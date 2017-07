Prof. Sabba Ştefănescu

Puţini îşi ridică privirea către or­namente. Acolo sus, sub acoperişul din tablă, se află câteva medalioane cu două litere S suprapuse. Sunt iniţialele unui nume, cel al proprietarului de odinioară: Sabba Ştefănescu. Undeva, într-un colţ, e gravat şi numele arhitectului, O. (Oscar) Maugsch. La parter, sunt deschise câteva ma­ga­zi­ne, iar aproape lipit de perete se află chioşcul unei covrigării. Clădirea aceasta e cea mai înzorzonată cu reclame din toată Piaţa Romană. Un bazar care în vremuri mai bune era reşedinţa unui savant şi profesor universitar, recunoscut pentru ştiinţa sa.În 1857, anul când s-a născut Sabba Ştefănescu, pe străzile Bucureştiului au fost aprinse primele felinare din lume care funcţionau cu petrol lam­pant. Născut în Craiova, tânărul Sabba va amâna întâlnirea cu luminile Capitalei, pornind la Paris, spre luminile de pe Sena, pentru a studia geologia. Cel mai probabil, părinţii lui au fost oameni înstă­riţi, dacă, după absolvirea liceului din Bănie, tâ­nă­rul oltean a ajuns să studieze în Franţa, unde a ob­ţinut licenţa în ştiinţe naturale (1879). Cu presti­gioasa diplomă în bagaje, Sabba a început o viaţă nouă, stabilindu-se în Bucureşti, oraş care sub dom­nia lui Carol I se dezvolta pe toate planu­rile, in­clusiv ştiinţific. Era nevoie de tineri competenţi, dornici să cerceteze şi să afle lucruri noi. Sabba era unul dintre ei. Potrivit "Anuarului Bucurescilor", în 1883, tânărul craiovean cu studii la Paris era deja angajat ca ajutor naturalist la Muzeul de Istorie Naturală. Doi ani mai târziu, figurează ca profesor la Gimnasiul Lazăr. În 1886, a ajuns profesor la Liceul Sf. Sava. Mulţi ani a pre­dat aici ştiinţele na­tu­rale, câştigându-şi ad­miraţia colegilor şi respec­tul elevilor. Toată lumea auzise de profesorul Sabba Ştefănescu de la liceul Sf. Sava, al cărui di­rectorat l-a preluat după 1895. Din cauza seve­rităţii sale, dar şi a staturii impozante, a fost po­reclit "Ba­laurul". Destinul este o inepuizabilă sursă de coin­ci­denţe: prenumele savantului este şi cel al bine­cu­noscutului liceu bucureştean. În câteva surse bi­blio­grafice, prenumele profesorului este orto­gra­fiat în lb. română, Sava, în timp ce numele liceului este tradus în franceză St. Sabba!Tânărul profesor de ştiinţe naturale nu s-a mul­ţumit numai să-i instruiască pe elevi. Voia să cer­ceteze, mai ales că geologia era o ştiinţă abia lan­sată în România. Erau atâtea lucruri de desco­perit, de numit, de cartografiat! Românii aveau o percep­ţie poetică sau de-a dreptul mistică a pă­mântului. Ei bine, era timpul ca ei să afle ce se află sub pi­cioa­rele lor, până la straturile cele mai adânci. Sabba Ştefănescu a început să studieze structura subsolului, feliile de rocă aşezate unele peste altele, ca urmare a fenomenelor dra­matice petrecute în în­depărtate ere geo­logice. Studia şi apoi redacta lucrări ştiinţifice, pe care le comunica Societăţii Geo­logice a Franţei. În cele din urmă, a obţinut titlul de doctor în geologie, cu o lucrare despre stra­turile pământului. A contribuit, apoi, în mod decisiv, la realizarea primei hărţi geolo­gice a României. L-au fascinat, în egală mă­sură, fosilele animale, de la cochiliile mărunte cât o piuneză, până la scheletele masto­donţilor. Dintre trăsurile care se strecurau în toiul verii pe străduţele oraşului, ca să iasă pe vreun drumeag de câmpie, una avea o altă destinaţie decât vreo moşie sau staţiune bal­neară. Era trăsura în care se afla Sabba Ştefănescu, pornit să cerceteze râpile, malurile abrupte, prundişurile şi orice alt loc deschis, în pământul de la nord de Dunăre. Alteori, pe distanţe mai lungi, călă­to­rea cu trenul. Preocu­pările pro­fesorului puteau părea ciu­date, dacă nu de-a dreptul ţic­nite, unor bucureşteni obiş­nu­iţi cu viaţa uşoară. Ei nu aveau însă cum să ştie că savantul se scufunda în trecutul aproape inco­mensurabil al pământului, ca să aducă informaţii valo­roa­se pentru viitor. În secolul XX, economia României va creşte vertiginos şi datorită bogăţiilor aflate în subteran. Or, cercetătorul contribuise din plin la progresul geolo­giei.Timp de peste douăzeci de ani, naturalistul a locuit cu chirie