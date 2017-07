Nutrind speranţa că în anul acesta veţi primi numai po­veşti vesele despre animale, vă scriu o întâmplare cu Tricot, un siamez simpatic, membru foarte, foarte iubit al familiei mele.Mi-a venit să strig ca atunci când eram copil şi pâram. Şi am strigat:Cu urechile ciulite şi pu­pilele dilatate mult, a joacă, ur­măreşte încordat lunecarea sti­loului pe coala de hârtie. Puţin îi pasă lui de importanţa con­ţin­utului colii sau de zbaterile mele intelec­tua­le, el nu vrea să-şi închipuie de­cât un şoricel ronţăind hârtie.Iminenţa unui atac-surpriză pluteşte în aer... La un mo­ment neprecizat, se produce: Tricot se repede asupra stilo­ului, dă cu lăbuţele peste peni­ţă şi sare arcuit în sus, de bucu­rie. Coala se mâz­găleşte, se şi­fonează, ce mai, e compro­mi­să. De ne­caz, îi pictez un zbenghi de cerneală pe botic. Ca orice ji­vină care nu-şi vede lungul nasului, se su­pără şi se retrage în fo­toliu, unde-şi spa­lă faţa, de mama fo­cului, cu lăbu­ţele.Eu o iau de la ca­păt cu scrisul, pe o coală curată. Deo­dată, mă trezesc cu un nou zdup chiar pe tean­cul de foi albe. În faţa ochi­lor mei încep să se des­făşoare "teribile" scene de răz­boi: Tricot se în­groa­pă în hârtii, le răvă­şeşte, le ghemotoceşte în labe, le sfâşie cu ghearele şi colţii. (Cum să faci un motan să înţeleagă preţul astro­no­mic al unei coli de hârtie?).În disperare de cauză, salvez stocul neatins încă. Rămas fără muniţie, atacă piratereşte bra­ţul meu care îndrăznise să-i ţină piept. Stiloul zboară, scăpat de sub control, Dumnezeu ştie unde, mă chircesc când îl aud zdro­bin­du-se de parchet.Dintr-un motiv ştiut numai de el, Tricot îşi schimbă pe ne­aş­teptate planul de luptă şi face un salt acrobatic înspre celălalt colţ al biroului. Mileul s-a strâns tot sub plonjonul lui, iar el se zbate neputincios, căzut prizonier în lasetele de bumbac.Îl las să evadeze de unul sin­gur - răgaz picat la ţanc pentru a-mi evalua stricăciunile. Ei bine, aşa nu mai merge! Pe o coală ne­intrată-n război, mă apuc să în­cro­pesc Tratatul de pace (să fie învăţătură de minte pentru cei ce dau în mintea pisicilor!).Eliberat din capcană, încearcă să-mi aran­jeze şuviţele rebele cu una din lăbuţe. Mă gâ­dilă pe frun­te şi pe tâmplă, fără să mă zgâ­rie. Îl privesc drept în ochi: se uită la mine cu urechi ciulite, pupile di­la­ta­te, semn că mai are chef de joacă. Şi eu la fel!Urez redacţiei şi cititorilor re­vis­tei "For­mula AS", cât şi celor care nu cu­vân­­tă, care doar mia­ună sau latră sau ci­ri­pesc sau cum s-or ex­prima ele, prin in­ter­me­diul dvs., mul­tă sănătate şi fe­ri­cire din partea mea şi a lui Tricot.