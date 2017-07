Relaţiile familiale, mai ales cele cu bărbaţii, pot fi difi­cile la început de lună, în special pe 2 şi pe 4, şi ar trebui să vă gândiţi bi­ne dacă nu pierdeţi prea multă energie ciondănindu-vă, în loc să vă con­centraţi pe carieră. Si­gur, nu pu­teţi să lăsaţi ca familia să devină un câmp de bătălie, însă amânaţi dis­cu­ţiile până după data de 6, când un aspect mai lin permite o comu­ni­ca­re rezonabilă şi resta­bi­lirea ar­mo­niei. În jurul datei de 18 se poate pro­duce o reapropiere de cineva din neam, de care e posibil să fi fost înstrăinaţi. Din 21, planeta dvs. gu­vernatoare intră în Leu şi deveniţi mai creativi, mai puşi pe distracţie, dar nu în preajma Lunii noi din 23, când sunteţi atraşi de speculaţii neinspirate.Venus, care e şi pa­troa­na banilor, vă susţine până pe 5, dar vă poate ajuta şi în res­tul lunii cu nişte câştiguri oca­zionale ori colaborări.Străduiţi-vă să nu vă ambalaţi în dis­cuţii contradictorii cu şefii, măcar până pe 4 şi în preajma Lunii pline. Până pe 21, când Marte părăseşte Racul, n-ar fi de dorit să lucraţi în echipă.Noi poveşti de iu­bire încep să se le­ge, ideal ar fi după Luna nouă din 23. Un hop există pentru relaţiile fixe, pe 8-9.Calitatea somnului poate lăsa de dorit, iar în jurul datei de 18, labele pi­cioa­­relor pot fi deosebit de sensibile.Micul benefic Venus, stăpânitoarea sem­nu­lui dvs. zodiacal, vă însoţeşte până pe 5, ferindu-vă de o bună parte dintre be­lelele pe care le păţesc celelalte zo­dii. Doar pe 2 poate să vi se tulbure bu­na dispoziţie, şi anume - dacă în­cer­­caţi să interveniţi ca mediatori în cer­turile prietenilor dvs. Tot pe 2 v-am sfătui să nu vă urcaţi la volan, dacă se poate. Dacă nu se poate, conduceţi preventiv. Viaţa de familie devine din ce în ce mai agitată, cu începere din 21. Ar fi bine să nu intraţi în dispute cu cei care vor să ia decizii pentru toa­tă lumea, fără să ceară acordul ni­mănui. Discuţiile pe tema asta decurg cel mai bine între 7 şi 25.Miezul verii se anunţă pro­ductiv pentru dvs., de­oarece Venus vă dă posibilitatea să vă distingeţi prin creativitate şi să ob­ţineţi creşteri salariale, începând din 6. Doar în jurul datei de 25 ar putea apărea probleme, poate în privinţa unor datorii.Un context familial mai încărcat vă con­su­mă mult din energia necesară pentru a progresa în carieră. De aceea ar fi indicat să nu vă angajaţi în proiecte complicate, în special după 20.O iubire foarte in­ten­să la început de lună vă poate trezi memorii şi nostalgii.Ajunge să vă res­pec­taţi orele de somn şi să ţineţi în frâu apetitul, ca să rămâneţi în parametri.Sunteţi o zodie cu o mare ne­voie de mişcare şi diver­si­tate, dar luna aceasta s-ar putea ca pâ­nă şi dvs. să vă doriţi pu­ţi­nă li­nişte. Atât timp cât be­ne­ficiaţi de aju­torul pla­ne­tei dvs. guver­natoare, Mercur, adică între 6 şi 25, faceţi faţă, deşi din 21 de­vine tot mai greu. Ca mă­sură pre­ven­tivă ar fi bine să evitaţi angajamentele sociale foarte ferme, să ră­mână să confirmaţi de aşa manieră încât să nu supăraţi pe ni­meni, dacă nu puteţi onora întâl­nirile stabilite. Între 18 şi 21 puteţi rezolva nişte chestiuni care au ră­mas încurcate de prin 2015. Din 24 vă puteţi dedica atenţia problemelor gospodăreşti. Găsiţi rapid rezolvări eficiente.Puteţi pune pe picioare un plan care vă asigură creşterea veniturilor directe, cu con­diţia să vă temperaţi nerăbdarea, mai ales până pe 20. Zilele cu risc de con­flicte legate de bani sunt 3, 5, 11, 18 şi 21.18, 24 şi 25 sunt zi­le­le în care nici far­me­cul dvs. per­so­nal şi nici ex­pe­rienţa tre­cu­tu­lui nu vă pot scoa­te din încur­cături pro­ve­ni­te din neatenţie. Dacă vreo sar­cină de serviciu vă e ne­cla­ră, cereţi lămuriri.