Elizabeth Raţiu

Ion Raţiu

Ioan-Au­rel Pop

Prinţul Charles întâmpinat de fraţii Indrei şi Nicolae Raţiu

Prinţul Charles în timpul parastasului

Prinţul Charles, alături de Nicolae Raţiu, faţă în faţă cu strămoşii Zamfira şi Petru

Gheorghe Pe­trov

Biserica de la Teiuş

Petru Racz şi Zamfira în tabloul votiv din Teiuş

Indrei Raţiu

Teiuş. Întâmpinat cu mare bucurie de localnici

Ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa

E binecunoscută simpatia prinţului moş­te­nitor al Marii Britanii, Charles, pen­tru Transilvania. Prinţul vine în ţara noastră cât poate de des, la casele sale din Valea Ză­lanului, pa­tro­nează impor­tante misiuni pentru sal­varea patri­mo­niului naţional, luptă pentru na­tură şi ecologie şi nu ratează nici o oca­zie să elo­gie­ze fru­museţea fă­ră sea­măn a Ro­mâniei. Nu o dată s-a mândrit cu faptul că se trage din marele Vlad Ţepeş şi că are sânge ro­mâ­nesc, iar "Formula AS" a demonstrat, pe documente şi ge­nea­logii din ar­hive oc­cidentale, că decla­raţiile prinţului nu sunt vorbe în vânt, că Charles e chiar urmaşul direct al lui Vlad Dra­cul, tatăl lui Ţepeş!Niciodată, însă, apropierea sa de rădăcinile româneşti nu a fost mai emoţionantă ca zilele trecute, cu prilejul vizitei sale, în premieră, în inima Transilvaniei. Invitat la Cluj-Napoca, de către prestigioasa Universitate "Babeş-Bolyai", care i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, Prinţul a ţinut neapărat să meargă să se recu­leagă la mormântul de la Teiuş, al soţilor Zam­fira Noro­cea şi Petru Racz, cei mai vechi stră­moşi români din Ardeal ai Prinţului. După ce, în urmă cu câţiva ani, a trecut, la Sângiorgiul de Pădure, pe la mormântul contesei ardelene Claudine Rhedey, stră-stră-străbunica sa, acum Prinţul a găsit mo­mentul potrivit pentru prima sa vizită la rudele sale româneşti din Ardeal, la biserica de la Teiuş pe care au ridicat-o, înainte de 1600, şi unde îşi duc somnul de veci Zamfira şi Petru Racz, stră­moşii comuni care leagă familia Prinţului Charles de familia marelui nostru om po­litic, Ion Raţiu.Sunt ani de zile de când fiii lui Ion Raţiu, Indrei şi Nicolae Raţiu, conspiră la această vizită a Prinţului prin locurile în care au trăit strămoşii lui români şi sunt, la fel, câţiva ani de când Universitatea "Babeş-Bolyai", prin rectorul său, isto­ri­cul Ioan-Au­rel Pop, face de­mersuri pen­tru a­ducerea la Cluj a Prinţului Charles. Alteţa Sa Regală a promis să vină cu drag, cu pri­mul pri­lej, iar acum şi-a îm­plinit pro­mi­siunea. Din evocă­rile celor care l-au însoţit, am refăcut, pas cu pas, emoţia unor mo­mente uni­ce pe care ne bu­cu­răm să vi le ofe­rim în exclu­si­vitate, în paginile re­vistei noas­tre."De mai bine de 5 ani facem diligenţe pentru a-l invita pe Prinţul Charles la minunata bise­rică de la Teiuş, acolo unde sunt înmormântaţi ctitorii ei, Zamfira Norocea şi Petru Racz, stră­moşii noştri. De când am aflat că genealogia arată că suntem rude, i-am transmis asta Prin­ţului Charles, dar marea noastră bucurie era să reuşim să-l primim la Teiuş", spune, cu mare bucurie, Indrei Raţiu, fiul regretatului om politic ardelean, Ion Raţiu."De fapt, mama noastră, Elisabeth Raţiu, a fost cea care a ţinut foarte mult să îl aducem pe Prinţ la Teiuş. Acum vreo 7 ani, după ce vizitase biserica, mama s-a pus şi i-a scris o scrisoare Prinţului Charles, în care îl ruga să vină să afle mai multe despre strămoşii săi români. Prinţul i-a răspuns mamei foarte elegant şi, încet-încet, am avansat cu discuţiile şi ne-am apropiat de acest itinerariu care l-a adus pentru prima oară pe Prinţ la Teiuş şi la Turda. Mama, englezoaică fiind, avea o mare influenţă la Londra, şi a luptat foarte mult pentru cauza României, iar încăpă­ţânarea cu care s-a implicat pentru ca Prinţul să vină la Teiuş şi la Turda, a fost ultima ei misiune pentru ţara noastră. Mama a murit în toamna trecută, nu a mai prins vizita Prinţului, dar e o mare mângâiere pentru noi că visul ei s-a îm­plinit", spune, emoţionat, Indrei Raţiu.