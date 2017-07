Se bea dimineaţa, pe stomacul gol, un pahar de suc de morcovi, iar seara, la culcare, altul. Pentru a se ajunge la această cantitate, se începe cu 50 de ml, crescând zilnic cantitatea până la 500 ml. E foarte bine dacă se amestecă şi cu suc de varză.Cumnata mea s-a salvat de o operaţie iminentă de fibrom uterin cu tinctură de tătăneasă. Se taie mărunt rădăcinile de tătăneasă (curăţate în prea­labil) şi se pun într-o sticlă de 1 litru, până la jumă­tate. Cealaltă jumătate se umple cu alcool (ţuică, de exemplu). Se lasă la macerat 2-3 săptămâni. Se strecoară. Se beau 50 ml, o dată sau chiar de două ori pe zi, înainte de masă, diluate în apă. Pe rădăcinile rămase se poate pune din nou alcool şi se lasă la macerat. Se poate repeta de mai multe ori, aşteptând până ce alcoolul se colorează cafeniu. Din momentul în care alcoolul nu se mai colorează, rădăcinile nu se mai pot folosi; trebuie înlocuite cu altele proaspete. Acelaşi tratament a salvat-o şi pe soacra mea de la operaţie. Trata­mentul durează până când veţi avea un uter de nota zece (câteva luni).Am avut şi eu o candidoză cronică. Am con­sultat vreme de 18 ani chiar şi medici profesori universitari, şi n-a ajutat la nimic. De doi ani mă simt bine, pentru că am căutat remedii naturiste:* Am băut apă de la izvoarele 1 şi 2 din Căciulata şi tot acolo am făcut injecţii cu apă minerală.* Tratament homeopatic: Candidum CH7 sau CH5 - câte 5 granule de două ori pe zi, timp de o lună, apoi Candidum CH15 - câte 5 granule o dată pe săptă­mână, timp de o lună, apoi Candidum CH30, câte 5 granule pe lună, timp de câţiva ani. Medicamentele homeopate sunt deosebit de ieftine şi bune la gust. Gra­nulele nu se ating cu palma, se aşază cu grijă în căpăcelul cutiei şi apoi se lasă în gură să se dizolve încet în salivă, cu o jumătate de oră înainte de masă. Nu este permis să simţiţi în gură - o jumătate de oră înainte şi o jumătate de oră după ce le luaţi - nici un iz de mâncare (usturoi, cea­pă, mentă etc.).* Pentru a grăbi vindecarea, e bine să beţi zilnic 1,5-2 litri de apă, ceai şi suc de morcovi. Sucul de morcovi la centrifugă e bazic şi dă rezultate imediate în trata­mentul candidozei, Candida preferând me­diul acid.* Evitaţi excesul de carne şi de dul­ciuri.Vă recomand o reţetă sigură: propolis în concentraţie de 30% în alcool. Se găseşte la piaţă, la Apicola, dar puteţi să vi-l preparaţi şi singură, din propolis solid şi alcool. Tamponaţi-vă gura cu soluţia respectivă sau puneţi în puţină apă 15-20 de picături, clătiţi gura cât mai mult, apoi scuipaţi.Se usucă rădăcină de tătăneasă, se taie mărunt, apoi se râşneşte ca şi cafeaua, cu ajutorul râşniţei electrice sau manuale. Se pune într-un borcan de culoare închisă, bine astupat şi ţinut la loc întu­necos. Se administrează trei linguri pe zi, cu o oră înaintea fiecărei mese. Totodată, se beau şi două ceaiuri de tătăneasă pe zi, între mese. Ceaiul se prepară astfel: se pun peste noapte la rece două linguriţe de rădăcină, tăiate mă­runt, în 1/4 litru de apă, a doua zi dimineaţa se încălzesc uşor până la 20-25 de grade şi se strecoară. Se bea înghiţitură cu înghiţitură, iar rădăcinile fierte se mestecă după aceea ca şi mâncarea. Tre­ceţi imediat şi la o dietă vege­ta­riană, bazată numai pe legume şi fructe, grâu şi orez. Tratamentul durează până ce veţi constata că polipii au dispărut.La recomandarea medicului dermatolog, am folosit cu succes şi vă recomand şi dvs., produsul Metrocreme (produs în Franţa). Se găseşte în farmaciile din Ro­mânia.Vă mai recomand o analiză de fecale, pentru bacteria Helicobacter Pylori, bacterie care întreţine acneea rozacee.În cazul în care se va stabili această bacterie, la indicaţia medicului, se va face un tratament şi cu antibiotice.Se prepară din lapte următoarea băutură: în 250 ml lapte se fierbe o priză (cât iei cu trei degete) de coada-calului. Se pune pe foc, iar când dă în fiert se dă deoparte, se lasă să se răcească, apoi se strecoară. Daţi băiatului să bea di­mineaţa. Atenţie: folosiţi neapărat lapte, pentru că dacă fierbeţi planta în apă n-are niciun efect.