Frunzele de aloe conţin vitami­nele A, B, C, enzime, substanţe mi­nerale şi aminoacizi. Pe cât de bine îi fac orga­nis­mului, pe atât de mult ajută şi pielea, pe care o netezesc, o vindecă şi îi dau stră­­lucire. Tăiaţi o frunză de aloe în fâ­şii de o jumătate de cm, curăţaţi-o de par­­tea exte­ri­oară, zdrobiţi miezul ze­mos şi în­tindeţi-l pe obraz. Veţi fi sur­prin­se de re­zultate.Băutul unei cantităţi suficiente de apă asigură pe lungă durată frăgezi­mea şi prospeţimea tenului. Nutriţio­niş­tii ne sfătuiesc să bem negreşit doi litri de apă pe zi - de preferinţă, apă pla­­tă sau de iz­vor.Ceaiul verde e bogat în săruri mine­rale, neu­tra­lizează radica­lii liberi din pie­le şi slă­beşte. Iată un sfat de fru­mu­­seţe din Japonia: ames­te­caţi 2 linguri de ceai ver­de rece cu puţină apă. Ume­ziţi un tampon de vată sau de tifon şi şter­geţi-vă faţa, după ce, în prealabil, o cură­ţaţi. Lăsaţi soluţia să se usu­ce, apoi apli­caţi o cremă hidratantă.Vitamina E subţiază sângele, ajută la reproducerea celulară şi întă­reşte ţe­su­turile de sub piele. Cumpă­raţi de la far­macie gelule de vitamina E, sparge­ţi-le într-o ceşcuţă şi unge­ţi-vă seara, în loc de cremă, pe obraz.Cui pe cui se scoate - iată un proverb care se potriveşte şi la obraz. Dacă aveţi tenul gras, înlocuiţi din când în când folosirea cremelor cu un ulei cosmetic. Prezenţa lui pe faţă va aver­tiza pielea că a absorbit sufi­cientă gră­sime. Producţia de sebum se va nor­ma­liza.Praful de argilă are capacitatea deo­sebită de a scoate excesul de se­bum şi de toxine din pie­lea obrazului. Iată un sfat ideal pentru femeile cu ten gras, cu impuri­tăţi: prepararea unei măşti din argilă, care se lasă pe faţă circa 20 de minute. Curăţarea în profunzime a po­ri­lor ac­ti­vează metabolismul şi tenul se curăţă şi se îm­prospătează. Apelaţi la argilă cel puţin o dată pe săptămână.Femeile care dorm mereu pe aceeaşi parte, folosind o pernă ne­potrivită, riscă să facă riduri mai repede şi pe o sin­gură parte a feţei. Ideal: să schim­baţi părţile şi să folosiţi o faţă de pernă din mătase. Cu un astfel de suport com­pact şi alu­ne­cos, apariţia ridurilor este întâr­ziată.