Ce poate fi mai frumos decât să petrecem o zi toridă de vară fără probleme? Să stăm afară, sub cerul liber, bucurându-ne de soarele arzător? Imposibil, afirmă specialiştii, insta­laţia de climatizare a organismului nostru ar fi obligată să funcţioneze la turaţie maximă, produ­când valuri de transpiraţie (care are un efect răco­ritor), pentru ca temperatura corpului să nu depă­şească 37 de grade. Iar cine transpiră mult, pierde o mare cantitate de lichid şi de electroliţi. De aceea, va fi necesar să beţi cantităţi mari de apă, ca să preveniţi insuficienţa circulatorie. În zilele căldu­roase, cei doi litri de lichide de care se aminteşte mereu trebuie să crească la trei, dacă vrem să nu leşinăm pe drum. Apă plată ori ceaiuri de fructe, nerăcite la frigider.Când mercurul urcă vertiginos în termometre, vă simţiţi adesea picioarele grele, gleznele şi labele picioarelor se umflă, constataţi cu surprindere că san­dalele (care, de fapt, au mărimea potrivită) în­cep dintr-o dată să vă strângă. Pe caniculă, chiar şi o mică insuficienţă venoasă vă poate crea difi­cul­tăţi. Circulaţia sângelui şi fluxul limfatic devin mai lente, lichidul se acumulează în membrele infe­rioare. Din acest motiv se recomandă ca, din când în când, să ţineţi picioarele sprijinite la înăl­ţime (eventual pe un taburet), timp de câteva mi­nute. Astfel ajutaţi sângele să curgă mai uşor înapoi, spre inimă. Există şi suplimente care întă­resc pereţii venelor, de pildă Antistax (cu extract din frunze de viţă roşie) sau produsul românesc Mu­mivenol (cu castan sălbatic, mumio, acetilres­veratrol şi altele).Dacă aerul din dormitor stă neclintit şi vă apasă, iar pe piele vi s-a întins o peliculă de sudoare, nu veţi reuşi să adormiţi, oricât v-aţi strădui. Dar nu lăsaţi lucrurile să ajungă până acolo. Deschideţi larg ferestrele şi aerisiţi bine camerele, câte zece mi­nute, dimineaţa şi seara. După aerisirea de dimi­neaţă, coborâţi jaluzelele sau trageţi draperiile, împiedicând în acest fel încălzirea încăperilor. Şi iată un sfat care sună paradoxal, totuşi vă încre­dinţăm că funcţionează: faceţi un duş cald înainte de culcare. El deschide porii, lăsând să iasă fier­binţeala adunată peste zi.În zilele foarte fierbinţi, ştrandurile sunt supra-aglomerate. După o baie de soare, nimic nu pare mai tentant decât o săritură în apa răcoroasă. Re­nun­ţaţi, totuşi, la ele, de dragul sistemului dvs. circulator, căruia diferenţa de temperatură dintre aer şi apă i-ar dăuna cu siguranţă. Obişnuiţi-vă trep­tat cu temperatura mai scăzută a apei. La început, răcoriţi-vă puţin corpul cu un duş. Apoi intraţi în apă, fără să vă grăbiţi, şi umeziţi-vă pe rând braţele, faţa şi trunchiul, înainte de a vă cufunda cu totul.Uneori, în locul unui bronz frumos, pie­lea se acoperă cu pete roşii şi vezicule şi, în plus, apare o senzaţie de mâncărime. În ase­menea situaţii, dermatologii pun diag­nos­ticul de dermatită solară. Radiaţiile UV, care pătrund în piele, declanşează o reacţie de tip alergic. În faza acută, se prescrie de obicei un unguent cu hidro­cortizon. Ca măsură de prevedere, medicii ne îndeamnă să folosim o cremă sau o loţiune cu factor de protecţie ridicat (minimum 30), de fiecare dată când ieşim din casă.Pe arşiţă, o bere de la gheaţă face minuni! La fel de bune sunt şi primele sorbituri dintr-un pahar de Cola rece. Însă ulterior, puteţi avea tulburări digestive. Pe lângă aceas­ta, băuturile reci supun organismul la o mun­că de prisos şi o pierdere de energie, căci îl obligă să aducă băuturile mai întâi la temperatura cor­pului, pentru ca abia apoi să le utilizeze în scopul hidratării. Aşadar, sunt de preferat lichidele consu­mate la temperatura camerei. Sau, şi mai bine, cea­iul călduţ. El produce o transpiraţie uşoa­ră, care va răcori corpul.Vara, totul se întâmplă cât ai clipi: e de ajuns să ţii costumul de baie ud pe