Înainte să ajungă la Teiuş şi la Turda, Prinţul Charles a ajuns, în premieră, la Cluj-Napoca. Rec­torul Universităţii "Babeş-Bolyai", Ioan-Au­rel Pop, a fost cel care l-a întâmpinat pe trep­tele rectoratului şi cel care i-a acordat apoi, în cadrul unei cere­mo­nii cu mare ştaif, titlul de Doctor Honoris Cau­sa al UBB. Ru­gân­du-l să aprecieze evenimentul pe scurt, distinsul istoric ne-a de­clarat:"M-a impresionat întâi de toate respec­tarea promisiunii făcute de către Alteţa Sa Regală (ASR) în 2014 şi duse la îndeplinire acum. Apoi, căldura umană deosebită a Prinţului Charles, care s-a întreţinut cordial cu fiecare dintre pro­rec­torii şi decanii UBB, s-a bucurat să afle me­sa­jul transmis spre lume de noi, prin cercetările noastre, prin preocupările de protecţie a mediului şi de conservare a monumentelor trecutului. La ieşirea din clădirea universităţii, în loc să asculte îndemnul gărzilor din preajma sa de a urca în li­muzină, ASR s-a apropiat de studenţi, apoi de ce­tăţenii care aşteptau să-l vadă de aproape şi să-l asigure de admiraţia şi de respectul lor. Cred că la Cluj l-am convins încă o dată pe acest me­sager al zestrei spirituale a Transilvaniei să con­tinue să fie cel mai înalt ambasador al Ro­mâniei şi al ro­mâ­nilor". Prinţul Charles i-a vorbit recto­rului despre moş­te­nirea istorică extraordinară şi despre mediul natural al Ro­mâniei, "toate aces­tea în­no­bilate de oameni buni şi primitori", a adăugat Ioan-Au­rel Pop.Imediat după acceptarea titlului de Doctor Honoris Causa, Prinţul Charles a ţinut un discurs fulminant în Aula Magna a Universităţii din Cluj, discurs pe care l-a în­ce­put în limba română. Rareori, vreun om de stat din România a pus mai mult suflet într-un discurs despre ţara noastră!"Am fost întrebat de mul­te ori de ce vin atât de des în Ro­mânia, ce o face atât de specială, de atrac­tivă. Pentru mine, răspunsul e clar: voi, prietenii mei români, peisa­jul vostru natu­ral, cultural, tradiţiile voastre, dar şi ca­pa­citatea voastră de ino­vare şi schimbare, ceea ce sunteţi după secole de istorie, iden­ti­tatea voastră şi ceea ce puteţi face, energia voastră - acestea sunt ceea ce vă face speciali în lume. Arhitectura voastră, peisajele voas­tre, pajiştile şi livezile, diversitatea comunităţilor şi tra­diţiilor voastre. Toate acestea, împreună, sunt o comoară - co­moara voastră către lume. Mi se pare că uneori nu sunteţi de­plin conştienţi de toate acestea, e uşor să uitaţi, ispitiţi de ritmul şi schim­bările socie­tăţii moderne. Deci, când vă uitaţi în viitor, vă rog să aveţi aceste valori în min­te: sunt unice"."Marca voastră ca ţară e exact acest mix de valori şi tradiţii autentice, arhitectura veche, gus­tul hranei voastre, ţesătura an­ces­trală a comunităţilor voastre, biodiver­sitatea unică şi capaci­ta­tea voastră de a inova - toate aces­tea vă fac speciali, şi de aceea, mă întorc întotdeauna în România, şi de aceea o parte a sufletului meu e întotdeauna aici. Viaţa modernă nu înseamnă să uiţi valorile trecutului şi să înlo­cuieşti totul cu lucruri noi, ci să combini într-un mod inteligent valorile fundamentale ale culturii şi tradiţiei cu inovaţie şi tehno­logii noi, fără a tăia legătura între societatea umană şi natură. România