Căci şi această criză (plus jumătatea de an de bătut pasul pe loc din punct de vedere gu­ver­na­mental) pornesc, de fapt, nu de la clinciurile interne PSD-iste, ci de la impo­si­bilitatea lide­rului social-democrat, Liviu Drag­nea, de a con­duce guvernul. Care impo­sibilitate, con­se­cinţă a unei condamnări, ţine, de fapt, de jus­tiţie, şi nu de jocul politic. Iar când vine vor­ba de justiţie, toate tunurile sunt îndreptate îm­potriva şefei Direcţiei Naţionale Antico­rupţie, Laura Codruţa Kovesi. De la turnătorii din propria-i echipă, la dezvăluiri de presă, şi de la nenumăratele încercări de şica­nare ale co­misiilor parlamentare, până la atacuri făţişe ale unor personaje publice de pe întreg spec­trul socio-politic, Kovesi a încasat şi înca­sea­ză cu stoicism mai ales în ultimele luni. E limpede că are anvergură nu doar parcurgând lista celor pe care i-a trimis în judecată, iar de acolo la închisoare, ci şi din în­verşunarea cu care majoritatea suscep­tibililor de rele din societatea românească se luptă să o dea jos. Avem multe probleme de rezolvat în ţară, ni se sugerează, dar, întâi de toate, trebuie să o dăm jos pe Kovesi. Deu­năzi, la sărbătorirea unui an de mandat - de parcă ar fi fost ceva de sărbătorit! - primarii PSD-işti din Bucu­reşti se felicitau că sunt încă în libertate! Stres mare pe aleşi şi pe func­ţionarii publici! Cum să lucrezi în condiţiile astea, când Kovesi e cu ochii pe tine şi poţi fi acuzat de abuz în ser­vi­ciu pentru câteva mii de euro, acolo, măsluiţi într-o licitaţie?!Atacată din toate părţile în ţară, Kovesi continuă să aibă susţinerea necondiţionată a Occidentului. E primită şi premiată din Sue­dia în Belgia şi din Statele Unite în Franţa şi, peste tot, e prezentată ca o "mare justiţia­ră". Aşa ne-a prezentat-o, zilele trecute, şi presti­giosul cotidian francez "Libération", după vi­zita acesteia la Paris, unde a încheiat un acord de colaborare cu Parchetul Naţional Financiar din Franţa."De la protestele din februarie, care au zguduit România, şefa parchetului antico­rupţie îşi multiplică întâlnirile europene. Ko­vesi încearcă să-şi ancoreze la nivel european o pozitie fragilizată în ţara sa, căci atacurile con­tra DNA au crescut în agresivitate şi inten­sitate", punctează "Libération". Ieşirile din ultima vreme ale lui Kovesi sunt o miş­care strategică: ele mută miza luptei antico­rup­ţie în Occident, acolo unde atât ea, cât şi retorica ei anticorupţie au mare trecere. Spre deosebire de adversarii ei de moarte din Ro­mânia...