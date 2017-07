* Ofer spre adopţie unor persoane iubitoare de pisici puişori de pisică, după cum urmează: 2 bă­ieţei (gri cu alb, galben cu alb) şi o fetiţă tricoloră - în vârstă de 2 luni, foarte frumoşi, ju­căuşi, curaţi, educaţi la litieră. Relaţii la tel. 0730/53.93.11

* Simba este o pisicuţă de un an, care a trecut prin multe încercări până să ajungă la Aso­ciaţia ROBI, de unde vă aşteaptă s-o adop­taţi, s-o iubiţi şi s-o faceţi să aibă încredere în oameni. Este nepreten­ţioa­să la mâncare şi so­­cia­bilă. e-mail: asociatia. robi@gmail.com

* Cine doreşte să adopte una din cele 11 pisicuţe cu vârste între două şi trei luni, fru­mos colorate, cuminţi, nepreten­ţioase la mân­ca­re, să se adreseze la e-mail: asociatia.robi@ gmail.com

* Dau în adopţie două pisicuţe albe cu pete negre, mai mici de un an, educate şi vac­cinate. Jucăuşe, inteligente şi sănătoase. Le găsiţi la GABI (Tel. 0773/92.48.86)

* Suntem în căutarea unor familii care vor să adopte 2 căţei metişi de ciobănesc ger­man, fetiţă şi băiat, în vârstă de 4 luni. Sunt frumoşi, edu­caţi, vaccinaţi, buni pentru pază şi com­panie. Sunt oferiţi cu carnete de să­nătate. FLO­RES­CU - Bucureşti (Tel. 0723/46.32.34)

* Oferim spre adopţie, dar numai iubitorilor de animale, o căţeluşă metis tânără, în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, ste­ri­lizată, drăgălaşă, jucăuşă, foarte blândă, ascultătoare, nepretenţioasă la mâncare. Bucureşti (Tel. 0723/21.04.33)

* Ofer spre adopţie un mascul metis în vârstă de un an, de talie medie, foarte bun pen­tru pază, ne­pre­tenţios la mâncare, inteligent, vaccinat, cas­trat, micro­cipat, cu carnet de sănătate. GEOR­GE­TA - Bucureşti (Tel. 0799/95.24.94, 0723/01.47.44)

* Patru căţeluşi în vârstă de 3 luni, de talie mijlocie (3 băieţi cu blăniţa maro închis şi o fetiţă cafenie), deparazitaţi, abia aşteaptă să fie adoptaţi de iubitori de animale. Se află în localitatea Chitila, tel. 0723/26.74.10

* Cine vrea să adopte o căţeluşă în vârstă de 2 ani, de talie mică spre me­die, foarte fru­moa­­să, metis, jucăuşă, inte­ligentă, blândă, ascul­tătoare şi sterilizată, să sune la tel. 0723/21.04.33.

* Aida este o căţeluşă tânără, de talie mică, ve­se­lă, dornică de a fi alintată, obişnuită cu viaţa în curte, dar cu siguranţă nu s-ar supăra da­că aţi invita-o şi în casă. Este ste­rilizată şi cine do­reşte s-o adopte să ne con­tacteze la e-mail: asociatia. robi@gmail. com sau www. 4animals.ro

* Jax are 2 ani, este un mascul puţin temător, dar dacă ştii să-i câştigi încrederea, devine un câine iu­bitor şi chiar foar­te afec­tuos. Are blăniţa maro închis cu câ­teva steluţe albe. Are carnet de sănă­tate! e-mail: asociatia. robi@gmail.com