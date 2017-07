O opoziţie puternică amendează imediat şi tranşant dera­pa­jele puterii, în special nereuşitele şi/sau dezicerile aces­teia, în raport cu propriul program de guvernare, cel care i-a asigurat câştigarea administraţiei. Derapajele sunt cu atât mai evidente cu cât programul câştigător are un con­ţinut populist, demagogic, vizând preluarea pu­te­rii în alte scopuri decât cele vânturate prin el pe scena publică. Pro­gramul de guvernare al PSD-ului a fost, de la început, con­ceput în această perspectivă, autorii lui ştiind prea bine că realizarea sa este o utopie. PSD-ul a profitat de apa­tia electoratului de centru şi dreapta, pro­mi­ţând o re­dis­­tribuire a veniturilor economiei na­ţionale pe o bază con­­formă ideologiei social-democrate, con­cre­tizată în mă­riri ameţitoare de salarii şi pensii, redu­ceri de impozite şi taxe, creşteri de venituri pentru în­tre­gul sistem ad­mi­nis­­trativ etc. Pentru electoratul de stân­ga, mai puţin infor­mat asupra resurselor unei ase­me­nea "mişcări", mai sărac, în postura de client al statu­lui, "programul PSD" a fost o ma­nă cerească. Uşor mo­bilizabil prin sistemul de depen­den­ţe clientelare al celui mai structurat partid politic ro­mâ­nesc, el i-a asigurat PSD-ului o victorie clară la ulti­mele "parlamentare", pe fondul unui absenteism masiv al celuilalt electorat. Foar­te repede, după alegeri, PSD-ul şi-a dezvăluit ade­vă­ratele obiective: blocarea Justiţiei la pro­cesele în curs, eliberarea marilor afacerişti încarceraţi pentru jaful economiei naţionale, "castrarea" legislaţiei anticorupţie, subordonarea politică a sistemului judiciar. De la asaltul imediat asupra instituţiilor statului de drept (cu celebra OUG 13, adoptată "noaptea ca hoţii"), la ini­ţiativele de modificare a codurilor juridice, toate "mij­loa­ce­le" au fost folosite pentru capturarea tuturor palierelor pu­­terii, inclusiv prin încălcarea gravă a principiului - esen­ţial în democraţie - al separaţiei clare a puterilor în stat.PSD-ul s-a grăbit să evolueze spre formula unei or­ga­nizări iliberale a statului, tocmai pentru că liderii săi erau con­ştienţi că minciuna propagandistică a răs­tur­nării "cor­nului abundenţei" asupra românilor avea pi­cioarele foarte scurte. Măririle de salarii şi pensii, redu­ce­rile de taxe şi im­pozite, precum şi alte facilităţi au fost, desigur, votate de confortabila majoritate parla­men­tară, dar aplicarea lor s-a anunţat a fi selectivă şi trep­tată. Dacă s-au găsit bani pentru salariile demni­ta­rilor şi pentru pensiile lor neru­şinate, dacă s-au găsit fon­duri pentru fidelizarea admi­nis­traţiilor locale (pentru care s-au operat modificări le­gis­lative menite să le lăr­gească "competenţele" în utilizarea discreţionară a aces­tora), pentru angajaţii din sănătate şi învăţământ s-a constatat că s-a ajuns la fundul sacului. Ministrul Mun­cii, "poliglota" O. Vasilescu, a susţinut că PSD-ul şi-a ţinut promisiunile, doar că... eşalonat, pentru următorii ani, 2019, 2020... 