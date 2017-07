Preparate din Sânziene

Preparate din Sânziene galbene (Foto: 123RF)

Reţete pentru uz extern

Sunt un simbol al verii. Perioada lor de maximă înflorire este iden­tică cu perioada de maximă stră­lucire a soarelui. Răspândite în toată ţara, sunt cunoscute şi sub nu­mele de Drăgaică, Floarea lui Sântion, Înche­gă­toare, Sânjuane etc.Tulpina Sânzienelor este zveltă, destul de înaltă (până la un metru) şi împodobită cu flori mărunte, galben-aurii, dispuse în mici ciorchini, ca florile de liliac, şi care, văzute de la distanţă, seamănă cu o ploaie de stele. Mirosul florilor este asemănător cu cel al mierii, fiecare din ele având patru petale, motiv pentru care se spune că această plantă este binecuvântată de Dumnezeu, deoarece fiecare floa­re poartă cu ea semnul Sfintei Cruci. În contradicţie cu mirosul său dulce-îmbătător, gustul este foarte amar, fiind un indiciu al proprietăţilor tonice şi drenante ale acestei plante.Sânzienele galbene cresc în fâneţe, pe coastele bătute de soare şi pe culmile calcaroase din întrea­ga ţară. Este o plantă care preferă locurile deschise, însorite şi ceva mai uscate, fiind întâlnită cu pre­dilecţie în zonele deluroase, deşi poate fi găsită din câmpie până în zona montană.Părţile aeriene ale plantei se recoltează în tim­pul înfloritului (mai-august), tăindu-se la 3-5 cm deasupra solului. Se usucă la umbră, în strat sub­ţire. Se întorc zilnic. Prin uscare, dintr-un kilogram de plantă proaspăt culeasă obţinem aproape un sfert de kilogram de plantă uscată.Florile uscate se macină fin cu râşniţa de cafea, apoi se cern. În principiu, doza la adulţi este de o linguriţă (circa 15 g) de trei ori pe zi. Pulberea se ţine sub limbă timp de 10-15 minute, apoi se în­ghite cu puţină apă. La copiii între 2 şi 12 ani doza se înjumătăţeşte, iar la copiii sub 2 ani se reduce la o treime sau chiar la un sfert.Sânzienele galbene uscate se macină cu râşniţa de cafea până se obţine o pulbere. Se pun 20 de linguri de pulbere proaspăt măcinată într-un litru de alcool de 50 grade (o jumătate de litru de alcool alimentar îndoit cu apă) sau într-un litru de rachiu natural. Se lasă la macerat 12-14 zile, agitându-se zilnic vasul în care sunt puse. În final, se stoarce, se filtrează şi se toarnă în sticluţe mici, închise la culoare.Într-un litru de apă se pun 4-6 linguri rase de pulbere de plantă. Se lasă la macerat la temperatura camerei timp de 8 ore. Se filtrează şi se consumă imediat sau în maximum 8-10 ore dacă este ţinut la frigider şi 2-4 ore dacă este ţinut la temperatura camerei.Se pun 20 de linguri de pulbere de Sânziene într-un vas; se adaugă apoi alcool de 75 gra­de (trei părţi alcool alimentar de 90 grade şi o parte apă) atât cât să cuprindă pul­berea şi să rămână o peliculă de alcool de 1 cm deasupra. Se lasă la macerat vreme de 14 zile, apoi se stoar­ce şi se fil­trează. Tinctura astfel obţinută se pune într-o farfurie întinsă, curată şi se lasă vreme de 12-24 de ore la evapo­rat, până când vo­lu­mul scade de trei ori. Se obţine o pastă închisă la culoare şi foarte parfumată, cu virtuţi vindecătoare deo­sebite.Singurele inconveniente ale acestei forme de administrare sunt prepararea destul de laborioasă şi termenul scurt de garanţie al extractului - 7 zile, în con­diţiile depozitării la frigider.Într-un vas metalic se pune un pachet de unt, după care vasul se pune la foc potrivit. Se lasă pe foc până când untul de­vine lichid şi începe să facă spumă. Din acel mo­ment, vom începe să scoatem spuma (pe care apoi o vom arunca), până când untul se va limpezi într-atât încât să vedem fundul vasului. Atunci dăm deoparte untul de pe foc şi, înainte să se răcească, turnăm numai partea limpede într-un alt vas.După ce am turnat untul clarifiat din vasul în care s-a făcut clarifierea, cu puţin înainte de a se întări, se adaugă două linguri de extract fluid de Sânziene galbene, obţinut după reţeta anterior descrisă. Se amestecă foarte energic cele două compo­nen­te până se omogenizează, după care unguentul astfel obţinut se depozitează la rece.