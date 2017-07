Şi ce poate fi mai atrăgător în acest anotimp decât ma­rea?! Foşnitoare şi răcoroasă, ea ademeneşte nu doar turişti, ci şi pe dependenţii de muzici dezlăn­ţuite, pe care valurile le amplifică în larg. Aşa se ex­plică de ce creatorii Festivalului UNTOLD s-au gândit să organizeze şi la Constanţa, pe nisipul fierbinte şi în bătaia brizei, un nou festival - NEVERSEA. Între 7 şi 9 iulie, vor fi trei zile şi trei nopţi de vis, cu muzici neîntrerupte, cu care prilej îşi vor demonstra virtuozitatea trupe de pe toate meridianele globului: Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tu­jamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimen­tal, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry şi Klangkarussell şi mulţi alţii.Olandezii sunt în frunte atunci când vine vorba de muzica electronică, şi se pot lăuda că au unii dintre cei mai buni disc-jockey din lume. Doi dintre aceştia, legendarul Tiësto şi Afrojack, au fost aclamaţi şi aplaudaţi de peste 80.000 de oameni, anul trecut, ore în şir, la Festivalul UNTOLD, ţinut la Cluj. Ei vor reveni în luna august acolo, dar până atunci, au spus prezent şi la noul festival de pe malul Mării Negre. Promit să aducă şi aici aceeaşi energie pozitivă şi aceleaşi show-uri de senzaţie.Fatboy Slim - pe numele său real Norman Quentin Cook (53 ani) este unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi DJ-ei britanici. Multi-instru­men­tist şi producător, muzicianul din Kent a câştigat, în cei peste 30 de ani de carieră, nu mai puţin de 10 premii MTV Vi­deo Music şi 2 Brit Awards. Azi, el este consi­de­rat o legendă a mu­zicii dance, chiar dacă şi-a început carie­ra încă din anii li­ceului, ca bate­rist al unei tru­pe de new wave rock - Disque Attack. Abia în perioada stu­den­ţiei, petre­cută la Univer­sita­tea din Brighton, a început să-şi în­cer­ce talentele de disc-jockey prin cele mai iubite cluburi studenţeşti de acolo. Şi deşi a avut suc­ces, a abandonat cariera de DJ în perioada 1985-1995, când i s-a oferit şansa să cânte la bas, într-o formaţie de pop rock - "The Housemartins". Trupa s-a bucurat de oarecare succes şi cele două discuri scoase, "London 0 Hull 4"(1986) şi "The People Who Grinned Themselves to Death" (1987), au ajuns chiar în Top 10, în Marea Bri­tanie. ?n 1988, for­maţia s-a destrămat, dar Norman n-a regretat foarte mult despărţirea, fiindcă i se făcuse dor de perioada lui de disc-jockey, şi în plus, visa să cânte muzică electro­nică. S-a întors în Brighton şi a colaborat cu diverşi artişti, iar în 1996 şi-a găsit şi un nume ideal de scenă - Fatboy Slim. "E un nume care nu reprezintă de fapt nimic. Am spus atâtea minciuni în decursul timpu­lui, legate de numele ăsta, că le-am şi uitat şirul. E de fapt un oximoron, «Grăsanul cel slab». E un nume care mă reprezintă ironic şi amuzant", se confesa el. Şi numele acesta chiar i-a purtat noroc. "Better Living Through Chemistry" (1996) a fost primul lui disc solo, lansat sub pseudonimul Fatboy Slim, dar abia cu melodiile de pe albumul "You've Come a Long Way, Baby" (1998) avea să facă cu adevărat furori şi să se instaleze, încet-încet, în topurile muzicii dance.Muzica lui Fatboy Slim a devenit între timp inspiraţie pentru generaţiile de noi artişti, din do­meniul muzicii electronice. Ba chiar mai mult, el reuşeşte încă să ţină pasul cu mai tinerii lui colegi, într-un domeniu unde apar peste noapte feţe şi tehnologii noi. Anul acesta, el a lansat un nou single, "Where U Iz" şi are programate nu mai puţin 70 de concerte.Dua Lipa este con­siderată artista-fenomen a momentului, cântă pop-indie şi vine pentru pri­ma dată în România. Dua s-a născut în Lon­dra, pe 22 august 1995, şi este fiica a doi imi­granţi albanezi din Ko­sovo. A moştenit pasiu­nea pentru muzică şi a învăţat să cânte de la tatăl ei, care este cântăreţ de muzică rock. ?n 2008, după ani buni de pribegie, când lucrurile s-au mai liniştit în Kosovo, întreaga familie s-a reîntors acasă, însă Dua, care urmase o şcoală de tinere talente la Lon­dra, se simţea străină în ţara natală a părinţilor ei. La 14 ani s-a refugiat în muzică, interpretând melo­dii de-ale Christinei Aguilera şi ale lui Nelly Fur­tado, pe care le posta pe internet. Doi ani mai târziu, pe când avea 16 ani, i-a convins pe părinţii ei s-o tri­mită înapoi în Anglia, unde a început să lucreze ca fotomodel, în timp ce îşi căuta o nişă ca mu­zi­cian.Dua cântă pop, indie pop sau R&B, cu aceeaşi dăruire. În 2015 a semnat un contract cu casa de discuri "Warner Bros Records". Primele melodii înregistrate de tânăra artistă - "New Love" şi "Be the One" au adus-o în atenţia criticilor şi a pu­blicului. A câştigat chiar şi câteva premii mai puţin cunoscute, dar şi o nominalizare la Brit Awards şi una la Premiile MTV Europe. A colaborat cu artişti cunoscuţi, precum Martin Garrix sau Sean Paul, şi este privită ca una din speranţele muzicii britanice.Pe 2 iunie a.c. Dua şi-a lansat primul ei album, intitulat chiar "Dua Lipa".(Abonamentele pentru Festivalul NEVERSEA, ce are loc în perioada 7-9 iulie 2017, pe segmentul de plajă dintre Modern şi plaja Trei Papuci din Con­stanţa, s-au pus în vânzare în reţeaua Eventim, la preţul de 324 lei, sau 648 lei - VIP. Puteţi cum­păra însă şi bilete de o zi, cu preţul de 216 lei.)