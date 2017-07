- Aş zice că nici una, de vreme ce este vorba de un mix de miniştri vechi şi noi, desemnaţi pe ace­leaşi criterii clientelare, conform intereselor lui Li­viu Dragnea. Iar cei vechi s-au dovedit, conform evaluării PSD, neperformanţi, în proporţie de 97%. Mai mult, cel mai puţin performant dintre ei - cu zero performanţe şi 17 măsuri neîndeplinite - a fost propus pentru funcţia de premier, deşi situaţia eco­nomică şi financiară a României necesită un nivel sporit de competenţă. Potrivit datelor oficiale sem­nalate de presă, deficitul bugetului de stat în luna mai a crescut de trei ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru că veniturile au crescut mai lent decât cheltuielile, iar cheltuielile excesive se datorează creşterilor salariale combinate cu redu­cerile de taxe şi impozite. Această politică ne­să­nă­toasă este rezultatul primatului intereselor politice ale unei clici care şi-a însuşit pârghiile guvernării, în dispreţul raţiunii şi al binelui public. Semnalam, de asemenea, că România nu a reuşit să atragă ni­ciun euro din fondurile structurale puse la dispoziţie de UE. Nu avem spaţiu pentru explicaţii tehnice, dar incapacitatea administrativă şi incompetenţa gu­ver­nanţilor sunt explicaţiile agreate de majoritatea ana­liştilor. Nu văd cum ar putea PSD, sub con­du­cerea lui Liviu Dragnea, să se transforme peste noapte într-un partid al competenţei şi integrităţii. Văd însă, cu îngrijorare, instituirea treptată a unei practici periculoase, care riscă să arunce ţara în haos. Este vorba de schimbarea frecventă a guver­nelor, pentru a masca nerealizările economice şi lip­sa de realism a programului de guvernare. Nu în­tâmplător au anunţat liderii PSD că vor evalua gu­ver­nul Tudose peste o jumătate de an, sugerând, astfel, că iau în calcul această stratagemă. Dar mai grav chiar decât această perspectivă este că nimeni nu pare dispus să scoată ţara din această spirală a in­conştienţei şi a lipsei de scrupule.- Instituirea cenzurii nu poate fi decât extrem de gravă pentru democraţie. Deşi atât Constituţia cât şi legea de organizare şi funcţionare a Curţii Cons­tituţionale garantează independenţa judecătorilor CCR şi dreptul lor de a exprima opinii separate faţă de deciziile adoptate de majoritatea colegilor lor, preşedintele CCR, un apropiat al lui Ion Iliescu, a decis că, la ordinul său, publicarea acestor opinii se­parate poate fi interzisă. Forumul Judecătorilor din România a demonstrat pe larg că o astfel de decizie contravine recomandărilor Comisiei de la Veneţia, dar argumentele juridice nu par a avea vreo putere într-o Curte Constituţională politizată, care dă sem­ne că s-a pus în serviciul corupţilor, cu notabila ex­cepţie a Lidiei Stanciu, fosta preşedintă a ÎCCJ, de la a cărei opinie concurentă, ştearsă de pe site-ul CCR, a pornit, de altfel, tot scandalul. Un scandal pe cât de revoltător, pe atât de util, pentru că ne atrage atenţia asupra transformării CCR într-o putere nelegitimă şi scăpată de sub control. Unii ju­rişti au semnalat că CCR nu se mai limitează la constatarea constituţionalităţii legilor, ci formulează indicaţii privind modul în care trebuie redactată legislaţia. Or, judecătorii CCR sunt numiţi pe cri­terii politice, iar în ultimii doi ani au adoptat, cu ma­joritate de voturi, decizii care au îngreunat munca DNA şi i-au favorizat pe infractori. Faptul că CCR nu dă socoteală nimănui, iar deciziile ei nu pot fi con­testate, generează dimensiunea sinistră a unei astfel de evoluţii. Dacă vrea, CCR poate decide în­tr-o zi că şi aderarea noastră la UE este necons­ti­tu­ţională. Nimeni şi nimic nu împiedică o astfel de decizie. Şi nu uitaţi că doar presa şi societatea civilă s-au sesizat cu privire la transformarea CCR într-o armă a corupţilor, şi că USR este singurul partid care a propus un proiect de lege pentru a contracara această evoluţie. PNL şi PMP o ignoră, probabil din solidaritate cu infractorii. O solidaritate nefericită, din care măcar electoratul ar trebui să iasă, înainte să fie prea târziu.