Începând din 6 veţi putea re­adu­ce ar­mo­nia în cu­plu, dacă nu vă pierdeţi răb­darea pe 24.Luaţi-vă timp pen­tru odihnă şi re­creere, până pe 5.Planeta Marte, care vă vi­zi­tează până pe 20, vă aduce un important aport de energie, dar vor fi şi zile în care aceasta va fi greu de controlat, cum ar fi cea de 3 şi în preajma Lunii noi din Capricorn, din 9. Mi­cul malefic va scoate la lu­mină tensiuni în relaţiile din­tre familia dvs. şi par­te­nerul de cuplu. Ar fi bine să invitaţi o rudă prin alianţă, a cărei simplă prezenţă poate detensiona at­mos­fera. Venus îşi face simţită prezenţa în cercul de prieteni până pe 6, dar apoi efectul său va fi mult mai sub­til. Vi se poate cere să faceţi anumite sacrificii pentru oameni dragi din viaţa dvs., dar câştigul spriritual care decurge de aici merită efortul. Mai târ­ziu ar putea să apară şi vreo răs­plată concretă.Situaţiile favorabile con­tinuă să apară, multe din­tre ele prin intermediul prietenilor, dar din 21 încolo va trebui să vă stră­duiţi serios să faceţi faţă ritmului pe care îl presupun aceste de­mer­suri. Dacă e vorba despre în­che­ierea unor contracte, aş­teptaţi până după Luna nouă din 23.Mergeţi în con­tinuare pe ur­mele viziunii dvs. în­drăz­neţe, dar fiţi concilianţi în jurul datei de 18.Luna plină din 9 poate afecta emo­ţio­nal în special cuplurile stabile.Micul benefic Ve­nus vă poate ame­liora afecţiunile cronice, începând din 6.Luna nouă de la finele lunii tre­cute a putut să răscolească anu­mite animozităţi împotriva dvs. Pentru că e vorba despre duşmani as­cunşi, n-aveţi cum să puneţi lucrurile la punct direct, dar până pe 6, puteţi contracara bârfele, dacă nu pi­caţi în capcana de a vă enerva, ci vă interesaţi de unde vine zvonul. Altminteri e posibil ca atacurile din umbră să devină tot mai evidente, cel puţin pâ­nă pe 20. Ziua cea mai dificilă este cea de 4, iar cea mai po­trivită pen­tru a corecta afirmaţii ca­lom­ni­oa­se este cea de 7. Ce este cert e că vă pu­teţi baza pe prieteni, în com­pania cărora veţi putea petrece multe clipe frumoase, sub influenţa lui Venus, în­cepând din 7. Din 21 în­colo, pu­ter­nicele energii ale lui Marte trec în sem­nul dvs. zodiacal, dar de dvs. depinde să le gestionaţi într-o manieră cons­truc­tivă, ceea ce va fi cam greu pe 26, când Mar­te întâlneşte Soarele în Leu.Mercur intră pe 26 în zo­dia Fecioarei şi vă permite să negociaţi condiţii favorabile con­tractuale sau să desfăşuraţi cu succes activităţi comerciale.Cel mai bine navigaţi prin­tre capcanele puse de inamicii dvs. ascunşi, între 7 şi 25, cât timp Mercur în semnul dvs. vă face atenţi la detalii.Cei doi be­ne­fici, Venus şi Jupiter, pot complota pentru a vă găsi o de­­licioasă iubire de vară, în special în perioada 18-21.Calitatea somnului poate fi nemul­ţu­mi­toa­re până pe 6, iar până pe 20, vă pot bântui migrene.Viaţa dvs. socială se precipită ca un vârtej. De aceea este bine să vă asiguraţi că nu intraţi în conflicte cu prietenii la început de lună, în special pe 2 şi pe 4, sub nicio formă în preajma Lunii pline din data de 9 şi nici pe 17. Este de o mare importanţă autocontrolul în datele menţionate, pentru că există riscul ruperii unor relaţii, pe care le veţi regreta mai târziu. Mai mult, s-ar putea declanşa duşmănii as­cun­se, care ar putea deveni virulente du­pă 21, culminând pe 26. Vestea bună este că, în aceeaşi dată de 26, planeta dvs. guvernatoare Mercur intră în semnul dvs. şi vă redă acea claritate mentală de care aveţi ne­voie.Luna plină din 9 vă poa­te împinge la acţiuni bă­neşti riscante. Mai exis­tă o va­rian­tă, respectiv cea ca anu­mi­te per­soane să vă pre­se­ze să vă ală­turaţi lor în nişte spe­culaţii perdante.Micul benefic Venus vă netezeşte calea către o ascensiune nu neapărat spec­taculoasă, dar lesnicioasă. Avansaţi ca urmare a bunelor relaţii pe care aţi ştiut să le cultivaţi cu şefii.Tot Luna plină este cea care poate pune accentul asupra laturii dominatoare, poa­te chiar abuzive a persoanei iubite.Starea dvs. este sta­ţionară, doar că du­pă 20 pot apărea puseuri de tensiune.Cu marele benefic Jupiter alături, sunteţi fe­riţi de aproape toate relele. Aproape, pentru că Luna plină din Capricorn, din 9, vă poate tulbura temporar acest echilibru, făcându-vă să realizaţi felul în care anumite conflicte pe plan profesional vă pot contamina viaţa de familie. De astă dată nu funcţionează nici optimismul de paradă şi nici folosirea familiei ca bastion. Încercaţi să treceţi, pur şi simplu, prin situaţia existentă, fără a încerca să o influenţaţi în vreun fel. Veţi fi răsplătiţi din plin pen­tru obiectivitate şi curaj de către micul benefic Ve­nus care, între 18 şi 21, va forma un frumos tri­gon cu marele benefic Jupiter, redându-vă în­cre­derea în farmecul şi capacităţile dvs. diplomatice.Creşteri salariale nu se anunţă, dar până pe 5, vă pot intra în cont rezultatele unor plasamente făcute cu inteligenţă.Soarele şi Marte sunt - nu doar pla­nete competitive, ci şi agresive şi, din păcate, descriu atitudinea şefilor dvs. Încercaţi să-i evitaţi pe cât posibil la începutul lunii, dar mai ales în jurul Lunii pline.Dispuneţi de toată toleranţa ju­pi­teriană faţă de partener, iar dacă ple­­caţi în concediu în străinătate după 5, vă puteţi aş­tepta la o poveste romantică, dacă sun­teţi singuri.Stagnarea limfei vă poate accentua celulita.A ceia dintre dvs. care pleacă la drum lung şi şofează ar trebui să se bazeze mai puţin pe reflexele lor, de regulă excelente, şi sub nicio formă să nu conducă riscant, de la începutul lui Iulie şi până la temperamentala Lună plină din data de 9. Şi pe 11 mai pot fi câteva momente de risc, dar mai puţin pronunţate. Pe de altă parte, vă pu­teţi aştepta şi la momente de satisfacţie, în spe­cial pe 5, 18 şi 21, când este posibil ca oameni care v-au trecut cu vederea anumite calităţi să aibă ne­voie de exact acele însuşiri ale dvs. N-ar strica să fiţi iertători, în felul acesta aveţi mai multe de câş­tigat pe termen lung. Întrevederile cu prietenii vă fac din ce în ce mai multă plăcere, începând din 26.Încă nu dispuneţi de largheţea pe care v-aţi dori-o, însă Venus în Gemeni, din 6 iulie, vorbeşte despre investiţii lucrative, pe care le pu­teţi înfăptui. Singurele zile defavorabile luna aceas­ta sunt 24-25 şi 30.E bine să discutaţi cu şefii în amă­nunt proiectele de care urmează să vă apucaţi, începând din data de 7, pentru ca totul să fie clar, pe 20, când lucrurile se precipită.Asteroidul Chiron intră în mişcare retrogradă pe 2 şi asta vă poate face să retrăiţi anumite răni emoţionale din trecutul dvs. Dar poate fi şi o oportunitate de a le vindeca.Problemele vi le puteţi provoca chiar dvs., în măsura în care vă daţi frâu liber poftelor. Acestea pot fi exagerate în preajma datei de 18.Lecţiile pe care încearcă să vi le transmită ma­rele disciplinator Saturn în zodia dvs., aflat în miş­care retrogradă până în august, sunt în con­tinuare uşor de asimilat. Asta, pentru că planetele care se perindă luna aceasta prin Leu facilitează înţelegerea lor, iar dvs. aveţi suficientă onestitate pentru a vă confrunta cu propriile slăbiciuni. Dar vor fi şi momente în care vă va fi greu să ac­cep­taţi adevăruri despre dvs., cum ar fi în 26 când, în loc de a vă uita la o greşeală evidentă, vă puteţi decide să daţi vina pe oricine altcineva. În schimb, revelaţiile din jurul datei de 20 le inte­graţi cu uşurinţă.Deciziile legate de bani ar trebui amânate până după Luna plină din 9. Şi mai există riscul de a face o mişcare neins­pi­rată sub influenţa unui prieten, pe 18.Venus vă ajută până pe 5 să vă armonizaţi relaţiile de muncă, ba chiar să daţi tonul în echipă. Convorbirile cu şefii devin productive după 25.Cu excepţia datei de 18, viaţa dvs. amoroasă se anunţă pe cât de plă­cută, pe atât de lipsită de monotonie, căci per­soana iubită ştie mereu să vă suprindă. Cuplurile ma­trimoniale se bucură, la rândul lor, de tan­dre­ţea lui Venus, începând din 6, mai puţin însă pe 24.Odihna face minuni, până pe 5, pentru restaurarea energiilor dvs.Luna plină se petrece în iulie, în semnul dvs., dar acesta nu este, din ne­fe­ri­cire, un motiv de bucurie, deoarece aspectele pe care le desenează Luna pe cer sunt tensionate. Si­tua­ţii şi sentimente pe care aţi încercat să le mi­ni­malizaţi pot erupe. Mai este posibil ca anumite aş­teptări pe care le-aţi avut să se fi dovedit exagerate. Dar, de regulă, sunteţi persoane care ştiu să se adap­teze relativ uşor la situaţii austere. Cei care doresc să vă ţină pe loc pot fi neutralizaţi mult mai uşor pe parcursul acestei luni, când îşi pot da în vileag intenţiile, mai ales în preajma datei de 20.Încă din 7 e posibil să primiţi un număr de propuneri de afaceri, dar gândiţi-vă cu atenţie câtă strădanie presupune fiecare. În caz contrar, s-ar putea să vă daţi seama către finalul lunii, cel mai probabil în jurul datei de 26, că v-aţi propus prea mult.După o sperietură în preajma Lunii noi, constataţi că, de fapt, evoluaţi în direcţia cea bună. O confirmare categorică în acest sens apare în jurul datei de 19.Cele mai romantice zile ale lunii sunt primele cinci. Furtuni de vară pot izbucni în cuplurile consacrate în preajma Lunii pline din data de 9.Venus se ocupă de forma dvs. fizică, după 6.La început de lună s-ar pu­tea să simţiţi din ce în ce mai mult nevoia de-a fi singuri, pentru că aveţi impresia că pe ni­meni nu interesează cu adevărat ce faceţi şi cum vă merge, iar aceste sentimente nu tocmai plăcute vor atinge probabil apogeul în jurul Lunii pline din data de 9. În ultimele zile înainte de Luna plină, relaţiile cu femeile pot deveni dificile, aşa încât, dacă aveţi în jurul dvs. persoane de gen feminin cu care nu vă înţelegeţi grozav, ţineţi-vă la distanţă de ele. La mijlocul lunii, în schimb, în special Văr­sătorii născuţi în cel de-al doilea decan, vor fi răs­făţaţi de cei doi benefici, Venus şi Jupiter.Starea de nesiguranţă financiară sau neîncredere că puteţi face faţă unor în­cercări, care se poate instala din data de 2, aparţine de trecut şi n-ar trebui să vă ţină pe loc.Un complot ţesut împotriva dvs. poate exploda în preajma Lunii pline, dar dacă vă păstraţi calmul, scăpaţi cu bine.Cuplurile stabile pot trec prin mo­men­te aventuroase, începând din 20, când partenerul dvs. e autoritar şi tem­pe­ra­men­tal. O iubire de vară poate înflori între 18 şi 21.O posibilă infecţie latentă poate erupe în preajma Lunii pline.Asteroidul Chiron, supranumit şi "vin­de­cătorul rănit", intră în mişcare retrogradă pe data de 9, ceea ce, împreună cu sensibilul Nep­tun, tot în semnul dvs., vă poate face deosebit de receptivi faţă de suferinţele altora, mai ales dacă vă aduc aminte de necazuri similare prin care aţi trecut. Ajutându-i pe ceilalţi, şi vechile dvs. răni pot fi vindecate. Anumite obligaţii, poate faţă de cineva din familie, pot deveni mai uşoare, în cea de-a doua parte a lunii. Vă poate veni în ajutor o rudă prin alianţă sau mai tânără.Rezistaţi presiunilor care pot apărea în preajma Lunii pline din 9 şi nu in­traţi în economii, altfel riscaţi o pierdere. Pe 17, vă puteţi hazarda la jocurile de noroc dar în restul lunii e bine.Echilibrul emoţional din familie vă ajută să vă concentraţi mai mult asupra carierei. Aveţi însă grijă să nu intraţi în conflicte cu colegii după 20, dar mai ales pe 26.O dragoste cu năbădăi se poate materializa în viaţa dvs. în preaj­ma datei de 9, o dragoste care vă poate face să puneţi capăt unei legături fără profunzimi emo­ţio­nale. Comunicarea se înviorează în cazul cuplu­ri­lor formate.Îngrijiţi-vă coloana şi menaja­ţi-vă inima.