Într-o carte de naturism, am găsit un tratament pentru această afecţiune, pe care l-a folosit cu suc­ces mama mea. Într-o ceşcuţă (farfuriuţă) se ames­tecă 1/2 linguriţă miere cu 1/2 linguriţă apă. Se iau 2 bucăţele de vată (să fie afânate, nu îndesate - ca să se poată respira prin ele) se înmoaie în amestecul de miere cu apă, se scurg uşor şi se obturează nările cu ele. Se respiră prin ele 20-30 minute, se umezesc din nou şi se repetă operaţia de mai multe ori într-o zi, eventual când se urmăresc emisiuni la tele­vizor. Mama mea, după 2 săptă­mâni, şi-a recăpătat miro­sul cu acest tratament.Când eram elevă în clasa a X-a, în vacanţa de vară, în fiecare seară aveam senzaţie de greaţă. Nu era foarte puternică, nu aş fi putut voma, dar era neplăcut. Nu am depistat cauza, dar când a început şcoala, într-o seară, am avut un junghi în abdomen, în partea stângă, foarte puternic, ca şi când aş fi fost înjunghiată. Am ţipat, m-am încovoiat de durere, apoi nu am mai avut nimic. A doua zi, părinţii m-au dus la medic, care a spus că apendicele este infla­mat, aşa că m-am internat, iar a doua zi dimi­neaţa am fost operată. Apendicele era inflamat, roşu şi, pro­babil, nu mai dura mult până să se spargă. Odată cu operaţia, au trecut şi greţurile. Nu ştiu dacă acesta este şi cazul fetiţei, dar poate fi luat în calcul.Încercaţi Metoclopramid 10 mg comprimate. Eu foloseam când sim­ţeam că-mi este rău, după anumite mân­căruri. Am mai folosit Redigest, 1-2 comprimate.Puteţi prepara şi un vin de aloe vera. Cumpăraţi o plantă de 5 ani sau 3 ani. Nu se udă timp de 7 zile. Spă­laţi frunzele, le daţi prin maşina de tocat, puneţi miere, vin, lăsaţi la ma­cerat câteva zile şi apoi strecuraţi, folosind următoarele cantităţi:1,5 kg aloe vera : 3 = 500 g2,5 kg miere : 3 = 800 g3,5 l vin : 3 = 1,2 lSe ia câte 1/4 păhărel (de ţuică), înainte de fiecare masă (deci de 3 ori pe zi) până se termină toată compoziţia. Multă sănătate!Doamnă Mărioara, aş fi foarte bucuroasă să vă ajut în problema dvs. M-am confruntat şi eu cu dureri groaznice la coloană, sto­macul şi ficatul nu mai su­portau antiinflamatoarele. Re­co­mandarea mea e să faceţi un drum până la Brăila, la doamna Boldeanu Maria, care pe mine m-a ajutat să scap de durerile groaznice, după două săptă­mâni de tratament cu nişte cre­me şi soluţii preparate de dânsa şi 10 şedinţe cu două aparate, unul cu electro­acupunctură şi unul cu infraroşu. Eram meteo­dependentă, aveam ameţeli mari de la spondiloza mai ve­che, iar acum sunt bine. Pentru întreţinere, mă mai ung preven­tiv, o dată pe săptămână, cu cremă şi soluţia dată de această doamnă. Pot să vă spun că acum simt ce înseamnă viaţa fără dureri. Sper din tot sufletul să vă regăsiţi li­niştea şi să scăpaţi de toate durerile. Vă las numărul de telefon al doamnei care m-a ajutat, dorindu-vă să vă fie de folos. D-na MARIA din Brăila, tel. 0747/56.89.25.Mulţumiri "Formulei AS" pentru tot ajutorul pe care îl oferiţi oamenilor! Doamne ajută!Vă recomand produsul LAVYL AURICUM Spray, produs de o compa­nie elveţiană, care are în com­poziţie foarte multe plante, are foarte multe be­neficii pentru sănătate şi mai ales acţionează la ni­velul pie­lii, fiind utilizat în tratarea multor afecţiuni derma­tologice: * după epilare şi alte iritaţii ale pielii * inflamaţii sau piele acneică * pentru întinderea pielii, împotriva celulitei şi a verge­turilor * semne din naştere modificate * erupţii cutanate * probleme de orice fel ale pielii (pentru psoriazis se începe cu Auricum Sensitive) * pentru răni, ulcere, arsuri, degerături * chirurgie plastică facială, grefe de piele * lipsa pielii pe o suprafaţă mare * răni infectate * orice alte probleme ale pielii şi leziuni cutanate.Produsul nu se găseşte comer­cializat în România, se poate achizi­ţiona doar prin comandă, direct din depozitul din Ungaria, cu ajutorul unei persoane care se ocupă de distribuţie. O găsiţi la adresa de e-mail: crysber2002 @yahoo.com (Mai multe informaţii despre produs găsiţi pe internet.)Pentru durerile de gât se iau de patru ori pe zi câte 5 picături de tinctură de muguri de plop, puse pe puţină pâine sau în miere, până la vindecare. Se găseşte la plafar.Vă sugerez să apelaţi la un tratament alternativ. Luaţi legătura cu d-l CĂLIN CI­FOR, psihote­rapeut şi OM deosebit. Şi reflectaţi la cuvintele Prea­sfin­ţitului Barto­lomeu Anania: "...şi atunci când ai căzut în cea mai adân­că prăpastie, ridică-ţi ochii tăi spre cer...". Nu-l uitaţi pe Dumnezeu! Vă doresc multă sănătate!În general, cauzele depresiei sunt atât de na­tură fizică (lipsa unor substanţe din organism care să determine producerea de serotonină), dar şi de natură psihică, emoţională şi spirituală. Este nece­sar să apelaţi la un medic fitoterapeut (de exemplu, de la Clinica "Steaua Divină") sau la un medic homeopat. Pentru început folosiţi produsul 5HTP, de la "Natures Way" (un aminoacid cu rol esenţial în producerea serotoniei). Tratamentul cu plante şi un regim alimentar adecvat vă va ajuta să restabiliţi echilibrul la nivel fizic. Însă pentru a înţelege cauza emoţională care stă la baza acestei afecţiuni, aveţi nevoie de un terapeut reiki, un psihoterapeut sau un astrolog; astfel, înţelegând cauza profundă, spiri­tua­lă, poţi vindeca deplin efectul, adică depresia! Pentru mai multe informaţii, sunaţi la telefon 0723/41.99.63.Luaţi legătura cu Dumitru Călina din Iaşi, tel. 0232/23.21.21, 0722/66.04.06. E important să citiţi interviul din F. AS nr. 1248.