În trei litri de apă la tem­pera­tura camerei se pun 3-4 pumni de Sân­ziene galbene proaspete (tul­pini înflorite, mă­runţite), se lasă să se înmoaie câteva ore, după care se fil­trea­ză. Zea­ma lăsată de plantă la înmuiere se pune deoparte într-un vas smălţuit, iar peste planta care rămâne de la fil­trare se adaugă apă clocotită şi se lasă circa 30 de minute. Se lasă să se răcorească infuzia până devine călduţă, după care se combină cu apa în care s-a înmuiat planta înainte.Baia de Sânziene se face în cadă, vreme de 20 de minute, cu corpul complet scufundat. Pentru ca baia să aibă un efect mai puternic, este bine să facem un duş scurt mai îna­inte, frecând bine pielea, pentru a îndepărta stra­turile de piele moartă şi pentru a activa circulaţia. După ce se pune extractul în cadă, se adaugă apă fierbinte pentru a potrivi temperatura apei, aşa încât să fie caldă, plăcută pentru corp. După baie nu ne ştergem, ci doar ne punem un halat de baie şi avem grijă să nu ne expunem la frig sau la cu­rent, lăsând corpul să se usuce de la sine.Se culege dimineaţa, pe o bucăţică de sticlă cu­rată. Florile se înclină şi se scutură uşor, lăsând să cadă picăturile de rouă pe sticlă. Nu se culege o cantitate prea mare, deoarece nu poate fi folosită decât în ziua respectivă - de preferat chiar în acea dimineaţă.- Se administrează o lingură de tinc­tură de Sânziene în jumătate de cană de apă, de trei ori pe zi, între mese. Trata­mentul du­rează 49 de zile, timp în care mesele vor fi moderate din punct de vedere cantitativ, vor fi evitate alimentele care balo­nează sau constipă, nu se vor face eforturi mari. Suplimentar, îna­inte de masă, se ia un vârf de cuţit de pul­bere de chimen şi unul de Sânziană gal­benă, iar după masă, un vârf de cuţit de chimen şi unul de cuişoare măcinate. Ca exerciţiu fizic, se va sta cât mai mult în poziţia "lumânare" (de ordinul zecilor de minute, zilnic).- Se iau 1-2 linguriţe de tinctură de Sânziene, diluate în 100 ml de apă, de trei ori pe zi. Este un tratament indicat cu precă­dere contra cistitei, cistitei cu hematurie, uretritei, nefritei şi calculilor renali.- Se beau zilnic 3 căni de ma­­cerat, întotdeauna pe stomacul gol, pentru ur­mă­­toarele afecţiuni: hipertiroidie - pentru o efi­cienţă mărită, maceratul poate fi făcut cu 2-3 linguri de Sânziene şi 2-3 linguri de turiţă-mare. Tratamentul durează minimum şase luni; hipo­tiroidie - pentru o eficienţă mărită, maceratul poate fi făcut cu 2-3 linguri de Sânziene şi 2-3 linguri de coji verzi de nucă (uscate şi măcinate). Trata­mentul durează 12-24 de luni.- Se beau zilnic trei căni de macerat de Sânziene galbene, simplu sau în com­bi­naţie cu alte plante care vor fi indicate în conti­nuare, întot­deauna pe stoma­cul gol. Tra­ta­mentul durează minimum trei luni. În epilep­sie, Sân­zie­nele pot fi asociate cu sovârf (Origanum vulga­re); în ne­vro­ză - cu talpa-gâş­tei (Leo­nu­rus cardiaca); în de­presie - cu seminţe de an­gelică (An­ge­lica archange­li­ca); în astenie - cu cardamon (Elettaria car­damonum); în isterie - cu sul­fină (Melilotus officinalis).- Aplicăm extractul fluid de Sân­ziene galbene o dată pe zi, seara, pe cicatricele vechi, pe răni, pe erupţii ori erizipel şi lăsăm să se usu­ce. Tratamentul durează minimum o săptă­mână.- Pe plăgi psoria­zice, pe tumori şi plăgi canceroase se aplică de trei ori pe zi extractul fluid de Sânziene galbene. Trata­mentul este de lungă durată şi se asociază cu o dietă corespunzătoare şi cu remedii detoxifiante luate pe cale internă.- Se aplică de 1-3 ori pe zi unguent de Sânziene. Pe răni deschise şi infecţii acute nu se aplică acest unguent, deoarece sub pe­li­cula sa se creează un mediu de anaerobioza care fa­vorizează declanşarea unor infecţii ori agra­varea lor.- După o spălare vreme de 1-2 minute cu un tampon îmbibat cu tinctură de Sân­ziene, se aplică unguentul de Sânziene, în pe­liculă de grosime medie. Tratamentul se face de două ori pe zi, vreme de una-două săptămâni.- Îmbăierea în infuzie de Sânziene era un remediu clasic pentru a-i feri de boli tot anul pe copii şi pentru a-i ajuta pe bă­trâni să-şi păstreze tinereţea. Se spunea că cine se îmbăiază cu Sânziene sau poartă Sânziene la brâu în preajma Nopţii de Sânziene va fi ferit de dureri de spate toată iarna. Femeile purtau Sânziene la brâu pentru a fi ferite de dureri de mijloc.