tine până se usucă, ori să-ţi prelungeşti, imprudent de mult, cina pe o terasă - şi deja te atacă cistita. Iar când temperatura corpului scade, nici sistemul imu­nitar nu mai poate fi performant. Ajutaţi-l cu o infuzie de urzică. Planta conţine mult potasiu. Având efect diuretic, acest mineral contri­buie la eliminarea germenilor din organism. Beţi o cană pe zi, până la dispariţia simptomelor.Venind din zăpuşeala sufocantă de pe stradă, avem, într-ade­­văr, o senzaţie extrem de plăcută, atunci când in­trăm în atmosfera de ră­coare mo­derată dintr-un su­permar­ket. Fără îndoială, in­stalaţiile de aer condi­ţio­nat sunt o invenţie minu­nată. Singura problemă: tre­cerea abruptă de la o tempe­ratură înaltă la una scăzută dă de furcă sistemului imu­nitar, slăbind capacitatea naturală de apărare a orga­nismului. De aceea, fiţi atenţi cum vă setaţi aparatul de acasă. Diferenţa de temperatură dintre aerul din interior şi cel de afară nu trebuie să fie mai mare de 6 grade, iar distanţa faţă de sursa de aer rece, de trei metri.Cine se pregăteşte pentru o vacanţă la mare sau la munte şi, mai ales, în ţinuturi exo­tice, ar trebui ca, înainte de a-şi face bagajele, să se gândească dacă şi-a luat măsuri de siguranţă cores­punzătoare pentru pro­tec­ţia sănătă­ţii. Călă­toriile în regiuni îndepăr­tate, cu care nu suntem familiari­zaţi, presupun pericole reale: în­deosebi pre­zenţa unor virusuri şi bacterii inexistente în zona noastră, la care nu suntem imunizaţi. De aceea, cu 4-6 săptămâni înainte de plecarea în concediu, ar trebui să faceţi o vizită medicului dvs. de familie. Luând în considerare starea actuală de sănătate, dar şi istoricul medical, precum şi riscurile ţării de destinaţie, el vă poate întocmi o listă de vaccinuri recomandate şi obligatorii, cum ar fi cele contra tetanosului, difteriei, rujeolei, oreionului etc.Verificaţi dacă nu cumva medicamentele pe care le-aţi luat cu dvs. anul trecut au expirat între timp. În acest caz, va trebui să le înlocuiţi. Din do­tarea de bază fac parte analgezicele şi prepara­tele antidiareice. Indis­pensabile sunt şi materialele de prim-ajutor: plasturi, comprese, bandaje. Dacă ştiţi că sunteţi o ţintă preferată a ţânţarilor, veţi avea ne­voie şi de o cremă pentru calmarea mâncă­rimilor.Dacă în ajunul plecării aţi tra­versat o perioadă mai stresantă, e posibil ca tocmai în primele zile de concediu să vă pomeniţi cu o ră­ceală. Pentru a vă feri de asemenea neplăceri, n-ar trebui să porniţi în vacanţă direct de la muncă sau imediat după un eveniment foarte solicitant. Cel mai înţelept este să vă planificaţi înainte şi după concediu cel puţin o zi tampon, complet lipsită de stres. Astfel veţi pro­fita la maximum de avantajele odihnei.Numeroşi turişti plecaţi să-şi petreacă vacanţa la celălalt capăt al lumii s-au văzut în situaţia de a vizita asiduu toaleta hotelului, în special din cauză că au mâncat fructele şi legumele în stare crudă, fără a le curăţa de coajă. Prin ur­mare, aveţi grijă să îndepărtaţi coaja şi să consu­maţi numai alimente fierte. Dacă sfatul ajunge la dvs. prea târziu, beţi multe lichide (apă îmbuteliată, ceai sau supe de legume), pentru a preveni deshi­dra­tarea. Toto­dată, procuraţi-vă de la far­macie o soluţie specială cu electroliţi, cu care vă puteţi compensa pierderea de săruri.Cercetătorii germani au constatat că o treime din acţiunile de divorţ sunt înregistrate la tribunal îndată după întoarcerea din concediul estival. În opinia lor, fenomenul s-ar explica prin exigenţele prea mari faţă de partener. Ca să evitaţi conflictele, clarificaţi în prealabil care vă sunt aşteptările şi spre ce activităţi se îndreaptă preferinţele dvs. Dacă se va ajunge, totuşi, la o ceartă, renunţaţi la acţiunile comune şi faceţi-vă program separat. Aşa vă veţi regăsi calmul şi veţi putea să aveţi o dis­cuţie lămuritoare în final.