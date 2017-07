› SORIN NICOLAE MEGHEŞAN - Primarul oraşului Târnăveni, jud.Mureş - "Bucuria nu vine de la marile înfăptuiri, ci de la micile împliniri fericite ale vieţii"

Primăria oraşului Târnăveni

Nu împlinise încă 37 de ani, când fostul arbitru de fotbal a candidat pentru pri­ma oară ca primar din partea PNL. A pierdut în turul doi, deşi avusese un avans fru­mos, de zece procente. Din 2012, Sorin Nicolae Me­­ghe­şan conduce, ca primar, destinele oraşului Târnă­veni, din judeţul Mureş.- Până în 1989, când s-a pus accent puternic pe industrializarea întregii ţări, Târnăveniul a beneficiat de foarte multe investiţii, resimţite şi în condiţiile de viaţă ale locuitorilor. După 1989, când ne-am dorit cu toţii o revoluţie în adevăratul sens al cuvântului, o revoluţionare a clasei politice, a industriei, a tot ce înseamnă dezvoltarea ţării, am avut parte doar de un eşec total. Exact la fel s-a întâmplat şi la Târnăveni. Până în 1989, era unul dintre cele mai in­dus­trializate oraşe din România, apoi, în chiar primii ani după 1989, a început decăderea. Acelaşi lucru s-a în­tâm­plat şi la nivel de ţară. Cred că în perioada res­pectivă, România nu că nu a avut oameni pregătiţi, e greşit să spun asta, dar cred că aceştia nu au fost lă­saţi să preia destinele ţării. N-au fost lăsaţi de oamenii care fu­seseră şi până atunci la con­ducerea ţării, însetaţi de putere şi de înavuţire. Şi dacă asta a fost situaţia generală a ţării, la fel s-a întâmplat şi în Târ­­năveni. A fost un oraş bine industrializat, cu foarte multe locuri de muncă: la o populaţie de circa 30.000 de locuitori, e­xis­­tau aproximativ 20.000 de locuri de muncă, majoritatea la Combinatul Chimic şi la fabrica de geamuri. Azi, combinatul nu mai există, fabrica de geamuri s-a reprofilat, s-a modernizat, nu se mai lucrează la aceeaşi ca­pacitate. Cred că multe pro­duse ale celor două firme erau ne­ce­sare şi în ziua de azi, dacă ar fi existat un ma­nagement adevărat, o dorinţă de a se salva, de a se im­pli­ca real în buna desfăşurare a ac­tivităţii.- Avem o fabrică de componente auto, una de prelucrare a cărnii şi am inaugurat recent o fabrică de ventilatoare, şi mai există şi câţiva mici indus­tri­aşi. Parţial, mai funcţionează încă fosta fabrică de geamuri, câteva firme de construcţii, iar ca număr important de locuri de muncă trebuie amintit spitalul, cu aproximativ 600 de angajaţi.- Asta este, într-adevăr, o problemă. După pă­re­rea mea, toţi tinerii care pleacă în căutarea norocului şi l-ar putea găsi acasă, aici. Personal, nu-i înţeleg. Merg în străinătate pentru două-trei luni, sperând că vor da lovitura vieţii lor, apoi se întorc. La fabrica de cablaje, de exemplu, lucrează oameni veniţi de la Ocna Mureş, Luduş. În momentul de faţă, România are o mare problemă cu forţa de muncă şi, în special cu forţa de muncă calificată. Se spunea, cândva, că "Meseria e brăţară de aur", un proverb tot mai actual. Ar trebui încurajat învăţământul tehnic şi cel pro­fe­sional, formarea unor meseriaşi de elită. Aici, m-aş referi pe scurt şi la ti­nerii cu studii superioare, care sunt tot mai mulţi. To­tuşi, e anormal ca un tânăr care termină facultatea să nu se poată angaja pentru că nu are... experienţă. Un­de şi când să şi-o do­­­bân­dească? Aici trebuie să in­tervină le­gis­lativul, să fie modificată legislaţia. Îna­­inte de 1989, exista o repartiţie, loc de mun­că asi­gurat, oricine putea să dobândească expe­rien­ţă. Tu, ca stat, îi pregăteşti, dar le şi închizi uşa, că nu au ex­­perienţă. Pe lângă salariile proaste, de unde să acu­mu­­leze un tânăr, chiar foarte bine pre­gătit, ex­pe­rienţă, dacă atunci când participă la un in­terviu i se cer 3, 5, 9 ani de experienţă pe post? Pre­gă­tim tineri spe­cialişti pentru alte state. Demons­trează afară că sunt capabili, după ce noi le-am închis uşa; i-am pre­gătit, am investit bani în ei, apoi le în­chidem uşa...- Colaborăm foarte bine. Echipa din Primăria Târnăveni are oameni foarte bine pregătiţi, şi cred că nu exagerez da­că spun că ne com­por­tăm ca într-o familie, există înţelegere şi ar­monie. Aşteptăm cu în­cre­dere mărirea sala­rii­lor în primării. Eu cred că în ele ar trebui să fie cei mai buni specialişti, sistemul bugetar ar trebui să concureze cu orice multi­na­ţio­nală.