2025. Cu toate că a suspendat in­ves­tiţiile - în special, în infrastructura transporturilor -, cu toate că a lansat o cursă spre împrumuturi masive pe pia­ţa financiară externă şi internă (grevând, în fapt, bu­ge­tele viitoare ale ţării), cu toate că a stimulat con­sumul - generând o creştere economică nesănătoasă -, gu­ver­nul a realizat că, oricum ar coti-o, litera programului ela­borat sub îndrumarea liderului Liviu Dragnea nu poate fi ur­mată. Fricţiunile declarate între guvern şi partid îşi au sor­gintea în incapacitatea reală a premierului Grin­dea­nu şi a mi­nistrului Finanţelor, Viorel Ştefan, de a exe­cuta în­tocmai "ordinele şefului", scoţând bani din pia­tră seacă, deşi ei - ca şi toţi ceilalţi membri ai ca­binetului - au fost aleşi pe criteriul obedienţei totale, me­canice, faţă de aces­ta. Eşecul Legii salarizării i-a ară­tat "tăticului" Dragnea că, dacă nu se vor găsi "soluţii" pentru o minimă mulţu­mi­­re a electoratului clientelar, s-ar putea ca el să se tre­zeas­­­­că, amendând la vot ade­vă­ra­tele ţeluri PSD-iste: al­birea juridică a oligarhiei, cu con­servarea averilor furate şi a privilegiilor autoacor­date, blocarea criticilor media­ti­ce şi întărirea sistemului dependenţelor "feudale" în conducerea ţării ş.a.m.d.Conducătorii PSD-ului s-au bazat, în bătălia lor pentru controlul tuturor puterilor din stat, şi pe relaxarea regle­mentărilor impuse de organizaţiile internaţionale din care România face parte, în special UE şi NATO. Brexit-ul şi propunerea unei Uniuni Europene "cu mai multe viteze", alegerea populistului atipic Donald Trump la pre­şedinţia SUA etc. i-a încurajat - după mo­de­lul Ungariei sau Po­lo­niei - să-şi afirme o mai pro­nun­ţată autonomie în ma­terie juridică, în vederea scopului final, stăpânirea în im­pu­ni­tate a întregului aparat de stat. S-a dovedit însă că o ase­menea credinţă este iluzorie. Pre­şedintele Klaus Io­hannis, socotit de ei principalul obstacol în acapararea totală a puterii, a ieşit întărit din vizitele în SUA şi Occi­den­tul eu­ropean, Donald Trump numind fără echivoc speranţa sa că lupta împotriva co­rupţiei şi susţinerea Jus­ti­ţiei inde­pen­dente vor continua până la capăt. Reculul popu­lis­mu­lui naţionalist în UE va impulsiona şi mai mult ten­dinţa acesteia de a re­gle­menta derapajele economice şi aventu­ris­mul autonomist cu viză oligarhică, din siste­mele juri­di­ce ale statelor fe­de­rale. Încercarea PSD-ului de a con­diţiona participarea României la direcţiile de dez­voltare a UE şi NATO de creşterea autonomiei sale în exer­­­citarea puterii interne pare sortită eşecului. Elec­to­ratul însuşi - de stânga sau dreapta - a realizat că inte­gri­tatea şi su­ve­ra­nitatea ţării sunt garantate numai de cele două orga­ni­zaţii.Guvernarea PSD a ajuns, aşadar, la un punct critic în evoluţia ei. Tranşarea prin demiterea guvernului Grin­dea­nu nu rezolvă problemele de fond. Opoziţia politică este însă slabă şi divi­zată. Ea trebuie să înţeleagă că numai o reacţie fermă şi so­lidară la eşecurile PSD-iste îi poate asi­gura revenirea în jo­cul politic românesc. Cu o nouă con­du­cere, PNL-ul poa­­­te - după "curăţarea rândurilor" - să îşi regăsească me­­ni­rea de campion al dreptei moderate. USR-ul este obli­gat să opteze pentru o formulă ideologică anu­me (even­tual cea a Platformei "România 100" a lui Da­­­cian Cioloş), renunţând la o "neutralitate" păguboasă. Tim­­pul tergi­ver­sărilor a trecut şi pierderea momentului de derută a PSD-ului s-ar putea răzbuna.