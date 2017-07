Compatibilităţi zodiacale

Se spune - şi pe drept cuvânt - că bărbaţii şi fe­me­ile se împart în două categorii: cei cărora li se po­triveşte mai bine rolul de iubiţi şi cei care se simt mai împliniţi în rolul soţului, respectiv soţiei. Sigur că da, există nenumărate tipuri intermediare, dar dacă aruncăm o privire la cercul zodiacal, vom găsi imediat semnul căruia îi corespunde prototipul de familist prin excelenţă: Racul. Relaţiile pasagere nu sunt pe gustul său. Asta se întâm­plă în mare parte pentru că, fiind un semn de apă, îi vine greu să păs­treze o distanţă emoţională, să nu se implice afectiv. Apoi, ştie că atunci când investeşte sentimente, devine deosebit de sensibil la ori­ce schimbare de ton, mimică sau ges­tică a persoanei de care s-a ata­şat. Preferă, deci, să aibă răbdare, să se apropie în­cet, cu delicateţe, adeseori cu timiditate, de obiectul interesului lui. Pentru că Racul e înzestrat în a depă­na poveşti, va şti să atragă atenţia asupra sa prin felul său inimitabil de a îmbrăca în magie până şi o banală ieşire după cumpărături. Cui nu-i place un po­vestitor? Un om poate relata o călătorie către o des­tinaţie exotică, să spunem Peru, într-o manieră cu totul banală, pomenind lucruri neinteresante, cum ar fi preţul exagerat al biletului de zbor şi ne­mul­­ţumirea că televizorul din camera de hotel nu recepţiona canalele sale preferate de sport. Sigur nu e Rac! Acesta va şti să ne capteze imaginaţia, spu­nând cum, în scurta lui incursiune la mall, a văzut o femeie tânără şi grăbită, scăpând pe jos portofelul. Evident, după felul îngrijit în care era îmbrăcată şi fardată, şi neliniştea cu care privea în jur, aştepta pe cineva şi nu era vorba despre o întâlnire oarecare. Pâ­nă când să ajungă să-i atragă atenţia asupra porto­felului căzut, ce credeţi că s-a întâmplat? Un ghe­mo­toc de căţel, probabil un bichon maltez, a luat portofelul în bot şi s-a dus cu el exact în faţa tinerei. Ea s-a aplecat, surprinsă şi bucuroasă, să-l mângâie, iar când s-a ridicat, s-a găsit faţă în faţă cu stăpânul câinelui, care era nimeni altul decât bărbatul cu care avea prima întâlnire şi căruia bichonul îi scă­pase din lesă. Ei? Care povestire vă place mai mult? Ini­mitabilul Marcel Proust este cel care ilustrează foarte bine talentul Racului de a ne atrage în lumea lui, lume în care realitarea materială şi magia emo­ţiilor se împletesc armonios, fiind în acelaşi timp într-o perpetuă schimbare, la fel cum este Luna, stă­pâ­na Racului, care ne apare în fiecare seară sub un chip uşor diferit. Constantă în inconstanţa ei (deoa­re­ce ciclul lunar se repetă o dată la 28 de zile), Re­gi­na Nopţii unifică, în fiecare seară în altă tona­li­tate, peisajul pe care-l luminează, la fel cum Ra­cu­lui îi place să unifice în jurul său familia, mai ales seara, să-şi împărtăşească păţaniile de peste zi, împărţind bucate gustoase (da, mâncarea es­te şi ea asociată cu Luna şi cu Racul) şi sa­vurând apartenenţa la un nucleu de viaţă, o lume în miniatură, la fel de bogată, la fel de complexă ca lumea mare, cea din afara locu­inţei, mereu intime, confortabile, a Racului."În astrologie, Luna reprezintă o reflectare generală a ceea ce am fost în trecut. Este o ima­gine a experienţelor trecute şi a mode­lelor comportamentale asimilate, care ne sunt de acum confortabile, pentru că ne-au devenit familiare şi pentru că realmente am ajuns să le exemplificăm prin întregul nostru fel de-a fi", scrie renumitul astrolog Stephen Arroyo. Ca repre­zen­tant al Lunii pe pământ, Racul este cel care se simte chemat să fie păstrătorul Trecutului, sub for­mă de tradiţii, obiceiuri, a ceea ce este emblematic pentru trecut (să nu uităm că istoria, ca disciplină, tot Racului îi aparţine) sau/şi