În primul rând, vreau să feli­cit redacţia pentru munca depusă cu suflet şi dăruire la întocmirea acestei reviste, care place şi este pe înţelesul tutu­ror, ajungând prin con­ţinutul ei direct la inima citito­rilor. În acelaşi spirit de întraju­torare umană, vreau să-i răspund şi eu d-nei Minodora, pentru că am trecut şi eu, cu băieţelul meu, prin aceeaşi situaţie. După câteva trata­­mente (bazate pe somnifere), pre­scrise de diferiţi medici (care ame­liorau pe durate scurte boala), am constatat că ceva din corp îi declan­şează această neputinţă în vorbire. Citind într-o carte despre giardia, am aflat că odată instalată în corp, poate afecta şi sistemul nervos. Imediat am făcut conexiunea, şi când am mers la un alt medic pe­diatru, am îndrăznit să-i dau eu diagnosticul, spu­nându-i că acel ceva care-i declanşa boala era giar­dia. Medicul a rămas foarte surprins, pentru că exact acelaşi lucru a vrut să-mi spună şi el. Bine­înţeles că mi-a dat să-i fac analiza de coprocultură, dar eu n-am mai aşteptat o lună să aflu rezultatul (atât se aştepta pe-atunci), ci i-am administrat (de la mine putere) Fasigyn - o tabletă, iar peste 7 zile, altă tabletă. Din acel moment, copilul meu nu s-a mai bâlbâit, vorbirea i-a revenit ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sper din tot sufletul să se rezolve şi la dvs. tot aşa, iar cauza să fie aceeaşi. Vă doresc multă sănătate.Chisturile au compoziţie lichidă şi se resorb, în cel mai fericit caz, cam în 2-3 luni. Pe lângă regimul alimentar - fără carne, mezeluri, conservanţi, coloranţi sintetici - se face următorul tratament naturist: de trei ori pe zi, înainte de masă, se mănâncă 1 cm de plantă aloe (să aibă între 3 şi 5 ani), bine mestecată. Se bea ceai de tătăneasă (1 linguriţă de rădăcină, uscată sau crudă, se fierbe 5 minute în 300 ml apă). Lichidul se împarte în trei porţii, care se beau ime­diat după ce s-a mestecat aloe, înghiţitură cu înghiţitură. Se face o pauză de o jumătate de oră, după care se pot mânca alimente uşoare. Peste zi, se bea ceai de trei-fraţi pătaţi amestecat cu cimbrişor sau bu­suioc, pătla­gină, coada-ca­lului, coada-şo­ri­celului - câte o linguriţă de plantă din fiecare, bine amestecate, infuzate cu un litru de apă în clo­cot. Ceaiul se bea toată ziua, înghiţitură cu înghi­ţitură, în loc de apă, îndulcit eventual cu miere de albine. Măreşte indicele imunitar. Alimentul de bază trebuie să fie salata de crudităţi, cu puţin ulei de floarea-soarelui extras la rece, fără oţet, cartofi copţi sau fierţi. Ex­tern, puneţi comprese cu bitter suedez, îndoit jumă­tate cu apă, noapte de noapte, pe regiunea splinei - decongestionează şi ajută cir­culaţia sângelui să vindece zona afectată. Sănătate!Vă recomand să beţi zilnic ceai de tătăneasă, amestecat cu rostopască (uscată, de la Plafar, fiind­că proaspătă este toxică). O linguriţă de plantă se fierbe în 500 ml apă, vreme de 5 minute, apoi se lasă să se infuzeze şi se strecoară. Decoctul se îm­parte în trei doze, care se beau înainte de cele trei mese principale, înghiţitură cu înghiţitură. În plus, orientaţi-vă alimentaţia în exclusivitate pe hrană vie (legume, fructe, cereale), netrecută prin foc, sucuri de legume, şi în loc de zahăr - miere. Se exclud al­coolul, carnea de porc, cafeaua, mezelurile, conser­vele de orice fel. Peste zi, în loc de apă, beţi ceai de muşeţel, pătlagină, gălbenele, salvie, seminţe de mărar sau chimen, diluate (1 linguriţă de plantă la 1 l de apă). Pe locul fistulei se pune o frunză de păt­lagină crudă, bine spălată şi puţin presată cu sticla, ca să fie zemoasă. Se aplică de 6 ori pe zi. Nepotul meu s-a vindecat perfect în acest mod, în trei luni. Multă sănătate.Faceţi seara, înainte de culcare, băi locale cu muşeţel (1 lingură la 1 litru de apă) sau băi locale cu apă de tărâţe, care se prepară în felul următor: se pun doi pumni de tărâţe într-un săculeţ de tifon şi se fierb într-un litru de apă, vreme de 15 minute. Faceţi, alternativ, o seară - băi locale cu muşeţel, altă seară - cu apă de tărâţe. Tot seara, şi de mai multe ori peste zi, ungeţi-vă local cu alifie de găl­benele sau alifie de tătăneasă, cu ulei de sunătoare sau ulei de coada-şoricelului. Reţetele lor au fost publicate în revista "Formula AS", dar le găsiţi şi la magazinele naturiste. Fac minuni!