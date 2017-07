Mai întâi ne-am urcat pe acoperişul giganticei U­ni­versităţi ieşene, într-o noapte limpede de vară. Ziceam noi aşa, mai mult în glumă, că "vrem să ne cocoţăm cât mai aproape de stele". Ea a fost prima care a găsit scara. Mi-a şop­­tit asta într-o di­mi­neaţă, ve­nind la mi­ne acasă, emo­ţio­nată ca un copil, de par­că ar fi vrut să-mi co­munice un mare secret. Da, gă­sise sca­ra! Era un­deva în spatele uri­aşei clădiri, o sca­­ră simplă, de fier, în­fiptă-n zid, urcând spre văz­duh, printre feres­tre­le enor­me ale amfiteatrelor stu­den­ţeşti. Apoi s-a făcut noapte. Noi doi eram sus, îm­bră­­ţişaţi, pe muchia celui mai înalt dintre aco­pe­rişuri, uitându-ne la cerul înstelat. Sub tălpile noas­tre, peste tot în jur, nu vedeam decât co­roanele bo­gate ale copacilor, un ocean foşnitor de frunze, în­fiorat de vântul căl­di­cel al verii. Frunzişul acoperea totul. În­tregul bulevard al Copoului, trotua­rele largi, casele, puţinii trecă­tori la ora aceea târzie... Iar eu eram îm­preună cu ea, dea­supra acestei mari lumi adormite, mereu îmbră­ţi­şaţi, povestind întâmplări din vieţile noastre de dinainte de a ne fi întâlnit.Am colindat amândoi pe acope­ri­şuri luminate de lună. Păşind pre­caut pe cornişele strâm­te, cu braţele des­fă­­cute, ca nişte dan­satori pe sâr­mă, ţi­nându-ne de mână în timp ce urcam pante ame­ţi­toare, râzând spe­riaţi că la fiece pas greşit am putea cădea şi muri. La un moment dat, într-un capăt al zării, cerul a pornit să se colo­reze încet în fâşii violete şi pă­sările au început să cânte prin pomi şi atunci ne-am amin­tit că ar trebui să co­bo­râm. Ne-am uitat în jur - scara nu mai era. Ne rătăcisem în cer, prin­tre co­linele de tablă de pe clădirea cea mare. Abia foarte târziu am găsit o altă scară, tot din aceea de pompieri, care cobora într-o curte interioară închisă, înconjurată de ziduri. De acolo am reuşit să in­trăm în Universitatea pustie, unde am fost prinşi de un paznic cu pal­me aspre şi trup de uriaş, care ne-a sechestrat într-o sală şi-a vrut să ne predea po­liţiei. "Pe unde mama dra­cu' aţi intrat?". Zicea că de zeci de ani, de când lucra ca por­tar acolo, niciodată nu i se mai în­tâm­plase aşa ce­va. Era un lucru grav, puteau să ne ex­matri­cu­leze, să ne ares­teze chiar. Ea însă râdea din toată inima, nepăsă­toare. "Cum adică pe unde am intrat? Am co­­borât de pe acope­rişul acela. Toc­mai zbu­ram prin par­tea lo­cu­lui, ne-am rătăcit şi am ni­me­rit aici..." Nervos tare, omul s-a por­nit să dea telefon la po­li­ţie, dar fata a alergat după el. "N-o să daţi nici un tele­fon!", i-a zis, autoritar. "Vă zic eu că n-o să daţi nici un telefon, dom­nule portar!" Asta era prea de tot. "Cum adică, mă ame­ninţi?! Vrei să zici că ai pile? Nu-mi pasă mie de pilele voastre!..." Ea l-a prins însă blând de palma lui groasă, bătă­to­rită. "Nu-i vorba de asta, dom­nule portar. Dar nu ve­deţi? Chiar nu vă ui­taţi puţin la noi?..." Paznicul s-a oprit pentru câteva clipe, cercetân­du-ne din