depozitarul cronicilor de familie. Evident că va căuta pe cineva care să ştie să aprecieze continuitatea şi stabilitatea la fel de mult ca şi el. Racul este un semn cardinal, capa­bil să ia iniţiative curajoase şi nu se teme de nou. Asta pare o contradicţie în termeni. Cum se poate ca cineva atât de legat de trecut să iniţieze noul?! Păi, uneori, a continua o tradiţie înseamnă a aduce ceva nou, pentru că, la urma urmei, "toate's vechi şi nouă's toate". Apoi, bunele obiceiuri trebuie uneori adaptate sau redescoperite, treabă la care Racul se pricepe, dar la care se înhamă mai cu spor, dacă se bucură de susţinerea unui partener. Alteori, anumite obiceiuri prind rădăcini în mod firesc, iar Racul va fi printre primii care le va observa, le va valida şi le va perpetua (sau nu, pentru că flerul său de luna­rian îl ajută să discearnă care dintre ele vor rezista testului timpului). Cele mai multe cupluri moderne îşi doresc să iasă în lume şi să călătorească. Racul face faţă eforturilor vieţii de zi cu zi, pentru că ştie că îl aşteaptă o casă care nu e o simplă locuinţă, ci un adevărat acasă. Aici găseşte acea ritmicitate liniştitoare pe care i-o dau treburile casnice, aici poate să gătească pentru cei dragi, aici poate aşeza o lumină mai caldă care să-i facă pe cei dragi, dar şi pe puţinii aleşi care-i păşesc pra­gul, să se simtă răsfăţaţi.Aceste dorinţe ale Racului pre­su­pun un partener de nădejde sau, cum obiş­nuia să se spună, "un om de casă", care să con­tribuie în egală măsură la realizarea unui cuib idilic, uneori de poveste, care devine de multe ori un eta­lon pentru alţii. Poate pentru unii, privită din afară, această viaţă poate părea monotonă sau de-a dreptul plictisitoare, dar cei aflaţi în interiorul ei, cu con­diţia să semene între ei, să se potrivească, îi cunosc bine farmecul şi li se poate părea searbădă viaţa vânătorilor de distracţii. Nu putem spune că Racul, deşi se numără printre zodiile sedentare, ar duce o viaţă de rutină. Nu, doar că el nu caută distracţie cu orice preţ. O expoziţie de calitate, un concert de mu­zică romantică, o piesă de teatru bine pusă în sce­nă scot Racul din casă şi casa din Rac. Cu aces­te ocazii, Racul trece printr-o transformare ase­mănătoare celei pe care o parcurge Luna nouă până când devine Lună plină. Racul gospodar/gospodină îşi arată distincţia, că doar Luna e şi Regina, soaţa mândrului Soare, iar Racul poate neglija această latură a sa, dar nu o uită şi nu o pierde niciodată.Cele mai multe persoane care au farmec ştiu că au farmec şi învaţă să îl folosească în mod con­şti­ent. Majoritatea Racilor, chiar dacă ştiu sau măcar bănuiesc că au farmec, în momentul în care se în­dră­gostesc, nu mai sunt conştienţi de acest atu. Toc­mai această inocenţă dezarmantă, uneori de-a drep­tul copilăroasă, pe care o are Racul îndrăgostit, lasă să i se vadă şi mai bine farmecul. Aşa încât se în­tâm­plă adesea ca Racul să atragă persoana pe care şi-o doreşte în viaţa sa, fără să-şi dea seama cum de s-a întâmplat acest lucru şi fără să se gândească la urmări. Odată ce relaţia s-a înfiripat, Racul îşi pier­de timiditatea iniţială (dar nu şi emoţionalitatea, căci este mereu în strânsă legătură cu fazele Lunii) şi se implică cu toată seriozitatea în relaţie. Nu e vor­ba doar de faptul că îi place cu adevărat să se ocu­pe de casă şi de familie, e vorba despre o anu­mi­tă energie conducătoare pe care o degajă, o ener­gie de şef, care îl include pe partenerul de cuplu şi mai apoi pe copii, ba şi pe cei apropiaţi cuplului. În lipsa acestei capacităţi de a domina, cei mai mulţi dintre Raci simt că viaţa le este incompletă şi, cel mai adesea, îşi extind sentimentele acolo unde exis­tă un cineva care se lasă acaparat. (Să nu uităm că Racul este un animal care îşi prinde prada în cleşti.)