are o istorie fascinantă şi diversă, moştenită de la daci, pe care a construit o viaţă bazată pe o relaţie armonioasă cu natura. E o bogăţie care poate fi un avantaj pentru România modernă. Ar fi minunat, într-adevăr, dacă şcolile din România ar cultiva ideea că natura şi tradiţiile sunt un avan­taj pentru viaţa modernă. E singurul mod în care poţi construi un viitor în care România ar avea un loc unic, inovând, fără a-şi pierde pre­ţiosul suflet".Odată ieşită de sub lumina reflectoarelor, vi­zita în Ardeal a prinţului Charles a luat un carac­ter privat. Direcţia era secretă, doar o mână de oameni, din timp instruiţi, ştiau planurile Prinţului de Wales. La Teiuş, imediat după ce a fost întâmpinat de fraţii Indrei şi Nicolae Raţiu, Prinţului i-a fost pre­zentat Gheorghe Pe­trov, arheologul care a cer­cetat mormintele "stră­moşilor" Zamfira Noro­cea şi Petru Racz. L-am rugat şi pe el să ne sinte­tizeze momentul trăit la Teiuş."Chiar dacă, poate, unora nu le convine, iată că a venit momentul în care Prinţul Charles a ajuns să-şi viziteze strămoşii români. Cu Zamfira şi Petru Racz, coborâm în mediul românesc al descendenţei Prinţului. Aici vorbim de o domniţă munteancă şi de un nobil ardelean de origine ro­mână. Amândoi sunt români get-beget! Petru şi domniţa Zamfira sunt cei mai vechi strămoşi români depistaţi genealogic în Transilvania, sunt a 12-a generaţie de strămoşi ai Prinţului. Până acum, era povestea cu contesa Rhedey, care e stră­nepoată de-a şaptea generaţie a lui Petru şi a lui Zamfira. Clau­dine Rhedey a murit la 1841, iar noi sun­tem cu 200 şi ceva de ani înainte, pe o legătură de ru­denie clar certi­fi­cată, nu poveşti sau presu­puneri".Arheologul Gh. Petrov e şi acum sub impresia întâl­nirii cu moştenitorul tronului Marii Bri­tanii! "Ca om, e impresionant, de o cultură şi un rafi­na­ment cum n-am mai pomenit. Efec­tiv, m-am blocat! Aveam nişte emo­ţii... M-a surprins câte ştia. Practic, la Teiuş, nu a fost nici un mo­ment un simplu ghi­daj, ci un adevărat dialog. Ba, chiar mă simţeam eu în postura elevului pus să dau răspunsuri la întrebări pe care nu mă aşteptam să mi le pună nici un istoric de meserie! A fost foarte receptiv la fie­care detaliu. L-au interesat faze de construcţie, elementele de arhitectură şi de pictură veche, pe care le mai posedă biserica. Se citea pe el bucuria! Păi, dacă voia să fie o vizită formală, făcea o trecere în revistă şi pleca! L-au interesat inclusiv detalii legate de dogmă, comparaţii între catolicism şi ortodoxie, lucruri la care nu te aşteptai niciodată. Îşi punea întrebări despre religia strămoşilor Zamfira şi Petru. I-am expli­cat că hainele în care sunt reprezentaţi în tabloul votiv, decorul de pictură, care e în stil bizantin, biserica, făcută şi ea în tradiţie bizantin-orto­doxă, toate elementele conduc spre un mediu clar românesc".- Nici nu zici că e de naţie străină! Cu el eşti ca şi cu unul de-ai noştri! Când colo, el e unul dintre cei mai importanţi oameni ai planetei. Ce familie reprezintă, ce istorie are în spate familia lui! Personalitatea lui face cât 1.000 de preşe­dinţi! Şi îţi spun ceva, se vede limpede că dra­gul lui de România vine din suflet, nu e ceva formal. Sunt convins că, după ţara lui, Româ­nia e pe primul loc, îi e cel mai aproape de inimă.Chiar dacă îl ştie de mai bine de un deceniu pe Prinţul Charles şi a avut şansa să stea la un ceai cu Alteţa Sa, "gazda" de la Teiuş, omul de afaceri Indrei Raţiu, a fost şi el impresionat de înaltul oaspete. Emoţia a fost cu atât mai mare cu cât, la finalul ghidajului, Prinţul şi fraţii Raţiu au participat la un parastas în