cap şi până-n tălpi. Nu ve­dea ni­mic spe­cial. Atunci ea şi-a ridi­cat capul cu bretonul negru ce-i acoperea ochii verzi, apro­piin­du-se la câţiva centi­metri de faţa băr­batului: "Cum, chiar nu vedeţi cât de mult ne iu­bim?...". Omul s-a mai uitat o dată, nedumerit, apoi s-a în­cruntat şi a zâmbit. A deschis anevoios uşile înal­­te de peste trei metri ale Univer­si­tăţii, făcân­du-ne semn să plecăm cât mai repede. Iar noi am ieşit îm­bră­ţişaţi, în soarele or­bi­tor al di­mi­neţii de 25 iunie, acoperindu-ne ochii cu mâna.După câteva zile am fost amân­doi "ilegal" la o nuntă. Tre­ceam întâm­plă­­tor pe acolo, auzisem muzică înă­un­trul unei cantine studenţeşti şi ea mi-a spus că ce-ar fi dacă am intra şi noi. "Te rog, doar puţin, n-am mai fost niciodată până acum la o nuntă." Am in­trat. Ne-am aşe­zat cu­minţi între meseni, unul lângă altul, ca orice invitaţi. Era o nuntă clasică, de car­tier, cu orchestră şi "stri­gare de bani" la microfon, cu băr­baţi asudaţi, în cămăşi albe, suflecate, care ţipau în timp ce-şi ju­cau săltăreţ femeile până la epui­zare, apoi ieşeau la aer să fu­meze ţigări. La în­ce­put, nuntaşii pă­reau să ne îngăduie, chiar vor­beau cu noi, ne întrebau una-alta. Pro­babil îşi dăduseră seama că sun­tem nepoftiţi, dar ne lăsau în pace. "Deh, nişte stu­denţi amă­râţi - şi-or fi zis - hai să-i lăsăm, le-o fi şi lor foa­me" S-au mâ­niat însă când am înce­put să dansăm. "Hai să dan­săm şi să ne ima­gi­năm c-am dansat ca şi cum ar fi nun­ta noastră...", a zis ea. Şi am dansat. Am dansat "în stilul nos­tru", făcând ba­let cla­sic pe muzică de ma­nele, am dansat li­beri şi, cred, destul de fru­mos. Doar că "pu­ţin altfel" decât restul lumii. Iar când eşti "puţin alt­fel", oa­menii se cam supără. La un moment dat, ră­mă­se­serăm sin­guri pe ringul de dans. Chefliii se retrăseseră spre pereţi, oa­recum miraţi. Câteva femei chiar în­ce­pu­seră să aplaude entuzias­te, cre­zând că poate "facem par­te din pro­gram". Apoi, în­să, au ieşit din mulţi­me câţiva bărbaţi, oa­meni care bău­seră mult, cu faţa roşie şi trup pân­tecos, des­che­iaţi la primii nasturi ai că­meşii. "Bă, da' ce căutaţi voi ai­cea?", ne-au în­trebat. "Noi dan­săm, mulţu­mesc. Dar voi ce faceţi? Bine aţi venit la nunta noastră!", a răs­puns ea ime­diat, foarte serioasă, pof­tin­du-i pe toţi să danseze mai de­par­te. Bărbaţii însă ne-au "poftit" afară. Trei dintre ei au venit cu noi, apucân­du-ne strâns de braţ. Le tre­murau ma­xilarele de furie. Unul chiar a în­cercat să mă lovească şi atunci ea m-a luat de mână şi am fugit. Am fugit mult, pe-o alee lungă, ză­găzuită de trandafiri ce răs­pândeau miresme în­cân­­tătoare. Am fugit prin parcuri cu arbori bă­trâni, am fugit printre clă­diri luminate de feli­nare, am fu­git prin­­tr-un oraş pus­tiu şi ro­man­tic, ţinându-ne de mână, tot mai departe. Fu­geam în noapte, îm­pre­ună cu fata a­ceea, şi mă sim­ţeam de parcă tocmai aş fi furat o mireasă iubită, măritată cu de-a sila de nişte oa­meni care nu fac parte din lumea noastră.Iar după alte câ­teva zile, am plecat la mare. Îmi plăcea s-o