la diferite adre­se din Calea Griviţei, Ca­lea Buzeşti, str. Berzei şi str. Fântânii (actuala str. H. M. Berthelot). Pe la începu­tul secolului, după ce i s-a năs­cut cel de-al treilea copil, pro­fesorul de ştiinţele natu­rii, ajuns în 1904 deputat din partea Partidului Conser­va­tor, dar şi cadru universitar, şef al nou înfiinţatei catedre de paleontologie, a luat de­ci­zia să-şi construiască o lo­cuinţă proprie. A cumpărat teren şi a ridicat o frumuseţe de casă în Piaţa Romană. Casă cu etaj, cu multe camere, cu balcon spre piaţă, aşa cum o vedem şi astăzi, păstrându-se, din fericire, aproape intactă. În planul ca­das­tral al Bucureştiului din 1911, re­gă­sim, deja, reşedinţa Ştefă­neş­tilor, dovadă că a fost construită înaintea acestui an. Oricum, nu mai înainte de 1904, fiindcă, po­trivit Anuarului Bucurescilor din acel an, profesorul locuia încă în casa din str. Fântânii nr. 18, peste drum de liceul Sf. Sava. Anuarul din 1906, în schimb, indică drept adresă Piaţa Romană. Cinci membri număra fa­mi­lia Ştefă­neş­tilor: Sabba, Constanţa şi cei trei co­pii, Constantin, Radu şi Sabba. Soţia profesorului era originară tot din Craiova. Pe site-ul familypedia. wikia.com, am descoperit un portret al doamnei Şte­fănescu, născută în 1871. Era o femeie fru­moasă, elegantă, cu o privire vie şi caldă. A murit în 1944, în Costeştii din Vale, un sat din judeţul Dâmboviţa, unde cel mai probabil se refugiase din cauza războiului. Era vă­duvă de 13 ani. Nici soţul ei, Sabba, nu murise acasă, în re­şedinţa din Piaţa Ro­mană. A închis ochii pentru tot­deauna la Sinaia, în 1931. Fiul săul cel mic, numit tot Sabba, a fost fascinat, la rândul său, de tainele pă­mântului şi a ajuns un repu­tat geofizician, spe­cia­lizat în pros­pec­tarea elec­trică a subsolului. După insta­larea regi­mului comu­nist a ră­mas în ţară, devenind mem­bru titular al Academiei Ro­mâne (tatăl său fusese mem­bru cores­pon­dent) şi pre­şedinte al Secţiei de Ştiinţe Geo­logice, Geofizice şi Geo­gra­fice, între 1966 - 1990.În 1916, familia Ştefănescu a apucat-o pe dru­mul Moldovei, aşa cum au făcut nu­me­roase fa­milii, când trupele germane se apropiau de Bucu­reşti. Virgiliu N. Drăghi­cea­nu descrie în jurnalul său fuga locuitorilor din faţa iminentei in­va­zii: "Pe jos, pe cai, cu automobile, biciclete, căruţe de pâi­ne, camioane, ca­bri­o­lete, docare, dricuri şi toate mijloacele de locomoţiune ce amintesc timpul mi­graţiunii popoarelor, se îndreaptă cu toţii, într-o înghesuială grozavă, spre răm­pile gărilor, spre ba­rierele şoselelor ce duc spre Răsărit". Casa din Piaţa Ro­mană probabil a ră­mas pustie, expusă ja­furilor, dacă nu cumva s-a stabilit aici vreun ofiţer german. Din Iaşi, în mod curios, familia nu s-a re­întors la Bucureşti. Profe­so­rul a primit în 1917 o mi­siune diplomatică în Fran­ţa. Împreună cu soţia şi cei trei copii, a urmat un traseu ocolitor, prin Rusia, a tra­versat Oceanul Îngheţat, a coborât prin Scoţia şi abia apoi s-a oprit la Paris. Aici, fiul cel mic a absolvit Liceul St. Louis şi a obţinut diploma de inginer în mine, la prestigioasa "École des Mines". După sfârşitul războiului, Ştefăneştii se vor întoarce în ţară, în apartamentele din iubita lor casă din Piaţa Romană. Nu ştiu dacă profesorul a scris un jurnal al acelei misterioase călătorii. Probabil a consemnat undeva peripeţiile inevitabile de-a lungul unui traseu lung, urmat prin locuri greu accesibile. Ni-l putem imagina pe o corabie în­con­jurată de ceţuri, îngrijorat de soarta lui şi a familiei sale, având în minte casa din Bucureşti.Poarta metalică e deschisă. La o masă, aşezat pe scaun, chiar lângă peretele covrigăriei, stă un bătrân. Se ridică şi mă întâmpină: "Proprietar acum e o firmă, am auzit şi eu că ar fi cumpărat casa de la un urmaş al lui Ştefănescu, un colonel. Firma asta a subînchiriat la mai mulţi. Unii lo­cuiesc aici, alţii fac afaceri". O uşă pictată cu siluete feminine îmbie clienţii să intre într-un "Night Club". Pe partea cealaltă, se înşiră câteva magazine: telefoane mobile, cosmeticale, bijuterii şi bluze. De plâns şi de râs în acelaşi timp: locuinţa severului savant a ajuns spaţiu comercial, pentru satisfacerea a tot soiul de frivolităţi, deşi e încă zdravănă, renovată, gata parcă să mai înfrunte încă o sută de ani.