Mă număr printre fericiţii care te-au desco­pe­rit şi, mărturisesc, mi-ai dat dependenţă. Iar­tă-mă că îţi scriu atât de rar, deşi dorinţa de a o face sur­vine după fiecare număr care îmi oferă articole în care mă regăsesc sau de unde aflu remedii pentru unele probleme de sănătate.De foarte mult timp, doresc să-ţi împărtăşesc o experienţă de viaţă, pentru că sunt sigură că poate fi de folos celor care se confruntă cu boala secolului, depresia. Chiar în timp ce scriam, am aflat de la radio că sunt peste 2 milioane de ro­mâni diagnosticaţi cu ea.Da, am căzut şi eu. A fost cumplit, dar a fost cea mai utilă experienţă pentru mine, ca om. Îi mul­ţu­mesc Bunului Dumnezeu, pentru că mi-a des­chis ochii minţii, dar şi pentru că mă îndrumă cu delicateţe şi infinită iubire. Căderea s-a produs în urma unor probleme la serviciu. Nedreptăţile nu erau îndreptate direct asupra mea, ci asupra unor copii, dar eu eram la mijloc, şi încercând să re­zolv problema prin adresarea la forurile supe­rioa­re, am constatat că s-a intervenit pe plan po­litic şi lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Se în­tâmpla în 2012-2013, nu înainte de 1989.Dar nu despre aceste nedreptăţi doresc să scriu, ci despre problemele pe care mi le-au creat şi despre felul în care le-am rezolvat şi le rezolv. În primul rând, mi-e foarte clar că de­venisem cam plină de mine, debordam de să­nătate, eram mul­ţumită de situaţia familială şi de cea pro­fe­sională, mă simţeam un fel de aleasă a Domnului, foarte credincioasă, nu ca alţii! Aşa­dar, căderea a fost de la mare altitudine. Cum să nu mă regă­sesc, prin urmare, în "Asul de inimă"? unde am aflat că omul trebuie să se păstreze într-o stare de permanentă vigilenţă - TREZVIE.Revin. Nu puteam dormi decât 2-3 ore, de la 22-23 până la 1,15, fix. Mă uitam pe fereastră la cei care scotoceau prin gunoi şi îmi imaginam că aşa vor ajunge copiii mei, pentru că eu nu sunt în stare să-i sprijin financiar. Mergeam la piaţă sau la magazin şi mi se părea că preţurile ex­plo­dează, iar eu n-o să fac faţă cheltuielilor zilnice. Din omul care îi încuraja pe toţi să gândească po­zitiv, care era mereu cu zâmbetul pe buze, de­ve­nisem o umbră.Am mers la medicul psihiatru. M-am în­gro­zit. Trebuia să aştept câte 2-3 ore, alături de oa­meni foarte bolnavi. Mi se părea că problemele mele sunt un moft, mă simţeam foarte vinovată. În sfârşit, datorită soţului meu, am ajuns la un medic psihiatru foarte bun, unde am beneficiat şi de sprijinul unui psiholog competent. Deşi mult timp am refuzat, am început tratamentul medi­camentos. Poate nu ajungeam acolo, dacă eram mai atentă cu mine şi, în loc să plâng în WC, la ser­viciu, aş fi discutat problemele cu cineva apro­piat.Pe măsură ce am revenit la normal cu somnul, atât cu ajutorul medicaţiei, al mişcării (turul de parc de 2-3 ori pe săptămână), al rugăciunii şi sfatului nepreţuit al unui părinte călugăr, pe care l-am cunoscut graţie ţie, dragă "Formula AS", bucuria a reîncolţit în sufletul meu şi creşte.În prezent nu mai iau medicamente (de câteva luni). Am renunţat la ele treptat. Merg la un curs de dans, de trei ori pe săptămână, mai fac şi câte un tur de parc, încerc să mănânc sănătos, să ţin "pos­turile", să mă rog din tot sufletul, inclusiv pen­tru "duşmani", să particip la Sfânta Li­tur­ghie. "După furtunile sufletului, ca şi după ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte", spunea Nicolae Iorga.Vă îmbrăţişează,