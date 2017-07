O zi în­sorită creează bună dis­poziţie, fapt impor­tant în păstrarea sănătăţii, lumina soarelui fiind un bun remediu contra stărilor de stres sau depresie.Soarele ne vine în ajutor şi prin faptul că razelor sale nu-i rezistă niciun microb; de fapt, fără soare viaţa nu este posibi­lă. Dar pentru că trebuie să păstrăm un echi­li­bru în tot şi în toate, expunerea la lumina solară tre­buie fă­cută cum­pătat. Nu mai consti­tuie o noutate fap­tul că exage­rările în această pri­vinţă sunt periculoase. Orice impru­denţă, aparent minoră, poate rupe echilibrul energetic al metabolismului celulelor, al funcţiei unor organe pro­funde, al sân­gelui şi - nu în ultimul rând - al pielii.Expunerea corectă şi prudentă la soare prezintă multe avantaje: ea întăreşte sistemul imu­nitar, ame­liorează mişcările în articulaţiile tume­fiate, ate­nuează parezele faciale, calmează sufe­rinţa din unele boli ale uterului şi anexelor sale ş.a. În aceas­tă ordine a beneficiilor, se mai adaugă acela că, sub influenţa radiaţiilor solare asupra pielii, organismul uman produce vitamina D - o vitamină indispen­sabilă, din viaţa intrauterină până la bătrâneţe, la femeie şi la bărbat. Rolul vitaminei D este multi­plu. Ea asigură absorbţia calciului şi a fosforului din alimente, determină reabsorbţia calciului de către rinichi pentru a nu fi pierdut prin urină, fixea­ză şi eliberează calciul din oase, are rol în imuni­tate, asigură producerea de interferoni (substanţe ce neutralizează viruşii şi au bune rezul­tate în tratarea cancerului de piele ş.a.). De ase­menea, vitamina D şi derivaţii săi previn rahitismul la copii sau osteoporoza adulţilor şi consolidează fracturile. Cantitatea de vitamina D produsă în organism depinde de durata şi suprafaţa pielii expusă la acţiunea razelor ultraviolete. Astfel, o expunere de aproximativ zece minute produce o creştere sem­nificativă de vitamină, fapt important dacă ne gândim că sunt mulţi vârstnici la care expunerea la soare este redusă, ceea ce poate con­stitui şi cauza unui sindrom dureros. Acest sin­drom, la care dure­rea nu cedează cu medicamente antinevralgice, se ameliorează în mod spectaculos la administrarea de vitamina D.Chiar şi în cazul oamenilor sănătoşi, expunerile abuzive la soare nu aduc niciun beneficiu în plus, ba pot chiar să fie un risc de apariţie a unor boli. Pentru oamenii bolnavi, expunerea prelungită la soare poate agrava suferinţa. Mamifer su­perior fără blană, omul este obligat să-şi ocrotească pielea în faţa soarelui arzător, mai ales în orele de la sfârşitul dimineţii şi până la orele 3 după prânz. Se ştie că razele ultraviolete au devenit mai inci­sive odată cu creşterea poluării, ceea ce a dus la rarefierea alarmantă a păturii de ozon, motiv în plus de atenţie pentru noi toţi, dar în special pentru persoanele având pielea de culoare deschisă ori care con­sumă multe grăsimi. Arsurile repetate cauzate de soare produc în tegumente leziuni sta­bile, consti­tuind elementul de iniţiere a procesului can­ceros sau - în cazurile uşoare - zbâr­cirea pielii, cu as­pectul de bătrâneţe timpurie. Expunerea ne­contro­lată la soare mai poate produce: creşterea hormonului de lactaţie, urmată de stare depresivă, dureri osteo-articulare, dar mai ales tumori la sân şi la uter (mai ales la femeile ce folosesc pilule con­traceptive), dereglarea ciclului men­strual, flebite (prin creş­terea vâscozităţii sânge­lui). Un avertisment, deci, pentru femeia însărcinată, pentru vârstnici, pentru cei cu afecţiuni neuropsihice, pentru bol­navii cardio-vasculari, cu colage­no­ze, lupus ori poliartrită reumatoidă, pso­riazis, alergii.* Orice persoană cu isto­rie de boală neoplazică, indiferent de intervalul scurs de la stabilizare, are restric­ţie abso­lută de ex­punere la soare. Înainte de a opta pentru baia de soare, să cugete mult şi cei cu herpes simplu reci­divant, Zona Zoster, glaucom, le­ziuni ale retinei, cataractă, cheratită, ble­farocon­junc­tivită, purtătorii lentilelor de con­tact, cei cu otită, sinu­zită, tuberculoză ş.a., iar obezii să evite ca în această perioadă să înceapă o cură de slăbire.Ameninţă mai ales persoanele cu pielea des­chi­să la culoare ori cu istoric familial, existând şi o predispoziţie genetică. Riscul apariţiei acestei boli la asemenea persoane este de opt ori mai mare printre rudele de gradul întâi, mala­dia survenind încă de la vârstă tânără. Melanomul ma­lign este cea mai de temut tumoră neo­plazică a pielii, expunerea ne­protejată la soare a nevilor şi aluniţelor ini­ţiind procesul cance­ros. La une­le per­soane, alu­ni­ţele se găsesc în număr de peste 100, chiar 200. Persoanele cu peste 100 de astfel de nevi (nevii să nu se confunde cu negii "vulgaris" de pe mâini) prezintă un risc de a dezvolta mela­nom malign, mai mare de 19 ori faţă de restul populaţiei ce nu are pe piele astfel de formaţiuni. Aspectul lor este foarte variat. Existenţi încă la naştere, ei cresc nu­meric odată cu vârsta, iar la adolescenţă se înmul­ţesc foarte rapid.Important de reţinut: extinderea în su­pra­faţă, modificarea culorii, apariţia mâncărimii (pruritul) şi înroşirea pielii din jurul unei aluniţe - toate acestea ridică bănuiala can­cerizării, feno­men mai frecvent în jurul vârstei de 20-30 de ani, expunerea neprotejată la soare fiind elementul declanşator. Fac­torul cel mai frecvent incriminat în ge­ne­za cancerului de piele este repetarea curei helio-marine de câte 7-15 zile, timp de mai mulţi ani, practi­cată mai ales de persoane având pielea des­chisă la culoare şi cu numeroase aluniţe. Con­duita firească de urmat în cazul acestor simp­tome este examinarea urgentă de către medi­cul der­matolog sau oncolog.Un congres al specialiştilor oncologi a stabilit o serie de măsuri privind protecţia pielii, pentru a feri organismul de efectele dăunătoare ale razelor ul­traviolete, recomandări pe care le rezumăm:* Înainte de concediul la mare sau munte, pielea trebuie pregătită prin scurte expuneri la soare, de câte 5-10 minute pe zi.* Persoanele cu pielea sensibilă trebuie să ştie că nisipul transportă radiaţiile ultraviolete şi la um­bră. În zilele însorite de vară, între orele 11-15, aceste raze sunt foarte puternice şi trebuie să se apeleze la mijloace de protecţie (pălării de soare şi veşminte din bumbac de culoare albă pentru a reflecta lumina, ochelari de soare ş.a.).* Evitarea obiceiului de a dormi pe plajă.* Evitarea ungerii pielii cu nămol pe suprafeţe întinse, deoarece se acumulează foarte multă ener­gie din razele calorice în piele.Consecinţe ale expunerii neprotejate sau pre­lun­gite la soare, necesită - în funcţie de intensitatea lor şi de gradul de suferinţă - remedii pe măsură. Astfel, în cazurile care se manifestă cu vărsături, diaree, dureri de cap intense, frisoane, febră, edeme la membrele inferioare şi la faţă, ameţeli, chiar leşin - în toate aceste situaţii, cea mai înţeleaptă măsură este consultarea unui medic, mai ales dacă este vorba de un copil, o femeie însărcinată (impru­dentă), o persoană în vârstă ori bolnavi cardio-vasculari sau cu afecţiuni respiratorii, hepato-renale, cu tulburări de sângerare sau coagularea sângelui, diabetici insulino-dependenţi ş.a.Cazurile moderate de insolaţie şi arsuri la per­soane sănătoase necesită repaus, administrarea de lichide uşor îndulcite, sucuri de fructe şi legume diluate cu apă (în caz de dispepsie, apa să fie şi puţin sărată), băute treptat, în ritm de 250-300 ml pe oră, timp de 4-5 ore. Arsurile - fiind urmarea unei avalanşe de energie revărsată asupra pielii - se pot amelio­ra aplicând comprese cu apă rece pe zonele lezate, repetând procedeul. Du­re­rea va fi calmată seara, pentru a permite somnul, cu 1-2 fiole de Algocalmin ori Pia­fen. După 1-2 zile de regim hidric, die­ta alimentară va cuprinde legume, fructe, lactate proaspete, orez fiert (mai ales în caz de diaree).Nu lăsaţi copiii ore în şir în bătaia razelor dogo­ritoare ale soarelui. Există pericolul declanşării unor boli de sânge şi infecţii.O mică recapitulare: expunerea prelungită la soare trebuie evitată de persoanele ce au pielea deschisă la culoare, cu multe aluniţe, cu probleme la sân, uter, tiroidă, aflate în perioada menstruaţiei ori la începutul menopauzei, toate cazurile putând implica multe riscuri.