văd cum stă pe ţărm, înaltă, at­le­ti­că, cu părul ciu­fulit, încon­ju­rându-i chi­pul rotund, făcân­du-mi semne cu mâ­na, sco­ţând limba ca un copil, râ­zând, fără să-i pese de nimeni. Era veselă, îi plăcea să intre-n vor­bă cu oameni necunos­cuţi, să le po­ves­teas­că cât de minu­nată poate fi via­ţa, să mân­gâie copii, să ţipe stri­dent şi să mă sărute pătimaş, atunci când câş­tiga la jocurile meca­ni­ce, să danseze sau să cânte în mijlo­cul străzii, oricând îi venea. Mai ales dimi­nea­ţa, după ce făceam dragoste, îi plăcea să iasă din cort, să intre în va­luri, zgribu­­lită, cu braţele ridicate deasupra ca­pu­lui, apoi să înoate încet până departe, ade­sea până foarte departe de ţărm. O căutam cu pri­vi­rea pe luciul albas­tru al mării, un punct plutind hai-hui, fără ţintă, şi atunci mă sim­ţeam atât de mân­dru c-o am pe fata asta, atât de pu­ter­nic, încât gândeam c-ar fi cu totul im­­posibil să mi se-ntâmple ceva rău, un rău cât de mic, câtă vreme sunt ală­turi de ea.Într-o dimineaţă, însă, n-am mai găsit-o. Ma­rea era aproape pustie, fata mea, nicăieri. Mi-am încor­dat privirea, survolând atent întreaga întindere a apelor. Pur şi simplu nu era. M-am spe­riat tare, am strigat la oameni, am alergat după salvamari. Ne adunaserăm cu toţii pe ţărm, ne­ştiind ce să facem. Şi abia într-un târ­ziu, când mi-am ridicat ochii din cău­şul palmelor, abia atunci am ză­rit-o. Era într-o barcă, foarte depar­te de mal. Stătea în pi­cioare, fluturând din mâini. Apoi a dispărut iarăşi înăun­trul bărcii. Nu îi vedeam decât capul, foarte apropiat de un altul, cu sigu­ranţă al unui băr­bat. Au stat aşa mi­nute întregi, dar mie mi s-a părut o veşnicie. Acum nu mă mai simţeam spe­­riat, ci gelos. Jenat faţă de oamenii care se strânseseră în ju­rul meu şi care acum se risipeau tă­cuţi, bătân­du-mă îngă­duitor pe umeri. "Mai bine păzeşte-ţi fe­meia, omule", ţin mine c-a glumit cineva, în treacăt, mergând spre cear­ceaf. După un timp, cele două capete din larg dispăruseră. Stăteam pe mal, în­cremenit, şi mă ui­tam la bar­ca aceea goală din mij­locul mării. Mă gân­deam să mă dezbrac, să încerc să înot până aco­lo. Nu reuşeam să mă hotărăsc. Minute întregi m-am tot în­trebat dacă-i bine ce fac. Apoi, deo­dată, am simţit în spate paşi gră­biţi pe nisip, o răsuflare agitată şi două braţe ude, albe, reci, cum mă cu­prind încet, lipindu-se de mine...În seara aceea, pe când ne plim­bam pe faleza plină de restaurante luminate, ne-am auzit strigaţi de-un bărbat. Un tânăr bronzat, puternic, cu şort şi ma­ieu alb. Ea s-a întors şi l-a salutat bucuroasă. Ne-a făcut cunoş­tinţă: era omul din barcă. Am vor­bit puţin, iar apoi, la despărţire, el m-a tras deoparte şi mi-a zis şop­tit nişte cuvinte pe care le ţin minte şi azi cu exactitate: "Am vrut neapărat să te cunosc. Fata asta a urcat la mine în barcă special ca să îmi po­vestească despre tine. Zău, îţi spun, de-aia a şi îno­tat până la barca mea, fiindcă simţea nevoia să po­ves­tească cuiva cât de mult te iubeşte. Să-şi îm­păr­tăşească bucuria cu cineva. Eşti un mare no­rocos, domnule".