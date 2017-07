Dăruiesc unor iubitori de animale, 9 puişori de pisică, deosebit de frumoşi, care aşteaptă să vă înfrumuseţeze viaţa. MARIANA MIHAL­CEA - comuna Aluniş, sat Ostrov, jud. Pra­hova, tel. 0244/24.85.50, 0723/75.06.51.

Sunt dulce, blândă ca un miel, cu blana moale, de pudel. Am fost salvată de îngheţ, că orice viaţă are preţ. Şi-acum îmi caut un stăpân duios, afectuos şi bun. Ne-om face viaţa mai frumoasă cu el dacă mă ia acasă. Eu sunt pe nu­me Arabella, ai mei m-alintă doar cu Bella. Acuma însă sunt şi mamă. Şi tare, tare-mi este teamă că puii mei cei dră­gălaşi nu-şi vor găsi curând nănaşi. Su­naţi-mă la acest tel: 0728/84.79.88, voi aştepta orice apel. Eu sunt de loc din Bucu­reşti, dar oare ai să mă iubeşti? Şi-n viaţa voastră o să vreţi iubirea - ce nu are preţ? Fru­mos vă rog să vă grăbiţi Nu ştiu dacă mă mai găsiţi.

Ofer 4 puiuţi drăgălaşi de pisică, o fetiţă şi trei băieţei, de culoare neagră şi tărcaţi, în vârstă de două luni. Sunt curaţi şi aşteaptă să vă înse­nineze vieţile. D-na VÂLCEANU - Craiova (Tel. 0773/96.13.86)

Patru pisoiaşi, în vârstă de 2 luni, 2 mo­tănei şi 2 feţite, unul portocaliu cu alb, unul ma­ro cu portocaliu şi doi negru cu alb, deparazitaţi, educaţi la litieră, foarte frumoşi şi jucăuşi îşi caută urgent stăpâni iubitori şi responsabili. Relaţii la tel. 0730/09.42.28 (Bucureşti)

Ofer spre adopţie unor persoane iubitoare de pisici puişori de pisică, după cum urmează: 2 bă­ieţei (gri cu alb, galben cu alb) şi o fetiţă tricoloră - în vârstă de 2 luni, foarte frumoşi, ju­căuşi, curaţi, educaţi la litieră. Relaţii la tel. 0730/53.93.11

Simba este o pisicuţă de un an, care a trecut prin multe încercări până să ajungă la Aso­ciaţia ROBI, de unde vă aşteaptă s-o adop­taţi, s-o iubiţi şi s-o faceţi să aibă încredere în oa­meni. Este nepreten­ţioa­să la mâncare şi so­­cia­bilă. e-mail: asociatia. robi@gmail.com

Cine doreşte să adopte una din cele 11 pi­si­cuţe cu vârste între două şi trei luni, fru­mos co­lorate, cuminţi, nepreten­ţioase la mân­ca­re, să se adreseze la e-mail: asociatia.robi@ gmail.com

Dau în adopţie două pisicuţe albe cu pete negre, mai mici de un an, educate şi vac­cinate. Jucăuşe, inteligente şi sănătoase. Le găsiţi la GABI (Tel. 0773/92.48.86)

Suntem în căutarea unor fa­mi­lii care vor să adopte 2 căţei metişi de ciobănesc ger­man, fetiţă şi băiat, în vârstă de 4 luni. Sunt frumoşi, edu­caţi, vaccinaţi, buni pentru pază şi com­panie. Sunt oferiţi cu carnete de să­nătate. FLO­RES­CU - Bucureşti (Tel. 0723/46.32.34)

Oferim spre adopţie, dar numai iubitorilor de animale, o căţeluşă metis tânără, în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, ste­ri­lizată, drăgălaşă, jucăuşă, foarte blândă, ascultătoare, nepretenţioasă la mâncare. Bucureşti (Tel. 0723/21.04.33)

Ofer spre adopţie un mascul metis în vârstă de un an, de talie medie, foarte bun pen­tru pază, ne­pre­tenţios la mâncare, inteligent, vaccinat, cas­trat, micro­cipat, cu carnet de sănătate. GEOR­GE­TA - Bucureşti (Tel. 0799/95.24.94, 0723/01.47.44)

Patru căţeluşi în vârstă de 3 luni, de talie mijlocie (3 băieţi cu blăniţa maro închis şi o fetiţă cafenie), deparazitaţi, abia aşteaptă să fie adoptaţi de iubitori de animale. Se află în localitatea Chitila, tel. 0723/26.74.10