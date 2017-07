Foto: 123RF - 3

- Se adminis­trea­ză, de 4 ori pe zi, câte o lin­guriţă de pul­bere obţinută prin măcinarea plan­tei cu râşniţa electrică de cafea. Pra­ful se ţine sub limbă vreme de câteva minute, după care se înghite cu apă. Un tratament durează 6-12 săp­tămâni, după care se face o pauză de 14-21 de zile şi apoi se reia. Păducelul este remediul ideal în tratamentul hi­pertensiunii, deoarece are o acţiune blândă, gradată, stabilizează valo­rile tensiunii, preîntâmpină apariţia com­plicaţiilor acestei afecţiuni, cum ar fi insuficienţa cardiacă, ac­cidentele vas­culare cerebrale etc.- Se administrează sub formă de tinc­tură, din care se iau 50 de pică­turi de patru ori pe zi, de pre­fe­rinţă înainte de masă. Este un puternic hipo­ten­siv, care îşi face simţită ac­ţiu­nea abia după 3 săptă­mâni de tra­ta­ment. În schimb, are efecte foarte stabile în timp, fiind un excelent me­dicament pentru persoanele cu hi­pertensiune gra­vă (în stadiile II şi III) şi pentru cele cu tensiune osci­lantă. O cu­ră du­rează 8 săp­tămâni, ur­mată de 4 săp­­tă­mâni de pau­ză, după ca­re trata­mentul se reia.- Poate pă­rea greu de crezut la o pri­mă vedere, dar cel mai puternic revigorant şi sti­mu­lent al gonadelor este şi cel mai puter­nic hipotensiv. Dacă ce­le­lalte două plante pre­zentate aveau o ac­ţiune reglatoare a tensiunii, brân­ca-ur­su­lui scade puternic şi rapid ten­siunea ar­te­rială, prin dilatarea va­se­lor de sânge peri­ferice. Se admi­nis­trea­ză sub formă de tinc­tură, din care se ia o linguriţă de 2 ori pe zi, dimi­nea­ţa şi după-a­mia­za. Con­junc­tural, se poa­te lua o doză de şoc de 2 lin­gu­riţe, pen­tru a re­duce ten­siu­nea rapid, atunci când aceasta are valori extrem de ri­dicate.Este un procedeu foarte simplu, dar cu efecte excepţionale pentru re­glarea tensiunii arteriale. Iată cum se realizează: um­plem un lighean cu apă rece şi unul cu o infuzie fierbinte de roz­marin, la 40-42°C (obţinută prin o­pă­­rirea a cinci lin­guri de plantă cu cinci litri de apă). Baia începe prin intro­du­cerea am­belor picioa­re în ligheanul cu in­fu­zie de rozmarin (cât de fierbinte pu­teţi su­porta), unde se ţin patru minute; apoi se introduc un minut în ligheanul cu apă rece. În total, se fac patru ase­me­­nea al­ter­nan­ţe, începând cu baia de picioare fier­binte (temperatura se va menţine prin adăugarea de apă fier­binte) şi ter­mi­nând de fiecare dată cu cea rece. La în­cheierea băilor, ne vom şterge pe picioare şi ne vom încălţa cu şosete, rela­xându-ne vreme de mi­ni­mum 10 mi­nute. Această procedură stimu­lea­ză puternic circu­laţia peri­ferică, este un excelent calmant pen­tru psihic şi sistemul nervos, reglând prin toate aceste mecanisme tensiu­nea arte­ria­lă. Se face zilnic câte o asemenea baie alternantă de picioare, vreme de mini­mum două săptămâni, mai ales în pe­rioadele foarte căldu­roase sau cu un nivel de stres ridicat.Sunt adesea evi­tate în mod nejus­ti­ficat de către per­soanele care suferă de hiper­tensiune, deoa­rece se crede că sunt dău­nătoare în cazul acestei afec­ţiuni. Este o pă­rere falsă, care pleacă totuşi de la un ade­văr - acela că su­pra­dozarea efortului duce la creşterea rit­mului cardiac şi a tensiunii arte­riale, ceea ce poate avea consecinţe nefaste foarte rapide. Când însă este corect dozat şi făcut siste­matic, efor­­tul fizic are efecte extrem de benefice în această afecţiune, nor­mali­zând cir­culaţia, având efect vaso­di­la­tator, ac­ţio­nând ca un veritabil re­gla­tor ner­vos şi cal­mant psihic.Cel mai bine este ca într-o primă fază să apelaţi, pen­tru a învăţa cum să vă dozaţi corect efor­tul fizic, la un spe­cialist kinetote­ra­peut, pe care îl gă­siţi fie în secţiile specializate ale spi­talelor judeţene, fie în centrele me­di­cale din staţiunile balneare din ţară, profilate pe tratarea bolilor car­dio­vasculare. Du­pă ce aţi învăţat cum să faceţi şi mai ales cum să dozaţi exer­­ciţiile fizi­ce, veţi putea să le faceţi şi sin­guri. Ca o com­pletare la acestea, vom prezenta în conti­nuare o tehnică respiratorie co­relată cu mişcarea, ex­trem de efici­entă în tratarea aces­tei afecţiuni:Se