără glu­ten, deoarece îmi lipsesc nişte enzime care îl digeră. Nu ar fi nicio problemă, pen­tru că nu mi se pare greu să mă­nânc doar mămăligă, brânzeturi, carne, fruc­­te şi legume, dar nici cu acest re­gim nu mă simt bine. Am 4-5 scaune pe zi şi slăbesc ver­tiginos. Îmi scade pute­rea, am insomnii... Dacă ştie cine­va un tratament naturist pentru această boală, îl rog mult să mă ajute.De doi ani mi se exfoliază unghiile şi mi se des­cuamează epiderma din zonele laterale şi ex­terne ale nasului şi din pavilionul urechii. Acest fenomen se repetă periodic, iar dispariţia lor este de scurtă durată. Tratamentele (tamponări) cu ceai de muşeţel, gălbenele sau miere de albine nu au avut niciun efect, de aceea aş dori să cunosc un alt tratament naturist, benefic însă. V-aş mulţumi din suflet dacă m-aţi putea ajuta.Sunt o persoană vârstnică, bolnavă de diabet zaharat. Câte boli întâlnesc, toate se cuibăresc în trupul meu. Cred că organismul meu nu mai poate lupta, iar me­dicamentele ce-mi sunt reco­man­date de medici nu au nici un efect pozitiv. De un an, stau în pat şi înghit tot felul de me­dicamente în zadar. Mai nou, mă lasă şi vederea, nu mai pot citi, ochii mă ustură şi lăcri­mează. Îmi puteţi recomanda un reme­diu pentru revigorarea organis­mului, cu plante sau alt produs ce m-ar putea pune pe picioare? Aş fi foarte recunoscătoare.