memoria Zamfirei şi a lui Petru Racz, oficiat de către Claudiu Pop, episcopul de Blaj. "Toată lumea mi-a spus cât de şarmant, cât de elegant, cât de modest şi smerit este Prinţul în felul lui de a se apropia de oameni. A făcut o impresie foarte bună!", îmi spune Indrei Raţiu. "Iradiază prie­tenie, bunătate, căldură. Şi e atras de omul sim­plu. Gărzile îl tot protejau, dar el mergea magnet la oamenii simpli care erau la faţa locului şi, mai ales, la oamenii în vârstă. Nu s-a sfiit să dea mâna, să schimbe două cuvinte. E foarte popular, nici nu zici că-i cine îi. Nu am avut noi preşedinţi după '90 ca să se comporte ca el!".De la Teiuş, Prinţul a dat o fugă până la Turda, să viziteze unul dintre proiectele de pa­trimoniu în care e im­plicată Fundaţia Raţiu. Acolo a fost întâm­pi­nat de rafinata doamnă Pamela Raţiu, soţia lui Indrei Raţiu, şi de gru­pul ei de volun­tari, care îi spri­jină pro­iec­tele. "A fost o mare bucurie pen­tru Pa­mela! I-a po­ves­tit Prin­ţului că visa să îl cunoas­că încă de când avea 10 ani şi locuia în Statele Unite ale Ame­ri­cii. Pentru soţia mea, venirea Prin­ţului în inima Ardealului a fost o mare bucurie şi trebuie să fie o bucurie pentru toată lumea, pentru că Prinţul a dovedit, încă o dată, cât de ataşat este de România şi de legăturile sale de sânge cu românii".După periplul prin Cluj-Napoca, Teiuş şi Turda, Prinţul Charles a plecat spre casa lui din Valea Zălanului. A dus cu el nu doar căl­dura oamenilor care i-au fost aproape în această vizită, ci şi un dar cu totul şi cu totul special. "La plecare, i-am pregătit un cadou Prinţului, o mică amintire de la stră­moaşa lui: o bucată din rochia dom­niţei Zamfira", mărturiseşte, emoţionat Indrei Raţiu. "Ce n-ar fi dat mama Elisa­beth să mai fi prins ziua în care să-i în­mâ­neze chiar ea acest cadou de suflet «Prin­ţului de România»"!Conform celor mai avizate genealogii, per­so­najele care fac legătura dintre basarabii mun­teni şi nobilimea ardeleană apar în jurul anului 1600. Este vorba despre logofătul Ivan Norocea şi de fiica sa Zamfira, cea care va deveni, mai târziu, so­ţia nobilului român Petru Racz de Galgo. "Ma­ma Zamfirei era nimeni alta decât Stanca Basarab, fiica binecunoscutei doamne Chiajna", îmi explică istoricul clujean, Tudor Sălăgean. Ivan Norocea, tatăl Zamfirei, a fost un înalt dregător muntean, apoi amba­sador al Transilvaniei. A pribegit ani de zile prin Ardeal, după ce şi-a pierdut privilegiile din Ţara Românească, şi e considerat de isto­rici una dintre cele mai spectaculoase figuri politice din secolul al XVI-lea. Ivan Norocea i-a slujit pe doi dintre marii conducători ai vremii, pe Sigis­mund Bathory şi pe Mihai Viteazul, iar influenţa sa în Transilvania se va dovedi decisivă în sta­bilirea legăturilor de familie dintre nobilimea munteană şi cea arde­leană. Căci, prin căsătoria Zamfirei cu marele ambasador al Transilvaniei la Înalta Poartă, Petru Racz de Galgo, Zamfira este cea care duce sângele Basarabilor munteni în spec­ta­culoasa încrengătură de relaţii, la capătul că­reia se găseşte, azi, Prinţul Charles.Zamfira este ea însăşi un personaj aparte. Istoricii vorbesc despre o poveste de dragoste între ea şi Mihai Viteazul. Fiorul iubirii s-a stins însă repede, când voievodul, un mare cu­ceritor al vre­mii sale, s-a îndrăgostit ireme­diabil de cealaltă fiică a lui Ivan Norocea, sora Zamfirei, frumoasa Velica, care va deveni "stă­pâna prin iubire a Ar­dealului". Prin căsătoria Zamfirei cu Petru Racz de Galgo intrăm în genealogia de la care se reven­dică familia marelui om politic Ion Ratiu, care se înrudeşte cu familia regală a lui Charles.