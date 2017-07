Stimată redacţie, sunt un fidel cititor al revistei "Formula AS" şi azi vin la dumneavoastră cu o întrebare de sănătate. Sunt în vârstă, singur, bolnav, diagnosticat cu spondiloză cervicală de foarte mulţi ani. Am ameţeli şi ţiuituri în urechi. Nu pot apleca capul sau roti ceafa înţepenită. Vinovate de aceste fenomene sunt arterele vertebrale, prin care sângele nu mai circulă corespunzător, din cauza blocajului muscular de la nivel cervical, care le compresează. Presiunea sanguină de pe partea stângă e diferită faţă de cea de pe partea dreaptă şi există un flux mai scăzut pe această parte, care îmi dă instabilitate în mişcare. Vă rog, domnilor doctori şi cititori ai revistei "Formula AS", să binevoiţi a-mi da un răspuns, care poate fi util şi altor cititori bolnavi ca mine. Cu mare încredere, vă mulţumesc,Stimată redacţie, dragi cititori ai revistei "Formula AS", vă rog să mă ajutaţi şi pe mine în rezol­varea suferinţei picioarelor. Mă dor de la pulpă mai jos de ge­nunchi, până la glezne, inclusiv laba piciorului, şi nu pot să merg. Îmi vine foarte greu prin casă, iar afară nu am mai ieşit de un an de zile. Am folosit ca tratament Ma­dopar, Oprymea Selegos, Isicom, Telom R, ciupercă tibetană ta­blete. Extern, am folosit bitter suedez, tratament pe care-l folo­sesc în continuare. Sunt sigur că această boală afectează mai multe persoane şi îi rog pe cei care au obţinut rezultate bune cu tratamentele pe care le-au folosit şi au scăpat de durerea picioarelor să-mi scrie prin intermediul revistei dvs. În plus, sufăr de Parkinson. Există vreun remediu naturist pentru a diminua simptomele acestei boli?Vă mulţumesc foarte mult!Sunt un cititor pasionat al revistei "Formula AS", dar un caz de natura celui pe care îl supun atenţiei cititorilor şi specialiştilor, nu am întâlnit în dezbaterea re­vistei.Am un nepot în vârstă de 2 ani şi 8 luni, care este deosebit de inteligent şi ascul­tător, chiar dacă vorbirea i-a fost mai greoaie. Încă de la vârsta de un an, când treptat în alimentaţie i s-au in­trodus di­verse alimente în afara laptelui, a refuzat constant să mănânce sau a mâncat foarte puţin. Ceea ce i-a permis o dez­voltare cât de cât normală a fost acceptarea cerealelor, în care i s-au adăugat sâm­buri de nucă şi de alune naturale sau de alune de pă­mânt, precum şi a sucurilor din fructe medite­raneene pasate sau stoarse, dar şi consumul de mere.În cantităţi mici, a mai fost determinat să ac­cepte piureuri de legume, în care s-a adăugat gălbenuş de ou sau piept de pui sau ficat de pui, în can­tităţi mici. Nu acceptă nici să guste ciorbe, brânză sau orice pre­parate din le­gume, cu sau fără car­ne, de pui sau peşte, dar nici din ceea ce mâncăm noi. Se hră­neşte doar cu sucuri din fructe, pu­fuleţi săraţi, biscuiţi şi iaurt, dar şi acestea, într-o cantitate insuficientă vârstei lui. Nu a putut fi convins să mănânce în această perioadă de vară, cireşe, căpşuni sau caise, nici măcar să le guste.Orice remedii din farmacii sau din magazinele naturiste, reco­mandate de medici şi nutri­ţionişti, nu au dat niciun rezultat. Toate analizele atestă o stare normală, dar din lipsa unei alimen­taţii sănătoase, este lipsit de vigoare şi sub greu­tate. Poate fi această stare pusă pe seama unei afecţiuni de natură neurologică?! Aceasta este îngrijorarea care ne frământă. Dacă cineva a mai trecut prin astfel de situaţie, îl rugăm să ne răspundă prin intermediul revistei sau să mă contacteze la tel. 0727/31.38.89.De asemenea, aşteptăm opinia unor specialişti, cărora să ne adresăm. Cu deosebite mulţumiri,De un an şi jumătate, am devenit alergică la proteine animale de orice fel, chiar şi în cantităţi foarte mici. Ştie cineva vreun medic care face trata­ment pentru asta? Apoi, de curând, am arsuri în tot tubul digestiv şi gura mi-e amară. Aştept sfaturile dvs. Cu respect,Stimată redacţie, aş vrea să-mi exprim cele mai alese senti­mente şi calde mul­ţu­miri colec­tivului redacţional şi tuturor cititorilor care ajută cu răs­punsuri pe cei suferinzi.Vă scriu cu speranţa că mă veţi ajuta cu fetiţa mea, în vârstă de de 8 ani, care nu vorbeşte decât cu familia şi cu cei cunoscuţi. A vorbit foarte greu, abia pe la 4 ani, şi nici acum nu vor­beşte chiar corect pentru vârsta ei. Este un copil iubit de părinţi şi iubită de bunici, care o răsfaţă. Nu se pune problema unor traume. Este adevărat că e cam timidă, dar acasă vorbeşte mult, e veselă. Îi place să se joace cu copiii, dar şi-i alege ea, nu-i plac cei prea îndrăzneţi. Iubeşte căţeii (are doi) şi pisicile, cu care vorbeşte şi se joacă. Nu vrea să fie forţată să vorbească, pentru că spune că vorbeşte când vrea ea şi cu cine vrea. M-aş bucura dacă cineva m-ar putea ajuta cu un sfat, sau un tratament. M-aş bucura şi dacă cineva care s-a confruntat cu asemenea caz mi-ar împărtăşi din experienţa sa. Vă mulţumesc tu­turor celor care veţi fi alături de mine în această problemă.