Foto: 123RF (2)

În cele ce urmează vă oferim câteva reco­man­dări pentru a calma iritaţia cauzată de băr­bierit şi pentru a le veni de hac cu blândeţe perilor în­carnaţi şi fără a face uz, în mod exce­siv, de creme de faţă sau de loţiuni after shave.În timpul rasului, lama "smulge" celulele epi­dermei şi, fără această protecţie exterioară, pielea se poate usca şi irita. Un bărbierit prea rapid sau neadaptat sporeşte riscul de reacţie inflamatorie, mai ales la bărbaţii cu pilozitate creaţă. Iar în ceea ce priveşte firele de păr încarnate, acestea pot provoca o inflamaţie sau chiar o mică infecţie lo­calizată. Ele sunt adeseori rezultatul unui ras "prea de-aproape", care a deteriorat foliculii de la baza părului: în acest caz, firele de păr intră sub piele şi pot devia de la "traseul" lor obişnuit. La fel se întâmplă şi cu unele fire de păr creţ, care se re­tractează, în spirală, în foculii lor.* Dacă este vizibil aproape de nivelul pielii, pu­teţi încerca să-l smulgeţi uşor.* Acoperiţi, în prealabil, zona respectivă cu o compresă cu apă caldă şi lăsaţi-o acolo circa 5 mi­nute, pentru a înmuia părul şi pielea. Trageţi uşor afară vârful firului de păr cu o pensetă sterilizată şi aplicaţi un dezinfectant local.* În cazul firelor de păr subcutanate recurente, schimbaţi, pentru început, aparatul de ras. Dacă folosiţi un aparat mecanic, cu lamă simplă, treceţi la un model de aparat electric, şi invers.* În prezent, există numeroase aparate cu lame duble sau triple, pentru un bărbierit "foarte de-aproape". Iar aceste modele pot favoriza apariţia firelor de păr încarnate, pentru că, înainte de-a fi tăiate, ele sunt trase, astfel că, retractându-se, intră sub piele. Dacă aveţi această problemă, optaţi pentru un aparat de ras tradiţional, cu lamă mică.* În cazul inflamării unui fir de păr încarnat, schimbaţi lama, pentru a nu vă re-expune pielea germenilor responsabili pentru infecţie. Iar dacă doriţi să reuti­lizaţi o lamă, sterilizaţi-o în prea­labil, cu o bucată de vată îmbi­bată cu alcool de 90°.Înainte de-a vă rade, fricţio­naţi-vă pielea cu o mănuşă de luffa sau cun un prosop aspru. Masajul exfoliant va elimina celulele moarte care pot obtura porii, o excelentă măsură preventivă împotriva firelor de păr încarnate. Aveţi însă grijă să nu iritaţi pielea fricţionând-o prea viguros.* În timpul bărbieritului, respectaţi sensul în care creşte părul. Pe gât, de pildă, lama trebuie să trea­că mai degrabă de sus în jos, decât invers. În felul acesta, veţi limita riscul de a vedea firele re­tractându-se sub piele.* Şi nu faceţi greşeala de a întinde pielea în timpul rasului, pentru că firele de păr vor fi tăiate prea scurt şi vor avea tendinţa să intre sub piele.* Peroxidul de benzoil, care intră în compoziţia a numeroase creme şi loţiuni împotriva acneei, contribuie la reducerea inflamaţiilor cutanate şi a coşurilor produse de ras. Dar atenţie! Peroxidul de benzoil poate avea un efect iritant asupra pielii. În acest caz, aplicarea trebuie întreruptă.* Loţiunile pe bază de acizi de fructe sau acizi hidrolizaţi (AHA) au un efect exfoliant asupra pielii şi ajută la limitarea numărului firelor de păr subcutanate. A­plicaţi dimineaţa (după ras) şi seara, o loţiune pe bază de AHA, pe zonele supuse unui bărbierit regulat. Fiţi însă atenţi: acizii de fructe pot fi iritanţi, mai ales pe pielea umedă. Începeţi aplicarea din două-n două seri, pentru a ob­serva orice reacţie de into­le­ranţă.