În familie, este cât se poate de atent la lucrurile care-i plac partenerului şi are grijă, de exemplu, să-i prepare mâncarea preferată când vine obosit dintr-o delegaţie, sau îl fereşte, cu discreţie şi diplomaţie, de intruziuni nedorite, când acesta are nevoie să se odihnească.Pentru cei care-l cunosc pe Rac doar în vâltoarea vie­ţii lumeşti, felul în care se poartă într-o relaţie poa­te fi surprinzător. Aici nu se vede nici urmă din carapacea protectoare pe care o poartă, ci se ma­ni­festă prin deschidere sufletească totală, prin atenţie faţă de ceilalţi şi o dedicaţie care, uneori, poate merge până la sacrificiu. Stările sale schimbătoare, de la tristeţe la veselie, nu sunt simple capricii, ele vin şi pleacă în funcţie de calea de pe cer a Lunii. Ca fond, Racul are o fire stabilă, ceea ce îl ajută să nu-şi pierdă cumpătul atunci când se poate ca relaţia să treacă, cum li se întâmplă adesea Racilor hiper­sensibili, prin momente mai ten­sionate. Mulţi Raci îşi dau sea­ma de abia în astfel de momente câ­tă forţă interioară au, în ciuda emo­ţionalităţii lor pronunţate, şi găsesc so­luţii dintre cele mai creative pen­tru a depăşi impasul. Ceea ce îi aju­tă este în mare măsură legătura cu trecutul. În loc să-şi aducă aminte de toate greşelile şi ofensele provocate de partener în timp, Racul evocă momentele frumoase şi găseşte puterea să sudeze şi mai bine cuplul. Acest amestec de forţă şi vulnerabilitate care este Racul ştie să menţină căl­dura în parteneriat - uneori prin lacrimi, prin mici scenarii şi urzeli, alteori, printr-o determinare de nezdruncinat.Sunt momente în care el şi-ar dori să fie mai feminină, mai docilă. Uneori, stilul direct şi lipsa ei de frică în faţa obstacolelor îl inspiră, dar de cele mai multe ori îl sperie. Ea are nevoie de căldura lui, dar are momente când îl consideră slab.El este foarte bărbat, ea este foarte femeie. Pare simplu, dar pentru ca relaţia să fie un succes, ar trebui ca cei doi să facă mai mult decât să-şi preia fiecare atribuţiile, adică ea să se ocupe de familie şi el de reuşita în lume. Cultivarea preocupărilor co­mune face diferenţa.Pentru aceştia doi e uşor să găsescă un echilibru, dar poate tocmai pentru că amândoi sunt mai de­grabă sedentari şi iubitori ai confortului, s-ar putea ca la un moment dat relaţia să stagneze. Noroc că sunt gazde bune şi asta-i mai scoate din rutină.Între ei există o afinitate naturală, o încredere reciprocă, ceea ce face ca re­laţia să fie uşor de susţinut. El e sufi­cient de echilibrat, pentru a nu fi afectat de stările ei lunariene, ea îi oferă căldura şi confortul fără de care el nu concepe o relaţie de durată.Apreciere există între ei, dar mai mult la nivel mental. Ambii sunt pricepuţi în mânuirea cuvin­te­lor, dar într-o manieră total diferită. El este preo­cu­pat de poveste şi de imaginile cu încărcătură emo­ţională pe care le transmite, ea e preocupată de in­for­maţii sau concepte.Pentru el, viaţa se desfăşoară în afara casei, în in­teracţiunea cu numeroasele sale cunoştinţe. Pen­tru ea, esenţa vieţii de cuplu este constituită din momentele petrecute în doi. Ea încearcă să-l facă mai receptiv la sentimente, el o învaţă să se obiec­tiveze. Nu prea merge!Aceasta este una dintre combinaţiile dificile, din pricina faptului că amândoi sunt afectaţi de fazele Lunii şi capriciile îi apucă în acelaşi timp. În astfel de perioadă, când amândoi pot intra în degrin­go­ladă, cine să asigure stabilitatea cuplului?Leoaica simte nevoia de-a fi în prim-plan şi el o poate lăsa să iasă în faţă, dar nu fără resentimente. Dacă ea îi lezează în mod repetat sentimentele, mai ales în public, el se poate închide în el. Din acel moment, ea ar trebui să ştie să facă concesii majore.Ea poate accepta să stea în umbra lui, dacă el ştie să-i arate cuvenita apreciere pentru felul în care ea reuşeşte să-l pună în valoare. Dar dacă