face în parc, într-o drumeţie la pădure sau în alt loc cu aer curat şi pu­ternic oxige­nat. Tehnica este sim­plă: în timp ce mergem în pas normal cadenţat, vom începe să respirăm ast­fel: pe inspiraţie facem trei paşi, pe ex­piraţie facem alţi trei paşi, apoi din nou pe inspiraţie facem trei paşi ş.a.m.d. Vom merge astfel, reglându-ne inspiraţia şi expi­raţia, după numă­rul egal de paşi, vreme de 5 minute, după care lăsăm respiraţia să curgă normal, fără să o mai ritmăm. După ce ne odihnim, re­luăm exerciţiul şi în­cercăm să respi­răm mai profund, re­la­xând abdome­nul, aşa încât lobii in­feriori ai plămâ­nilor să se dilate şi să putem absorbi cât mai mult aer. De data aceas­ta, vom inspira în timp ce facem patru paşi şi vom expira în timp ce facem alţi patru paşi, exer­ciţiul durând de ase­me­nea 5 minute. După mai multe zile şi săptămâni de fa­miliarizare cu această tehnică ex­trem de simplă, vom putea mări de la sine numărul de paşi, în timpul inspi­raţiei şi al expiraţiei, fără a ne forţa în vreun fel. De fapt, acesta este şi prin­cipalul secret al reuşitei acestei tehnici: să nu forţăm. Putem începe şi cu un ritm de doi paşi pentru inspi­raţie şi doi paşi pentru expiraţie, dacă ne este mai la îndemână, urmând ca ulterior să creştem gradat. În schimb, nu tre­buie niciodată să ne pierdem în tim­pul aces­tui exerciţiu starea de rela­xare. Proce­dând astfel, vom pu­tea be­ne­ficia la maximum de efec­­tele aces­tei ex­cepţionale tehnici respiratorii, care este un puternic reglator al tensiu­nii ar­te­riale şi al activităţii inimii, pre­cum şi un foarte bun cal­mant psihic. În cazul foarte multor pacienţi cu hi­per­­­ten­­siu­ne arterială gravă, care au practicat această tehnică consec­vent în sana­torii din India şi din SUA, s-a observat, după două-trei luni, o îmbu­nătăţire excepţională, atât a sănătăţii fizice, cât şi a stării psi­­hice, care a de­ve­nit mult mai cal­mă, mai relaxată şi mai optimistă.Fără adoptarea unei diete sănă­toa­­se, celelalte tratamente (alopate sau naturiste) contra hiperten­siunii au sorţi reduşi de izbândă. Iată, în con­tinuare, câteva sfaturi orientative în acest domeniu:- acestea sunt o adevărată otravă pentru sis­temul cardiovascular, favorizând atât creşterea tensiunii arteriale, cât şi apariţia celor mai nefaste complicaţii, cum ar fi ischemia cardiacă sau ac­cidentul vascular.- în special de mor­cov, de ţelină, de varză şi de urzici. Toate au efecte benefice asupra vaselor de sânge, favorizează diureza, reglează activitatea nervoasă, contri­buind, astfel, la revenirea la normal a tensiunii.- un sfat care poate a devenit sâ­câi­tor, dar care oda­tă pus în practică, vă va scuti de mari neplă­ceri, întrucât toate aceste trei vicii au o acţiune cât se poate de nefastă în cazul aces­tei boli.- în spe­cial merele, coa­că­zele negre, zmeura, strugurii (în can­tităţi mai re­duse), grape­frui­tul, lămâi­le sunt o hrană ca­re fa­vorizează reve­ni­­rea tensiunii ar­­­­te­riale la nivel normal.- cercetări recente arată că, în sta­re naturală, seminţele de floarea-soa­re­lui şi de dovleac, semin­ţele de susan, alunele şi nucile, măslinele sunt un elixir pentru vasele de sân­ge şi cir­cu­laţie. Mai mult, ele aduc un supli­ment ca­loric substanţial, care va com­pensa re­nun­ţarea la unele ali­men­te con­­si­de­rate de bază, care sunt extrem de no­cive (carne, ulei obţinut la cald, alte grăsimi ani­male, zahăr).- fulgii de grâu, de ovăz, de orz şi de secară sunt o sursă de vitamine şi mi­ne­rale exce­lentă pen­tru men­ţinerea sănă­tăţii sistemului cardiovascular. La fel şi ore­zul nedecorticat şi mă­laiul natural (nu grişat), care tre­buie să devină ali­mente de bază.- aţi putea crede că fără aceste două ingre­diente mân­carea nu va mai prezenta nicio sa­voare. A­cest lucru nu se va întâmpla dacă veţi folosi condimentele "reci": fenicul, ana­son, chimen, tarhon, coriandru, ienibahar, busuioc, dafin. Puteţi folosi, de ase­menea (în canti­tate mică), şi cim­brul, hreanul, nuc­şoara.- doi căţei de usturoi consu­maţi zilnic sunt un ex­celent regla­tor al pre­siunii san­guine. Mai mult, usturoiul men­ţine să­năta­tea vaselor de sânge şi previne apa­riţia unor com­plicaţii ale hiperten­siu­nii arteriale.