* Pentru a reduce infla­maţiile, aplicaţi o cremă pe bază de hidrocortizon, respec­tând cu scrupulozitate modul de utilizare. (Atenţie: în mod normal, trebuie evitată aplica­rea pe faţă a unor creme pe bază de steroizi. Dacă vreţi, totuşi, să le folosiţi, optaţi pen­tru cel mai redus dozaj: hi­drocortizon de 1% şi doar pen­tru o perioadă scurtă).* Renunţaţi să vă radeţi de foarte aproape, limitând astfel riscul de iritaţie şi de apariţie a firelor de păr încarnate.* Nu vă radeţi, dacă nu e neapărat necesar (în weekend, sau în vacanţă, de pildă).* Folosiţi din timp în timp creme sau loţiuni de depilare (există şi pentru bărbaţi), dar res­pectaţi cu stricteţe instrucţiunile şi limitaţi utilizarea lor la maxi­mum două zile pe săptămână, pentru a reduce riscul iritaţiilor cutanate.* Schimbaţi lama din aparat după trei sau patru utilizări. Dacă lama e uşor tocită, veţi fi obligaţi să exercitaţi o presiune mai mare asupra pielii, agravând iritaţia.* Aparatele de ras de unică folosinţă pot fi utilizate şi de 3-4 ori, dar nu şi dacă aveţi barba aspră. În acest caz, schimbaţi aparatul după fiecare bărbierit.* Ideal este să alternaţi rasul cu lamă pe pielea înmuiată cu rasul electric. Folosiţi variantele alter­native, vreme de o lună, după care schimbaţi. Der­matologii ignoră cauza, dar această alternanţă re­duce iritaţia produsă de aparatul de ras.* Aloe vera posedă virtuţi cosmetice ce nu mai trebuie demonstrate: este planta ideală pentru tratarea pielii iritate. Dacă aveţi aloe vera în casă, rupeţi extremitatea unei frunze şi aplicaţi puţină sevă transparentă direct pe piele.Puteţi folosi, de asemenea, un produs pentru îngrijirea pielii pe bază de extract de aloe vera. Este de preferat să optaţi pentru un gel cu aloe vera 100%.* Avocado este bogat în vitamine şi în uleiuri esenţiale cu efecte calmante. Aplicaţi miezul mixat (sub formă de piure) direct pe piele.* Castravetele e cunoscut pentru virtuţile sale cosmetice. Aplicaţi o felie direct pe zona iritată, sau puteţi decoji un castravete întreg, pe care îl mixaţi şi-l aplicaţi pe faţă, sub formă de piure răcoritor. Şi ca să fie mai onctuos, adăugaţi la piure şi puţin avocado.* Aplicaţi o cremă sau un ulei de gălbenele pe zona iri­tată. Recunoscute pentru efec­tul lor liniştitor, gălbenelele sunt ideale pentru calmarea iri­taţiei produse de aparatul de ras.Dacă sunteţi în pană de spu­mă sau gel de ras, iată câteva produse înlocuitoare, pe care de obicei le aveţi în casă, la-ndemână. Majoritatea lor conţin materii grase, care vor proteja pielea şi vor îmblânzi "atacul" lamei. Oricum, probabil nu va trebui să recurgeţi la aju­torul lor decât în situaţii disperate!* pastă de dinţi* frişcă în tub* unt de arahide (cremă)* unt simplu* cremă hidratantă* maioneză* Dacă obişnuiţi să vă radeţi cu lama, faceţi-o imediat după duş sau după ce v-aţi înmuiat bine pielea şi barba cu o mănuşă de baie îmbibată cu apă caldă. Când pielea este înmuiată, firele de păr se redresează, ceea ce uşurează tăierea lor.* Cu aparatul electric, procedaţi exact invers: pielea şi părul trebuie să fie perfect uscate.* Folosiţi o spumă de ras adaptată, optând pentru formula "piele sensibilă" - cu aloe vera, de pildă, datorită efectului ei calmant. Renunţaţi la produsele care conţin parfum.* Nu vă radeţi cu săpun: spumele şi gelurile de ras au o textură mai densă şi hidratantă, care asigură o protecţie mai bună decât săpunul.* Evitaţi loţiunile de după ras (after shave): conţin mult alcool, care usucă pielea şi o "de­capează". Utilizaţi mai degrabă o loţiune pe bază de hamamelis, cu efecte antiinflamatoare recu­nos­cute şi cu un dozaj redus de alcool, care vă va cal­ma şi catifela pielea.* Dacă v-aţi tăiat în timpul bărbieritului, puneţi pe rană o compresă îmbibată cu hamamelis.