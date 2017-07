Eram bolnavă de scar­­latină şi fusesem internată într-un spital urât şi întunecos. Câteva zile a stat şi mama cu mine, dar apoi a plecat şi am rămas singură, în clădirea aceea si­nis­tră, cu mi­ros puternic de medicamente şi de lături. O zi am plâns, a doua zi am refuzat să mă ating de mân­care, iar a treia zi am fugit, în cămaşă de noapte şi în pa­puci. M-au prins şi m-au rein­ternat, dar de data asta la ul­timul etaj al clă­dirii, aflat exact sub aco­periş. În semn de pro­test, m-am decis să fac o grevă a tăcerii şi o demonstraţie de-a muritul, întinsă pe spa­te, cu mâi­nile încru­ci­şate pe piept. Dar într-o zi am observat că în dreptul ferestrei se întâmplă ceva. De dincolo de gea­murile murdare, se uita fix la mine un plop. Subţire şi lung, îşi apro­piase cren­gile de fereastră şi mă pri­vea. Când a realizat că îl văd, a început brusc să frea­măte vesel, mişcân­du-şi frun­zele cu o viteză fantastică, de par­că era acţionat de-un motor. Am înţe­les că vrea să-mi arate ceva şi m-am dus la fereastră. Am tras un scaun, m-am suit pe el în genunchi şi-am văzut că plo­pul nu era singur. În jurul lui mai erau patru arbori, la fel de sub­ţiri şi de tremurători. A­veau mi­liarde de frun­ze ca nişte miliarde de degete, pe ca­re şi le mişcau ne­în­cetat. Din cauza asta, lumina sau ploaia sau ce curgea din cer peste plopi era spulberat în toate di­rec­ţiile, ca o ira­diere scân­te­ie­toare. De atunci, nu ne-am mai despărţit. Dimineaţa, plo­pul mă trezea cu un su­sur vioi, miş­cându-şi frunzele în rafale, la prânz făcea baie de soare vibrând ca un bon­dar fericit, iar seara îşi spunea rugă­ciu­nea, cu ramurile întinse spre ste­lele de pe cer. Îl contemplam fer­me­­cată. Astăzi mă gândesc că starea de boală mă făcea să îl văd aşa de deosebit. Febri­litatea dilată. Te face să vezi lucrurile modificat. Oricum, plopul din dreptul ferestrei se mişca şi fremăta fără odihnă, şi chiar dacă nu înţelegeam tot ce spu­ne, ştiam că voia să mă înveselească, să mă facă să uit de boală şi de spi­tal. Aşa s-a şi întâmplat. În­cet-încet, m-am lăsat atrasă de jocul lui şi m-am mutat din pat la fereastră, ca să-l observ mai de-aproape. Atunci am văzut că vorbeşte cu ceilalţi plopi, dar şi cu păsă­rile, cu norii de pe cer şi cu vântul, cu tot ce se mişca prin văzduh. Nu pricepeam ce îşi spun, dar din direcţia lor venea către mine ceva special, un soi de undă ca­re avea con­sistenţă şi intensitate şi care mă întrema. Spre mirarea me­di­cilor şi-a mamei, m-am vinde­cat mult înainte de vreme, şi-am plecat în condiţii de pace, luându-mi la re­ve­dere de la toţi cei care mă îngri­ji­seră. În ce-l privea pe prietenul meu cel subţire şi verde, când m-am în­tors să-l salut, el stătea deja cu toate ramurile şi frunzele ridi­cate, ca un rug luminos. Mi­siu­nea fu­sese îndeplinită. Mă vin­de­casem cu ajutorul unui co­pac.