Gala de deschidere TIFF 2017, onorată de un public uriaş

Nici nu s-a încheiat bine ediţia de anul acesta, a 16-a, că organizatorii au şi anunţat cu mândrie că a fost, de de­par­te, cea mai bună ediţie de până acum, cu 90.000 de bilete vândute. Însă recordul absolut în toată is­to­ria festivalului e deţinut de filmul pro­iectat în Piaţa Unirii, în prezenţa actorului francez Alain Delon, la care s-au vândut 3300 de bilete, făcându-l pe Delon însuşi să exclame uimit: "Nu sunt ge­ne­ralul de Gaulle, dar e impresionant, îmi face plă­cere". Dacă încă de la ediţiile trecute, TIFF-ul a pus Clujul pe harta internaţională a fil­mului, anul acesta, oaspeţii străini au confirmat: în timp ce Festivalul de la Cannes e în uşor declin, festivalul creat şi prezidat de regizorul Tudor Giur­giu e proaspăt, are o selecţie de filme excepţională, e prietenos, cald, entuziast şi lipsit de glam-ul inutil.Ar fi aproape imposibil de dat socoteală, într-o singură pagină de ziar, despre tot ce s-a întâmplat acolo, timp de zece zile: au rulat 225 de filme din 53 de ţări, au fost 1300 de invitaţi şi 130.000 de participanţi, întâlniri cu publicul, concerte, ate­lie­re, premiere, interviuri, cocktailuri şi petreceri. Timp de zece zile, Clujul s-a îmbrăcat în haina nouă, forfotitoare şi creativă, a tuturor celor care şi-au rupt din timpul lor pentru a răspunde prezent. Încercăm să refacem această imagine culturală, unică în România, prin declaraţiile unor par­ti­cipanţi.Este al 5-lea an când vin la TIFF şi, cu toate astea, continui să fiu surprinsă de energia, emoţiile şi bucuria pe care le trăiesc la Cluj. Anul ăsta TIFF-ul meu a stat sub semnul descoperirilor. Pe lângă faptul că am aflat că Alain Delon este născut fix în aceeaşi zi cu mine, asta m-a făcut să mă apropii de el, într-o di­mineaţă, la micul dejun, şi să-i şoptesc acest mic amănunt. A mai existat şi întâlnirea cu filmul On Body and Soul, al unguroaicei Ildiko Enyedi, care m-a bulversat, m-a cucerit, m-a făcut să plâng şi să râd în acelaşi timp, şi să visez împreună cu eroii prin­ci­pali. Mi-a reamintit de ce am pornit pe drumul ăsta, de ce mi-am ales meseria asta, cât e magie şi cât e realitate în ceea ce facem. Mă bucură faptul că l-am descoperit la Cluj.Nu sunt un cinefil redutabil, prefer oricând teatrul, dar pot totuşi cuprinde fascinaţia filmelor de cinema. Am crezut - greşit - că TIFF este des­pre filme. Am fost naiv. Nu este doar despre asta. E despre întâlniri cu oameni speciali, întâlniri care, ştiu acum, au uneori puterea să îţi schimbe viaţa. Este şi despre petrecerile până în zorii zilelor, ca în cel mai bun cinema italian. Şi, poate cel mai mult, este despre oraşul Cluj-Napoca. Nu îmi pot imagina TIFF-ul alt­un­deva. Clujul are încă răbdare cu oa­menii, e des­chis la minte şi la inimă, nu îi ju­decă şi nu îi con­damnă, nu e iute la mânie. E o energie aparte aici, un spirit al locului, şi dacă este să văd un pericol pentru TIFF, atunci pericolul tocmai acesta este: festivalul să-şi piardă clujenitatea, să se bucureş­te­nizeze sau, chiar mai rău, să devină mult prea mare pentru a mai permite luxul unor în­tâlniri adevărate, să decadă în superficial, în scli­pici şi în mult zgo­mot pentru nimic. Deo­camdată, tocmai plecat pe şaptesprezece ani, TIFF-ul rezistă. E ado­les­cent, e rebel, are o nebunie foarte să­nă­toasă şi încă mai crede că va schimba lumea.Nu pot să nu mă mi­nu­nez în fiecare an ce oa­meni fru­moşi are TIFF-ul. E o fată aco­lo, în stafful orga­ni­za­ţio­nal, Roxana