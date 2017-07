Doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Maftei Georgeta-Viorica şi sunt o pensionară în vârstă de 75 de ani. În urmă cu două săptămâni, în urma unei stări puternice de ame­ţeală, am căzut din picioare. Drept urmare, nora şi fiul meu m-au dus la spital, la urgenţă, unde mi s-a dat o reţetă de către medicul care era de gardă. Atât tot. Dar fiul şi nora mea, apreciind că nu mai sunt în facultăţile mintale normale (ceea ce este fals), mi-au luat buletinul de identitate, car­netul de să­nătate, cardul prin care mi s-a virat la BRD pensia (1873 lei) şi telefonul. În felul acesta m-au izolat de toate rudele şi cunoştinţele. Eu, practic, l-am cres­cut singură pe fiul meu, iar el acum mă ma­nipulează cum doreşte soţia lui, care este mai mare decât el cu 7 ani.Vă rog să-mi găsiţi dvs. un spaţiu în care să stau pe viitor, dacă se poate, în Ardeal: Cluj, Alba Iulia, Haţeg, Caransebeş, Timişoara. Sper ca printre oamenii civilizaţi de acolo să-mi găsesc liniştea. Aş­tept oferte pe adresa revistei.Vă doresc multă sănătate, prosperitate şi pace sufletească.Bună ziua,Mă numesc Niculescu Florin, sunt din oraşul Târgu-Jiu şi vă adresez aceste rânduri, cu ru­gă­mintea ca măcar să le citiţi şi să încercaţi să înţelegeţi... dincolo de cuvinte. Sunt pensionat pe caz de boală şi am foarte multe probleme de sănătate. În încer­ca­rea de a supravieţui, am lucrat diferite pro­duse mărunte din piele, dar fără succes. Încerc să fac ceva pentru familia mea pentru că, efectiv, nu mai putem su­pravieţui.Mama mea are 81 de ani şi abia se mai poate mişca, din cauza unei artroze degenerative gene­ralizate. Am încercat, cred, aproape toate cal­man­tele prescrise şi pe care ni le-am putut permite, dar din zi în zi îi este mai greu şi mai greu. Singurele tratamente care o ajută sunt nămolul şi băile cu sulf de la Mangalia, dar este practic imposibil să putem obţine bilete la Casa de pensii de aici, de la noi, pe un circuit normal. Cu eforturi şi rugă­minţi, cum numai Dumnezeu ştie, am reuşit să mer­gem anul trecut, dar la sfârşitul lunii septembrie, şi a fost destul de frig. Aş face orice să putem obţine bilete acolo, este cea mai mare dorinţă a mamei mele.Nu doresc să cerşesc sau să cer milă nimănui. Am acte medicale pe care vi le ataşez şi care îmi confirmă spusele. Eu sunt propus pen­tru operaţie pe ini­mă, pentru schim­bare de valvă mi­tra­lă, nu mă simt bine şi nu ştiu ce va fi. Soţia mea are şi ea diabet şi, în plus, de când s-a pensionat, o în­cear­că o depresie urâtă şi rea. Eu trebuie să am grijă de dânsele şi să fac cam tot ce se poate, atât cât pot şi mă pricep. În plus, locuim cu chirie şi este practic imposibil să putem trăi cât de cât decent. Ne este imposibil să ne hrănim şi să luăm şi medicamentele. Aş face orice să mai putem trăi măcar un an, dar în linişte şi fără durere, măcar sufletească.Stimată doamnă directoare,Mă numesc Benu Maria, sunt din Zimnicea şi am 56 de ani. După multe ezitări şi căutări de a ne salva singuri din situaţia disperată în care ne aflăm, eu şi soţul meu, Benu Ioan, în vârstă de 62 de ani, m-am hotărât să vă cer ajutorul. Soţul meu suferă de Parkinson din 2011, când a fost şi pensionat pe caz de boală. Ne obişnuiserăm cu internările în spi­tal, cu medi­camentele, cum s-ar spune, cu necazul, deşi abia mai puteam face faţă cheltuielilor. Dar iată că de opt luni, o altă boală ne-a lovit ca un trăsnet: cancer la rect cu metastază la ficat. A fost internat în spital, la Alexandria, apoi la Spitalul de urgenţă Ilfov, unde a fost şi operat. Au urmat şi alte internări, iar acum trebuie să facă o altă operaţie. Ajutaţi-mă, vă rog, să-mi salvez soţul! Are o pensie de boală de 752 de lei, iar eu, de aproape un an, nu mai am serviciu şi niciun fel de venit. Am vândut tot ce-am avut, numai să-l menţin în viaţă şi să-i micşorez suferinţa. N-am avut copii, dar am avut o căsnicie deosebită, bazată pe înţelegere şi respect.Cu lacrimi în ochi, vă rog, ajutaţi-ne şi pe noi! Dumnezeu să vă dea sănătate, dvs., cititorilor re­vis­tei, colectivului redacţional.Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce faceţi pentru oamenii loviţi de nenorociri, cum suntem şi noi!Cu stimă multă,(Anexez: acte medicale, cupon pensie al soţului, acte de venit pe numele meu şi al soţului, de la Pri­măria Zimnicea.)