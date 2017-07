D-l Paul Ailincăi

Expunerea la soare este sănătoasă dacă este făcută cu măsură

În urmă cu un secol, modelul de frumuseţe era femeia cu tenul alb, imaculat. Treptat, standardele s-au schimbat, iar femeile cu pielea bronzată au început să fie considerate mai naturale şi mai atrăgătoare. Dar expunerea la soare are o serie de riscuri, dacă nu ne protejăm: îmbă­trâ­nire precoce a pielii, riduri, pete pigmentare, piele deshidratată şi lipsită de fermitate şi, cel mai grav, risc de cancer de piele. Ne este soarele prie­ten sau duşman? Ce putem face pentru a ne bronza să­nă­tos, pentru a ne proteja pielea din exterior, dar şi din interior? Care este rolul an­tioxidanţilor în protecţia solară?Discutăm despre aceste lucruri cu d-l Paul Ailincăi, directorul general "Zenyth Pharma­ceuticals" România. De curând, echipa sa de cer­cetare a lansat Beauty Help - un produs care acţio­nează "din interior spre exterior". Pe lângă colagen şi acid hialuronic (ingrediente de bază în formulele de frumuseţe), mai con­ţine şi o "bombă" de anti­oxidanţi naturali, care nu doar că fac pielea mai frumoasă, ci îi con­feră şi rezis­tenţă la acţiunea soa­relui. Să tot mergem la plajă!- Soarele nu este periculos, dacă ne expunem la razele solare cu măsură. Medicina modernă a demonstrat rolul vital al soarelui în sănătatea omu­lui. După cum se ştie, soarele e implicat în produc­ţia internă de Vita­mina D, care este produsă prin acţiunea radia­ţiilor ultraviolete asupra grăsimilor şi a colesterolului din piele. Avem nevoie de Vita­mina D, deoarece stimu­lează asimilarea calciului în oase şi ajută la preve­nirea osteoporozei, scade riscul de cancer, este benefică în bolile autoimune şi întăreşte imunitatea organismului. Oamenii mo­derni au de obicei defi­cit de Vitamina D3, din cauza muncii în spaţii în­chise şi a expunerii reduse la soare. Deci, avem nevoie din plin de soare, însă cu măsură!- Principala problemă cu care ne confruntăm în prezent este munca sedentară, în spaţii închise. Muncitorii, agricultorii, cei care lucrează în aer liber se expun la soare încă de primăvara, astfel că ajung să tolereze, treptat, fără probleme, chiar şi radiaţiile intense din timpul verii. Însă orăşenii stau mai tot timpul acoperiţi, iar în concedii se expun brusc la soare, de regulă la mijlocul verii, în peri­oada cu radiaţii maxime, fără a avea niciun fel de "antrenament" sau toleranţă dobândită gradual la soare. Atunci când pielea nu este pregătită pentru soare şi ieşim la plajă, suntem expuşi la un risc mult mai mare decât ţăranul care coseşte dezbrăcat, în plină zi, dar care s-a adaptat treptat. Astfel de probleme pot fi evitate printr-o expunere moderată la soare: de dimineaţa, până la ora 11, şi după-amia­­za, după ora 16, când razele cad oblic şi par­curg o distanţă mai mare prin atmosfera pămân­tului, iar radiaţiile ultraviolete sunt diminuate cantitativ. Atenţie şi la cremele cu factor de ecra­nare solară, care trebuie folosite chibzuit, în funcţie de toleranţa fiecăruia! Însă nu e bine să ne bazăm exclusiv pe ajutorul "exterior", ci şi pe cel interior, fiind dovedit clinic faptul că anumite deficienţe nutriţionale ne pot face mult mai sensibili la radia­ţiile solare.- Modul în care pielea noastră răspunde la ac­ţiu­nea soarelui depinde de ceea ce mâncăm. Celu­lele pielii trebuie să fie întărite şi hrănite pentru a-şi păstra nealterate funcţiile fiziologice, în interac­ţiunea cu razele soarelui. Multe dintre problemele pielii cauzate de radiaţiile solare sunt, de fapt, rezultatul malnutriţiei. Soarele, prin efectul său de foto-aging (îmbătrânire accelerată a pielii), duce la distrugerea prematură şi agresivă a colagenului, la apariţia ridurilor adânci, a iritaţiilor şi a infla­ma­ţiilor pielii celor sensibili, a petelor hiperpig­men­tare şi a pistruilor. Toate sunt determinate şi fa­vorizate, pe de o parte, de lipsa cronică a nutrien­ţilor protectori, iar pe de altă parte, de igiena exce­sivă, de duşurile dese cu apă caldă şi cu săpunuri-detergent, care spală efec­tiv bariera lipidică, cu rol de protecţie a pie­lii. Adău­garea unor ali­mente sănă­toase în dietă (fructe şi le­gume bogate în antioxi­danţi) şi suplimentarea cu nutrienţi protectori cresc capacitatea naturală de apărare a corpu­lui, asigu­rând abili­tăţile necesare protecţiei pielii împotriva problemelor cau­zate de radiaţiile UV.