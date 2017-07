Stimată doamnă directoare a Fundaţiei "Formula AS",Mă numesc Ciobanu Florin, am 37 de ani şi sunt din satul Tătărani, comuna Tătărani, jud. Vaslui.Vă aduc la cunoştinţă, pe scurt, trista mea poveste de viaţă cu speranţa că vor fi oameni care să mă înţelegă şi să-mi dea şi mie o mână de ajutor.Am fost căsătorit şi am 3 copii mici, doi băieţi şi o fetiţă. Cel mai mare are 7 ani, fata 5 ani, iar cel mai mic face în curând 3 ani. Din păcate, soţia mea, mama lor, a decis să mă părăsească, căsătorindu-se cu vărul ei bun. Am rămas să-mi cresc copilaşii singur. Motivul pentru care m-a părăsit, după cum sin­gură a mărturisit, este că mă înşela cu alţi băr­baţi. A recunoscut că are această patimă, şi a decis singură să plece. Eu sunt un om mun­ci­tor, nu beau, nu fumez, îmi văd de casa mea şi de co­piii pe care mă străduiesc să-i cresc mari. Aju­to­rul pe care vi-l cer este următorul: doresc să-mi cum­păr o vacă cu lapte, ca să am hrană la copii. Nu am loc de muncă, aici îmi găsesc foarte greu de lucru, iar să plec la distanţă mai mare nu pot pentru că nu am cu cine lăsa copiii. De aceea, vă rog din toată inima, aju­taţi-mă cu suma de 2000 de lei, ca să pot cumpăra o vacă. Le-aş asigura copiilor mei măcar laptele. Dacă sunt oameni care pot să mă ajute cu alimente, haine şi încălţări, le primesc cu bucurie. Puteţi da adresa şi numărul meu de telefon celor care vor să mă ajute: CIOBANU FLORIN, tel. 0751/25.02.49.Împreună cu această scrisoare, depun copii de pe actele copiilor şi ale mele.Cu speranţa că veţi face această bucurie copiilor mei, să aibă o văcuţă cu lapte, eu vă mulţumesc şi vă doresc dvs. şi celor care contribuie la fundaţie, multă sănătate.Doamnă director,Subsemnata Nedelcu Luminiţa, domiciliată în municipiul Oneşti, str. Daciei, bl. 3, sc. A, ap. 11, posesor al C.I. seria XC nr. 907504, CNP 2721201044440, eliberat la data de 18.12.2012, vă rog să aveţi amabilitatea de a dispune acordarea unui ajutor financiar pentru mine şi cei 5 cópii. Lo­cu­im cu chirie, la domiciliul menţionat mai sus, care este un bloc ANL Social. Ajutorul ne este ne­ce­sar pentru achitarea debitelor către Primăria Oneşti, provenite din acumularea unor datorii la plata chiriei şi întreţinerii. La data redactării pre­zentei solicitări, debitul total este în valoare de 2887,92 lei, sumă compusă din datorii curente plus penalizări la plata chiriei şi a întreţinerii.Fac menţiunea că în prezent sunt angajată la Domeniul Public, ca măturător de străzi, cu un sa­lariu lunar net de 1135 lei, din care primesc efec­tiv 435 lei, datorită unor reţineri cauzate de un credit bancar, pe care l-am utilizat la spitalizarea mea şi a doi copii. Eu am un handicap lo­co­mo­tor (ge­nun­chiul piciorului drept blo­cat) şi continui să mun­­­cesc, ca să pot asi­­gu­ra un venit minimal şi un trai decent co­piilor mei, în con­di­ţiile în care nu avem încălzire (utili­zăm un radiator electric).Facem apel la bunăvoinţa dumneavoastră, de a ne ajuta la achitarea debitelor menţionate, pentru că, în caz contrar, vom fi evacuaţi din locuinţa so­cială unde trăim în prezent. Deja a fost deschisă o acţiune în instanţă la Judecătoria Oneşti pentru aceste debite. Sperăm că datorită dumneavoastră şi a numeroşilor cititori ai revistei vom evita eva­cua­rea noastră din locuinţă şi derularea unui proces pe care nu-l putem duce până la capăt.Anexăm la prezenta solicitare cererea de che­mare în judecată, actele de sănătate ale mele şi ale copiilor şi buletinul meu şi ale celor doi copii bol­navi.În speranţa înţelegerii problemelor noastre, vă asigurăm de toată stima şi consideraţia noastră!Bună ziua,Mă numesc Niculescu Florin, sunt din oraşul Târgu-Jiu şi vă adresez aceste rânduri cu ru­gă­mintea ca măcar să le citiţi şi să încercaţi să înţe­legeţi... dincolo de cuvinte. Sunt pensionat pe caz de boală şi am foarte multe probleme de sănătate. În încercarea de a supravieţui, am pornit să lucrez diferite produse din piele, plicuri, gentuţe, care aduc însă venituri ocazionale şi mici. Încerc să fac ceva pentru familia mea. Efectiv, nu ne mai putem descurca, nu mai putem supravieţui. Mama mea are 81 de ani şi abia se mai poate mişca, din cauza unei artroze degenerative gene­ra­lizate. Am încercat, cred, aproape toate calmantele pe care ni le-am pu­tut permite, dar, din zi în zi este mai greu. Sin­gurul remediu real sunt nămolul şi băile cu sulf de la Man­galia, dar este practic imposibil să putem ob­ţine bilete la Casa de pensii de aici, pe un circuit normal. Cu efor­turi şi rugăminţi, cum numai Dum­nezeu ştie, am reuşit să mergem anul trecut, dar abia la sfâr­şitul lunii septembrie, şi a fost destul de frig... Aş face orice să putem obţine bilete acolo, este cea mai mare dorinţă a mamei.Vă rog din tot sufletul, încercaţi să ne daţi o şan­să să supravieţuim. Am acte medicale pe care vi le şi ataşez şi care îmi confirmă spusele. Eu sunt pro­pus pentru operaţie pe inimă, pentru schimbare de valvă mitrală, nu mă simt bine şi nu ştiu ce va fi. În plus, locuim, cu chirie şi este foarte greu, practic imposibil să putem trăi decent. Nici nu mai vorbesc de medicamente, extrem de scumpe. Aş face orice să mai putem trăi măcar un an sau doi, în linişte şi fără durere, măcar sufletească.