Elekes o cheamă, des­pre care pot să vă zic, nu doar că e o ero­ină, fiindcă oamenii ăştia muncesc non stop, timp de zece zile, ca noi să ne sim­ţim bine (uneori nu dorm nici nopţile), ci şi că e, pur şi simplu, unul din oa­me­nii pe care îi ador. Are atâta calm, atâta bună-dispoziţie, e atât de binevoitoare în ceea ce face! Descurcă toa­te încurcă­turile, dar mereu cu zâm­betul pe buze, niciodată tris­tă. Pen­tru mine, ea e un sim­­bol despre ce înseamnă acest fes­ti­val, care e mult mai mult decât o înşiruire de filme. E ca o len­tilă prin care filtrez o stare de spirit, o bucurie care mi se întâmplă an de an."Povestea iubirii" de Radu Mi­hăi­leanu. (Cu regizorul româno-francez citiţi un interviu la Asul de inimă - n. red.) E o coproducţie in­ter­naţională de amploare, turnată par­ţial în Transilvania, în satul Dân­cu, adaptare după best-seller-ul o­mo­­nim al lui Nicole Krauss, apă­rut la editura Humanitas. Filmul pen­dulează constant între trecut şi pre­zent, rememorând o poveste in­tensă de dragoste, întreruptă de vi­cisi­tu­dinile istoriei şi desăvârşită as­tăzi, atunci când te aştepţi mai pu­ţin. În rolul principal, uriaşul actor britanic de film şi tea­tru Derek Jacobi, care a fost prezent la Cluj, la pro­iecţia, cu peste 3000 de spectatori, din Piaţa Unirii."Pierduţi în Paris", de Fiona Gordon şi Do­mi­nique Abel. O bibliotecară dintr-un orăşel canadian pleacă la Paris, în căutarea unei mătuşi care a dis­părut (Emmanuelle Riva, din celebrul film "Hi­ro­shi­ma mon amour") şi dă pes­te un vagabond ado­­ra­bil, care n-o mai la­să în pa­ce. Aven­tu­ri­le lor ha­otice, îm­pă­na­te cu clov­nerii inven­ti­­ve şi umor burlesc din bel­­­şug, au ceva din can­­­­­­doa­rea şi poe­zia fil­­­­­me­lor mute, în de­co­rul fe­e­ric al ora­şului lu­mi­ni­lor, în care eroii se pierd, pentru a-şi gă­si, în cele din ur­mă, iubi­rea."Tărâmul bine­cu­vân­tat" de Francis Lee. Acest debut bri­ta­nic a ajuns la Cluj du­pă festivalurile de la Sundance (unde a pri­mit un premiu pentru regie) şi Berlin, unde a fost comparat deja cu Brokeback Mountain: o poveste de dragoste, între un tânăr fermier din Yorkshire, forţat să aibă grijă de gospodărie, după ce tatăl său pa­ra­li­zea­ză, şi un zi­lier român (in­ter­pretat de Alec Secă­rea­nu), ve­nit în Anglia, pen­tru se­zonul mieilor. Es­te un film al emoţiilor ne­ros­tite, senzual şi fără sen­ti­men­ta­­lisme apă­sate, despre doi oameni care îşi unesc singu­ră­tăţile, într-un pei­saj aspru şi izo­lat."Dalida", de Lisa Azuelos. Fil­mul re­cons­ti­tuie destinul legendarei ve­dete pop a anilor 50-60, care a vân­dut peste 130 de mi­lioa­ne de discuri în întreaga lume. Dalida a avut o viaţă făcută parcă pentru a fi adap­tată pentru marele ecran, flam­boaiantă, agitată şi tragică, iar in­terpretarea Svevei Alviti (un fotomodel italian aflat la primul ei rol) este, pur şi simplu, fantastică. Nu doar că aceasta seamănă frapant cu Dalida, dar îi re­dă ma­gis­tral amestecul de forţă şi fragilitate şi îi in­ter­pretează hiturile (Paroles, Je suis malade, Laissez moi danser etc.) la perfecţie.* Între 15 şi 18 iunie, la Bucureşti, şi între 21 şi 25 iunie, la Sibiu, iubitorii de film vor putea vedea re­trospectiva celor mai bune filme din festivalul de la Cluj, incluzând şi "Familia mea fericită", a geor­gi­encei Nana Ekvtimishvili şi a lui Simon Gross, câş­tigătorul Trofeului Transilvania, şi "Piatră pe ini­mă", superbul film islandez al lui Gudmundur Gud­mundsson, care a cucerit Premiul Publicului.