- Mă refer la antioxidanţi, colagen, vitamine, minerale, coenzima Q10 şi ceramide, care au un rol bine definit în protecţia pielii. Dintre toate aces­tea, antioxidanţii sunt în fruntea listei. Ex­punerea la soare produce un stres oxidativ puter­nic al pielii, care poate fi combătut cu ajutorul anti­oxidanţilor interni, cum sunt vitaminele C şi E, astaxantina, coenzima Q10, polifenolii (anto­cia­nidinele din fructele de pădure, resveratrolul din struguri), betacarotenul. Vitaminele C şi E (în special vitamina E naturală, cu înalt efect an­tioxidant), au efect fotoprotector confirmat, ac­ţionând atât prin reducerea riscului apariţiei arsu­rilor solare, cât şi prin ameliorarea acestora. Astaxantina extrasă din algele marine este un antioxidant pur, care previne arsurile şi reacţiile inflamatorii ale pielii. Coenzima Q10, renumită pentru acţiunea sa antiîmbătrânire, blochează efec­tul distructiv al razelor UV asupra pielii şi reduce răspunsul inflamator în celulele cutanate. Noi am asociat toţi aceşti nutrienţi într-un produs foarte complex, numit Beauty Help, cu o acţiune antioxi­dantă şi antiinflamatoare pronunţată, care conferă protecţie împotriva inducerii îmbătrânirii prema­ture a pielii expuse la soare.- Beauty Help este un nutricosmetic, adică un supliment alimentar pentru frumuseţe din interior, care ajută la întreţinerea pielii, a părului şi a un­ghiilor. Formula sa complexă, cu ingrediente pre­mium, în doze terapeutice mari, ne-a ajutat de cu­rând să primim şi o distincţie extrem de onorantă, mai exact Premiul pentru Inovaţie în Terapii ("Inno­vation for Therapies Award") în cadrul Galei "Innovation in Health 2017". Beauty Help are o formulă inovatoare, probabil cea mai complexă de pe piaţă, care reuneşte cei mai buni antioxidanţi (coenzima Q10, vitaminele C şi E, resveratrol) cu rol de protecţie a pielii şi de prevenire a îmbătrâ­nirii. În plus, Beauty Help conţine o doză conside­rabilă de colagen (8 g - doza zilnică recomandată), necesar pentru menţinerea fermităţii şi elasticităţii pielii. Am adăugat ceramozide - ingrediente pre­mium recunoscute pentru rolul lor în protecţia stra­tului lipidic al pielii şi prevenirea petelor cutanate, acid hialuronic - pentru hidratarea pielii din inte­rior, şi MSM, un compus special, cu rol antiinfla­mator şi efect de întărire a părului şi a unghiilor. Beauty Help se prezintă sub formă de pudră pentru shake-uri, cu gust de căpşuni sau ciocolată, se ad­mi­nistrează în amestec cu apă, iaurt sau suc de fruc­te. Pentru pregătirea pielii pentru plajă, ideal este să facem cura cu antioxidanţi Beauty Help, înainte de a pleca în concediu. Produsul poate fi utilizat şi extern, sub formă de mască cu iaurt. Ime­­diat după expunerea la soare, ajută la calmarea arsurilor, reface derma afectată, elimină petele cau­zate de soare şi previne deshidratarea pielii arse.- Beauty Help e un produs general anti-îmbă­trâ­nire. Descoperirile recente şi ştiinţa modernă ne-au permis să realizăm un real produs anti-aging, cu efecte sistemice, care acţionează asupra pielii atât la femei, cât şi la bărbaţi. Beauty Help redă fru­museţea, supleţea şi sănătatea pielii, dar în acelaşi timp este un bun protector imunitar, articular şi car­diovascular.Acţionând din interior, efectele se văd asupra pielii de pe întreg corpul, nu doar asu­pra unei zone limitate, ca în cazul cremelor cosme­tice.- Beauty Help poate fi achiziţionat direct de la noi, prin comandă telefonică, la 0213.000.000, sau online, pe www.beautyhelp.com. De aseme­nea, este disponibil în lanţurile mari de farmacii şi în unele farmacii independente.