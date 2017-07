Amy Lynn Hartzler (cunoscută sub numele de scenă Amy Lee) s-a născut pe 13 decembrie 1981, în Riverside, California. Cel care a încurajat-o să îmbrăţişeze o carieră muzicală a fost chiar tatăl ei, John Lee, disc jockey şi prezentator de televiziune. A început să cânte de mică şi a studiat pianul timp de nouă ani. A dus o viaţă aparent lip­sită de griji, într-o casă plină de veselie, unde a crescut ală­turi de nişte părinţi iubi­tori, de un frate şi două surori mai mari şi una mai mică. Dar nicio fericire nu poate ţine la nesfârşit. Când avea doar 6 ani, sora cea mică a murit subit, în urma unei boli necunoscute. Moar­tea ei avea s-o trans­forme pe Amy într-un copil uşor melancolic, ce se refu­giază adeseori în muzică. La nici 11 ani, compune primele melodii şi visează să devină cândva compozitor de mu­zică clasică. Apoi, în adoles­cenţă, în timpul liceului (pe care l-a urmat la şcoala privată "Pulaski Academy" din Little Rock, Arkansas), în timpul unei tabere, îl cunoaşte pe Ben Moody, un tânăr de vârsta ei, pasionat de chitară şi de muzica rock. Au ambii aceeaşi vârstă, 14 ani, şi pun bazele formaţiei Evanescence. La început, Amy nu este con­vinsă că rockul cu accente gotice este potrivit pentru ea, dar curând este vrăjită de el. Suc­cesul concertelor susţinute în timpul liceului o încurajează enorm. ?ncep să cânte prin ca­fenele şi prin librării, la diverse evenimente. ?nregistrează împreună cu Ben şi câteva me­lodii. Apoi, în anul 2000, pentru o scurtă perioadă de timp, Amy pleacă la Universitatea Middle Tennessee State, unde studiază teoria muzicii şi compoziţia. Dar "microbul" rockului deja o cuprinsese. Nu mai are răbdare să stea până la finalul şcolii şi îşi propune să transforme trupa ei, Evanescence, într-una de mare succes, aşa că abandonează universi­tatea.?n 2003, Evanescence lansează albumul de debut "Fallen", care înregistrează un succes uriaş. Este însă şi anul în care Ben abandonează trupa nou conturată. Amy nu se dă bătută, se în­conjoară cu alţi muzicieni şi merge mai departe. Mai scoate cu Evanescence încă două discuri: "The Open Door" (2006) şi "Evanescence" (2011), şi modifică componenţa trupei, înlo­cuin­du-i pe băieţii care nu păreau a fi aşa de pătrunşi de muzică, ca şi ea. Susţine, astfel, mii de concerte în întreaga lume. În 2007, îşi ia o foarte scurtă pauză, ca să plece câteva zile în luna de miere, căci acesta este anul în care s-a căsătorit cu vechiul ei prie­ten, Josh Hartzler.Dar cerul trupei Eva­nes­cence se înno­rează. În 2012 apar pro­bleme juri­dice cu casa lor de discuri Wind-up Re­cords. Aflată la un pas de insolvenţă, aceasta încearcă să se sal­veze, prin vinderea trupe­lor pe care le avea sub con­tract şi prin păstrarea drep­turilor de autor pen­tru al­bumele editate. În mod firesc, criza atinge şi Eva­nes­cence, care se destramă pentru o vreme. "Suntem la finalul unui turneu foar­te lung şi greu şi trebuie să ne punem treburile în ordine. Vom lua o pauză şi apoi vom vedea ce vom face", declara Amy.Dar până ce "treburile au fost puse în ordine", artista a mai scos două discuri: "Aftermath" (2014, împreună cu Dave Eggar) şi "Dream Too Much" (2016). "Aftermath" este, de fapt, coloana sonoră a filmului "War Story" în regia lui Mark Jackson. Melodia "Dark Water" i-a adus lui Amy un premiu "Independent Music", în 2015. Tot în 2015, a mai primit un premiu la Festivalul internaţional de film "Moon­dance", pentru coloana sonoră a filmului "The Passage", în regia lui Sean Robinson. Avalanşa de premii nu s-a oprit aici, căci discul lui Amy cu muzică pentru copii, "Dream Too Much" (dedicat fiului ei, Jack Lion Hartzler născut în 2014) a fost extrem de apreciat şi a câştigat premiul "Family Choice" în 2016 şi "Parents' Choice Award" în 2017. "E foarte bine să fii implicat în mai multe proiecte în paralel. E ca şi când mi-aş încorda muşchii. Am ocazia să arăt lumii şi alte faţete ale mele în afară de cea cunoscută, ca solistă a Eva­nes­cence. Pot să fac atât de multe...", spunea ea în­tr-un interviu.Amy nu a renunţat însă nici la Evanescence. Imediat ce a rezolvat problemele legale ale trupei, s-a apucat s-o reformeze. Din 2015, este iar la drum, în turnee, în căutarea vechilor fani şi a aflării altora noi, pe care ţinteşte să îi seducă şi cu un nou album "Synthesis", ce cuprinde melodii combinate de orchestră cu muzică electronică. "Este o sinergie între organic şi sintetic, între trecut şi pre­zent", spunea Amy.La Bucureşti, trupa Evanescence va cânta pe 29 iunie, la Arenele Romane. Alături de formaţia americană, veţi mai avea ocazia să vedeţi trei super-trupe, ale căror compoziţii au depăşit graniţele ţărilor din care provin: Killa (Italia), Sede Vacante (Grecia) şi Fall Has Come (Italia).Pentru bilete, însă, trebuie să vă grăbiţi. Se găsesc în reţeaua Eventim pentru categoriile C - 170 lei şi A - 300 lei (acesta include: afiş A3, bilet fizic amintire şi o bere din partea casei). Biletele de la categoria B s-au epuizat deja.