i se pare că eforturile pe care ea le face în sensul acesta i se cuvin, nu va trece mult până când relaţia se va acri.O armonie se poate realiza aici, dar nu fără efort şi bunăvoinţă de ambele părţi. Ea are nevoie de mult discernământ în exercitarea simţului critic, el poate beneficia însă de pe urma analizelor ei foarte clare, atunci când se luptă cu incertitudini în luarea deciziilor.Greu de presupus că o femeie atât de sensibilă poate rezista mult şi bine alături de un bărbat care nu cunoaşte puterea complimentelor. Este suficient de puternică să îi accepte observaţiile, dar numai în măsura în care acestea sunt constructive.Cu toate că, din punct de vedere al elementelor, apa şi aerul nu se amestecă deloc (ajunge să des­chidem o sticlă cu apă minerală şi primul lucru, pe care-l face aerul e să o şteargă de-acolo), aceştia doi au idei similare asupra vieţii de cuplu.Îşi definesc cuplul chiar mai uşor decât în va­rianta de mai sus, deoarece Racul este un semn fe­mi­nin, iar Balanţa, unul masculin. Concepţiile apro­piate şi importanţa pe care relaţiile o au în viaţa amân­durora joacă un mare rol în longevitatea acestui cuplu.Aici, atracţia poate fi instantanee din partea am­belor părţi, dar pentru că ambele semne pot fi nă­pă­dite, fără veste, de stări de spirit grele, care nu pot fi explicate, e important ca am­­bii să manifeste aceeaşi înţe­le­gere pentru partener pe care o aş­teap­tă la rândul lor.Dacă el reuşeşte să-şi ţină în frâu dorinţa de dominare emo­ţio­nală (care poate funcţiona doar până la un punct), povestea de iubire a celor doi poate deveni mai profundă, pe măsură ce tim­pul trece. Ea ar trebui să se ferească însă să se victimizeze.Doar dacă pornim de la premiza că el este dispus să stea acasă cu copiii, în timp ce ea călătoreşte prin lu­me, s-ar putea ca o asemenea combinaţie să re­ziste. Doar că şi lui îi place să călătorească în străi­nătate, unde este predispus să intre în relaţii destul de serioase, ceea ce provoacă scântei.Această combinaţie, deşi volatilă, are şanse de a rezista, deoarece ea e dispusă să aştepte ca el să se întoarcă din peregrinări, pentru că atunci au ce să-şi povestească. El (alt povestitor talentat) îi po­ves­teşte aventurile, ea îl pune la curent cu ce s-a întâmplat acasă.Iată o pereche, în adevăratul sens al cuvântului. Doi tradiţionalişti, care îşi iau în serios nu doar relaţia, dar şi reperele morale, pe care ar trebui să le respecte un cuplu căsătorit. De multe ori ajung modele pentru unii, ţinta invidiei, pentru alţii.El are tot ce-i trebuie pentru a o linişti când e frământată de emoţii, ea nu e capabilă de răceală. Un cuplu strâns legat atât de respectul faţă de fa­mi­lie şi de valorile tradiţionale, dar şi de o senzaţie de apartenenţă, care-i face uneori să-i ţină pe ceilalţi la distanţă.O culme a tradiţionalismului şi o culme a mo­der­nismului nu prea au cum să alcătuiască un cuplu. El poate vedea în ea un intelect strălucitor, dar rece. Ea tinde să-l catalogheze drept o persoană intere­san­tă, dar prea complicată emoţional.Ea poate fi fascinată, o vreme, de viziunea lui şi poate confunda vocaţia lui pentru prietenie cu o deo­sebită deschidere emoţională, dar îşi va da seama cu­rând că se înşeală. Lui îi va fi greu să nu o iden­ti­fice doar cu o gospodină talentată, ceea ce ar fi fatal.Pot alcătui un cuplu minunat dacă nu se com­plac în a-şi plânge de milă împreună sau separat. Mul­te depind de câtă forţă are el, nu doar să o sus­ţină pe ea, dar să şi ducă relaţia într-o direcţie în­drep­tată spre realizări concrete.El are în mod cert delicateţea necesară ca să-i res­pecte sentimentele, dar este mult prea liber ca să-i accepte instinctele dominatoare, ceea ce-o face să nu se simtă în siguranţă. Acest lucru, consideră el, ar trebui să îl facă ea pentru el, doar că nu se lasă să fie prins.