Am citit în paginile acestei reviste, nu o dată, despre ajutorul pe care credincioşii l-au primit în urma rugăciunilor adresate Sfântului Nectarie, pentru rezolvarea diverselor probleme cu care s-au confruntat. Am observat că cei care au primit ajutor au simţit nevoia de a împărtăşi şi altora din fericirea sprijinului acordat de acest sfânt, puţin cunoscut pe meleagurile noastre, dar receptiv faţă de rugăciunile ce-i fuseseră adresate. Citind şi în acatistul său, am descoperit că nu este doar un nou doctor fără de arginţi, ci şi un tainic mijlocitor în dialogul cu bunul Dumnezeu, inter­venind în soluţio­na­rea şi a altor pro­ble­me, consi­derate mai puţin importante ca cele de sănătate, pre­­cum găsirea unui loc de muncă. Por­nind de la paragra­ful în care scrie "Bu­cu­ră-te că îi ajuţi pe oamenii fă­ră slujbă să îşi gă­sească de lucru", m-am gândit să-mi focalizez şi rugă­ciunile mele pen­tru soluţionarea unei astfel de pro­ble­me cu care se con­frunta fiul meu, proaspăt inginer, aflat de aproape o ju­mătate de an în cău­tarea unui loc de muncă, co­respun­ză­tor pregătirii şi, mai ales, înclinaţiilor sale spre studiu. Faptul că nu-şi găsea rostul (lu­crase sub nivelul pregătirii, şi în condiţii ce îi puteau afecta sănătatea) îl marca psihic, alegând tot mai mult izolarea de prieteni şi de societate. Internetul era singura lui ieşire "în lume" şi aproa­pe singurul dialog cu cei de vârsta lui. Astfel stând lucrurile, am început să mă rog pentru rezolvarea acestei probleme bunului Dumnezeu, fiului său iubit, Sfin­tei Fecioara Maria şi Sfântului Nectarie, în spe­ranţa că mă va auzi şi ajuta. Deşi nu pot spune că sunt un bun creştin, am început să citesc zilnic Acatistul Sfântului Nectarie, rugându-l să-l ajute pe fiul meu să-şi găsească un serviciu bun, ba şi o prietenă care să-i descopere fondul sufletesc şi să-i readucă zâmbetul tineresc pe obraz. Îmi propuse­sem ca timp de 40 de zile să citesc acest frumos acatist şi, astfel, să mă apropii mai mult de acest sfânt. După primele trei săp­tămâni, semnele ajuto­rului au început să apară. Se contura pers­pectiva unui serviciu, iar fiul meu, cu ajutorul unei fete deosebite, regăsise bucuria vieţii. La sfâr­şitul celor 40 de zile în care m-am rugat, am primit aju­torul sfântului în totalitate. Am desco­perit, ast­fel, că în această imaterială punte rela­ţională, glasul meu firav şi atât de pământesc a fost auzit de cel căruia în mod special mă adresasem. Atunci şi acum simt nevoia să-i mulţumesc şi să vorbesc despre recepti­vitatea, aproape umană, cu care mi-a răspuns. Îi mulţumesc Sfântului Nectarie că a făcut din mine un părinte fericit. Sper că acest mesaj va da spe­ranţă celor care se confruntă cu probleme mai mari sau mai mici şi care pot găsi în Sfântul Nectarie un mijlocitor spre ajutorul divin. Acum ştiu că sfinţii pot fi prieteni imateriali, cu care poţi comunica, şi pe al căror ajutor te poţi bizui.Semnez simplu: