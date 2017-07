"Fiica mea are urticarie recurentă"



(Răspuns pentru NICOLETA - Bucureşti, F. AS nr. 1270)

Evoluţia leucemiei limfatice cronice variază mult şi, de aceea, efectuarea de teste ulterioare pentru stabilirea subtipurilor limfocitare afec­ta­te este uneori necesară. Rezul­tatele acestor teste pot ajuta la preci­zarea duratei de evoluţie a bolii şi la determinarea modului de in­sti­tuire a trata­mentului.Datorită faptului că limfocitele sunt mature şi funcţionale, cei care au această afecţiune pot supra­vieţui timp îndelungat fără tratament. La unii, însă, boala poate progresa mai rapid, nece­sitând un tra­tament precoce. Ghidurile terapeutice actuale reco­mandă să nu se facă trata­ment dacă singura anomalie este o creştere a numărului de lim­focite sau dacă singurul semn clinic este prezenţa adenopatiilor. To­tuşi, în stadii mai avansate, tra­tamentul implică utilizarea chi­mioterapiei. De asemenea, în cazul in care leucemia limfatică cronică se asociază cu mani­festări hemoragice sau cu trom­bo­citopenie, este necesar trata­mentul. Tratamentul clasic uti­lizează trei clase de chimiote­ra­pice. Acestea includ agenţi al­chilanţi, cum ar fi cloram­bucilul, antimetaboliţi (flu­da­rabina) şi anticorpi mo­noclonali, precum rituxi­mabul. În unele cazuri, chimioterapia poate in­clu­de medica­mente cor­tico­steroidiene, cum este pred­nisonul.Îndepărtarea chirur­gi­cală a splinei (splenec­to­mie) este rareori ne­cesară şi se practică, în general, dacă splina devine uriaşă sau dacă produce probleme, cum ar fi complicaţiile ce interferează cu tratamentul medicamentos.Tratamentul naturist (complementar) al leuce­miei limfatice cronice şi al altor tipuri de leucemii presupune administrarea următoarelor remedii:* Acidul retinoic, derivat al vitaminei A, pre­zent mai ales în sucul de morcovi, are capacitatea de a constrânge celulele leucemice să îşi găsească func­ţiile normale. Puteţi recurge la administrarea aci­dului retinoic sub formă de produs finit - VESA­NOID, 8 capsule pe zi.* Consumul constant de orz sau arpacaş pisat şi înmuiat în zer de lapte, la care se adaugă un găl­benuş crud şi seminţe de dovleac.* Consumul de sucuri de mere, morcov, sfeclă, păpădie, gulie, lăptucă, spanac.* Extractul de muguri de viţă-de-vie (3x50 picături pe zi, înainte de mese).* Seleniu organic - 400 micrograme pe zi, în cure de 90 de zile, cu 30 de zile pauză între ele.* Salvestrol Platinum - supliment natural reali­zat din plante şi fructe cultivate organic, util în pro­cesul curativ al leucemiilor, dar şi al altor pato­lo­gii neoplazice.În final, menţionez că amestecul de miere, lăp­tişor de matcă, alge Chlorella şi AFA a demonstrat un efect treapeutic favorabil in gestionarea leuce­miilor şi a subtipurilor acestora.Să auzim numai de bine!Urticaria este o afecţiune care se manifestă prin erupţii pe piele, sub formă de umflături (pustule), de culoare roz sau roşie, cu forma ovală sau ro­tundă şi dimensiuni de la 1 mm, până la câţiva centi­metri. Uneori, pustulele pot fuziona şi forma plăci mai mari. Erupţia este însoţită de senzaţia de mâncă­rime. În marea majoritate a cazurilor, leziunile "migrează" pe corp, rămânând până la 24 de ore într-un loc şi apărând apoi în alte părţi ale corpului. Numele de "urticarie" provine de la denu­mirea latină a urzicii, "Urtica dioica".Urticaria poate afecta orice parte a corpului şi se clasifică în funcţie de durată şi cauză. Urti­caria acută este mai frecventă, simptomele durează mai puţin de şase săptămâni şi afectează cel mai ades faţa, gâtul, dege­tele, zona genitală la bărbaţi. Dacă e provocată de expunerea la alergen, urticaria erupe la câteva minute.Urticaria cronică durează peste şase săptămâni, une­ori luni sau peste cinci ani, cu perioade de remisie şi exacerbare (re­curenţă). Reacţiile sunt cauzate de elibera­rea unor substanţe care produc dilatarea vaselor de sânge şi a celor lim­fatice, trecând în ţesu­turile înconjurătoare şi producând edemul. Când aceste manifestări sunt localizate în ţesuturile pro­funde, apare angio­edemul. Urti­caria şi angioedemul pot apă­rea împreună sau separat.O formă gravă a urtica­riei este anafilaxia. Aceasta este o reacţie gravă, care se manifestă prin dificultăţi de respiraţie şi pierderea con­ştienţei. Trebuie tratată ra­pid, fiind o urgenţă me­di­cală.Dintre cauzele posibile ale urticariei men­ţionăm:* contactul cu alergeni sau cu substanţe non-aler­gice* consumul alimentelor cu conţinut mare de histamină* frigul, căldura, transpiraţiile, presiunea lo­cală asupra ţesuturilor, lumina soarelui, apa, con­tactul cu anumite suprafeţe, prosoape, mobilier, brăţări, curele etc.* unele medicamente* infecţii (hepatita, mononucleoza, infecţii den­tare, parazitare, urinare, respiratorii, Helico­bacter pylori)* unele afecţiuni autoimune (lupus eritematos sistemic, sindromul Sjögren, bolile autoimune tiroidiene)* unele dezechilibre hormonale* stresul* istoricul familial de urticarie sau angio­edem.În cazul copiilor, predomină urticaria acută, cauzată frecvent de reacţii alergice la produsele alimentare, de infecţii acute, infecţii virale ale tractului respirator, muşcături de insecte. Urti­caria nu este o problemă gravă de sănătate, dar reduce calitatea vieţii.Tratamentul corect, pe termen lung, poate avea rezultate bune.Primul pas foarte important în tratarea bolii este iden­tificarea factorilor declanşatori şi, pe cât po­sibil, eliminarea lor.Tratamentele medicamentoase includ anti-pru­ri­gi­noase (reduc mâncărimea), anti-histami­nice, cor­ticosteroizi, antiinflamatoare, antago­nişti ai substanţelor inflamatoare, imunomo­du­latoare şi sunt administrate etapizat în funcţie de rezultatele obţinute. Tratamentul este stabilit de medicul der­matolog, imunolog sau alergolog şi depinde de vârsta pacientului, factorii favorizanţi ai bolii, tipul manifestărilor, răspunsul la terapie.Tratamentele naturale elaborate în Centrul de Medicină Integrativă SECOM(R) sunt asociate tra­tamentelor alopate şi ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavului prin:* susţinerea stării generale de sănătate* reducerea factorilor favori­zanţi şi a simptomelor bolii* reducerea efectelor neplă­cute ale medicamentelor administrate.Recomandările sunt personali­zate pe baza ana­lizei holistice a fiecărui bolnav. Pentru evalua­rea stării globale de sănătate, etapa esenţială în elabo­rarea programului de tratament natural, în Centrul de Medicină Integrativă SE­COM(R) utilizăm şi tes­tarea EIS (electro­scanarea interstiţială). Testarea prin EIS oferă informaţii privind starea funcţio­nală a diferitelor organe şi riscurile de apariţie a unor afecţiuni imunologice, respiratorii, cardiovasculare, endocrine, genito-urinare, metabolice, digestive, neurologice, înainte ca ele să poată fi evidenţiate prin analize sanguine sau imagistice. Testa­rea permite şi urmărirea evo­luţiei stării de sănătate şi a re­zultatelor obţinute prin admi­nis­trarea tratamen­tului comple­mentar adecvat.Produsele naturale din portofoliul SECOM(R) care conţin extracte ino­vatoare din plante sunt ex­trem de bine verificate, de­con­taminate, purificate şi rea­lizate pe baza unor tehnologii avansate şi cu standarde calitative foarte înalte, ceea ce le conferă eficienţă şi siguranţă maximă.Produsele îmbină experienţa medicinei tradi­ţionale chineze, a medicinei ayurvedice, a fitote­rapiei europene şi homeopatiei, folosind la maxi­mum potenţialul terapeutic imens pe care îl au plantele.Abordarea holistică şi integrativă a pacien­tului, calitatea excepţională a produselor Secom(R) (peste 300 tipuri) sunt factorii esenţiali pentru obţinerea unor rezultate favorabile şi în cazul fiicei dvs., dar şi al altor bonavi care solicită în paginile acestei pres­tigioase reviste programe de tratamente natu­rale pentru diferite afecţiuni.