- Din păcate, ar trebui să întrebaţi guvernul sau guvernele: am intrat în anul 2017, şi noi nu avem încă finalizate toate ghidurile de finanţare lansate. Pro­blema nu e de la Bruxelles sau Strasbourg, e pro­blema noastră. Chiar am avut discuţii cu un con­silier UE care se ocu­pă cu im­ple­men­ta­rea pro­iec­telor, şi-am în­trebat şi despre mo­dul de atra­ge­re a fon­du­rilor în Ro­mânia, fa­ţă de alte state. L-am în­trebat unde gre­şim, de ce ne mişcăm atât de greu? Mi-a dat un răs­puns pe cât de sim­­plu, pe atât de com­plicat: "Nu înţeleg! La noi, ghidul e gros de-un deget, de ce la dvs. e gros cât palma? Vă pla­ce să vă complicaţi!". Asta mi-a spus. Din proiectele majore avute şi care sunt în desfăşurare, le amintesc pe cele ce vizează reţeaua apă-canal, infrastructura, o staţie de transfer-sortare-selectare deşeuri. Am cons­truit o creşă cu fonduri norvegiene, inaugurată în decembrie 2016. Am depus două proiecte pentru două monumente istorice. Ne-au fost acceptate, dar nu au mai ajuns la finanţare, pentru că a durat aproa­pe un an până am obţinut avizul cultelor. Aşteptăm să se deschidă din nou linia, ca să putem reabilita două şcoli mari, una din 1888 şi una din 1902. Sun­tem blocaţi noi de noi!- Eu nu prea pot să mă plâng, dar, din păcate, Bucu­reştiul e, totuşi, cam departe de Ardeal! Am ob­ţi­nut bani de la Minis­terul Dezvoltării pentru 12 străzi, suntem în faza de avize pentru un pod peste Târ­nava Mică, vechi de peste 100 de ani, şi pentru un centru cultural ce ur­mea­ză să se construiască, în valoare de un milion şi ce­va de euro. Noi punem la dispoziţie doar terenul şi utilităţile. Am făcut multe drumuri la Bucureşti, e multă muncă, colaborarea e bună. Dar şi acolo ne-am lovit de aceeaşi problemă: sunt foarte puţini spe­cia­lişti. La Ministerul Dez­vol­tă­rii, de exemplu, de ju­deţul Mureş se ocupă o sin­gu­ră persoană! E evi­dent că, fizic, nu are cum să rezolve un judeţ întreg. Eu cred că acest minister ar trebui să fie motorul ţării, pe-acolo trec toate pro­iec­tele majore, oamenii de acolo ar trebui să aibă salarii foarte bune, ca să nu ple­ce, pentru că ei dau tonul la dezvoltarea terito­riului.- Nu, nu îmi mai permite timpul. Administraţia îmi ia toată energia şi cred că în viaţă mai există şi fa­milie, nu doar muncă. După sănătate, cel mai im­portant lucru e familia.- Sportul, în general, te disciplinează, mai ales viaţa de echipă. Dacă nu ai disciplină, nu ai cum să faci performanţă. Trebuie să fii organizat, să ai un pro­gram strict şi să te ţii de el. Cred că în dezvoltarea ar­monioasă a unui copil e necesar să facă un sport.- Nu cred că vârsta e un dezavantaj în ceea ce faci. Dacă consideri că eşti pregătit să faci un lucru, vârsta nu ar trebui să fie un obstacol. M-a determinat un gând, dorinţa de a contribui personal la bunăsta­rea şi la dezvoltarea acestei localităţi, Târnăveni. Sunt născut şi crescut aici. Ţin mult la locul acesta.- Desigur, şi încă una foarte intensă. Toate an­samblurile pe care le avem, în ultimii patru ani, pe un­­de merg au luat premii: dansuri populare româ­neşti, maghiare şi ţigăneşti, fanfara, care are cel puţin patru ieşiri anual în străinătate şi care vine de peste tot cu premii. Acum doi ani, au luat Marele Premiu în Italia, la un festival organizat de postul de tele­viziune "Rai Uno". De asemenea, Ansamblul "Junii Târnavei", cu peste 280 de copii, au avut turnee în Gre­cia, Bulgaria, Turcia, Polonia, Ungaria. Sunt co­pii talentaţi, dar au şi instructori, profesori buni. Avem şi sportivi, la fotbal, handbal, tenis de câmp şi de masă. Din păcate, nu avem o bază sportivă, nu avem stadion. Stadionul a fost vândut în 2006, unui supermarket. Restul e o ruină, e al lichidatorului, care l-a scos la vânzare pe o sumă enormă.- E greu de dat un singur răspuns. Pe oamenii trecuţi de 40 de ani îi doare că acele fabrici de care vor­­­beam la început nu mai există. Ei ştiu că pă­rinţii lor au lucrat acolo, mulţi au contribuit chiar la cons­tru­­­irea lor, dar acum multe au dispărut. Pe lângă Com­binatul Chimic, care realiza produse unicat în Europa, înainte de 1989, Târnăveni era cunoscut ca ora­şul cu ce­le mai multe autoturisme pe cap de lo­cui­tor. Cei mai mulţi studenţi în centrele universitare din ţară erau originari din Târnăveni, comparativ cu popu­­laţia oraşului. Au ajuns oameni pricepuţi, deş­tepţi, dedicaţi meseriei. Multora le pare rău după in­dustria de aici, a fost un abator şi o fabrică de lapte, ce au fost mo­der­­nizate chiar în 1989, care apro­vi­zio­nau toată zona Târnavelor. S-au închis, nu mai există de mult. Târ­nă­­veniul nu mai are echipă de fotbal, şi aces­­ta ar fi un regret. Cumula energii şi dădea spe­ran­ţe. Eu cred că bucuria omenească nu vine de la ma­rile în­făptuiri, ci de la micile întâmplări fericite ale vie­ţii de zi cu zi. De-acolo cred că se naşte şi op­timismul.