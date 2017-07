Compoziţie cu motive româneşti

Împlinisem 17 ani şi fusesem primită în "jocul mare", cum i se spune horei în sa­tele din Ardeal. Doi copii avea mama, un lucru de neînţeles în vremea aceea, când aproape toate familiile aveau de la cinci odrasle în sus.Părinţii mei fiind înstă­riţi, nu ne-a lip­sit niciodată nimic, dar nu eram răsfăţaţi. Aveam pământ mult şi mun­că cât încape. Gard în gard cu noi locuia mătuşa mea, so­ra mamei, fiinţa pe care am iubit-o cel mai mult. Ea nu avea copii şi eu eram dra­gostea ei. Îmi cumpăra ro­chii, pantofi, şi avea un gust nemaipomenit, încât orice purtam de la ea îmi venea tare bine. Ea mă dăscălea cum să mă comport în orice împrejurare, să fiu bună cu toată lumea, să fiu dreap­tă, dar mai ales să mă păstrez curată la minte şi la trup. Mă gătea când plecam pe uliţă şi la joc, aşa încât femeile mă întâmpinau cu murmure de admi­raţie, une­le, iar altele, de invidie. Şi între fete erau multe care mă invidiau şi-mi spuneau în faţă: "Cine se poate pune cu tine, că două mame şi două averi îţi stau la picioare?".Acum, când peste mine a trecut o viaţă, ştiu sigur că nu eram mândră, dar când femeile îmi spuneau că-s frumoasă, spun drept că mă simţeam bine în pielea mea. Eram curtată de cei mai fru­moşi şi bogaţi băieţi din sat, dar mie nu-mi plăcea niciunul cu deo­se­bire. Mătuşa mă tot întreba de ce nu stau cu ei afară, la poartă, aşa cum era obi­ceiul la noi. Nu-mi plăcea. După câteva minute, eu eram înapoi, în casă, zicându-i mătuşii că nu am ce discuta cu ei. Mă aver­tizau mătuşa şi ma­ma: "Să vezi că o să-ţi iasă vorba de năzuroasă şi mândră, şi aşa frumoasă şi bogată cum eşti, n-o să se mai uite nimeni la tine. La băieţi nu mult le trebuie ca să te ia în derâdere". "Mă­tu­şă", spu­neam, "ce să fac dacă nu-mi place niciunul, aşa cum povesteşte mama că l-a iubit pe tata? Eu mai aştept, că am timp." Dar într-o vară, într-o du­mi­nică, au venit la joc nişte "lătureni" din satul ve­cin, aflat peste deal de noi. Fiindcă erau musafiri, datina cerea ca ei să-nceapă dansul, aşa, ca un fel de onoare. De obicei, ne cunoşteam cu ei cel puţin din vedere, dar atunci, printre nou-veniţi se afla şi-un băiat pe care nu îl mai văzusem niciodată până atunci şi care se în­torsese de curând din ar­mată. Şi acel băiat m-a in­vi­tat pe mine să facem jocul care se dansa înainte. M-am dus, nu se punea pro­blema să refuzi un lătu­rean. Doamne, şi ce mai juca! N-am dansat cu ni­meni asemenea învârtite, parcă plu­team. Băiatul era fru­mos. În sat la noi şi pe unde mai umblasem până atunci, nu văzusem un flăcău mai frumos. Eram înal­tă şi subţirică de felul meu, dar el era mai înalt, abia îi ajungeam la umăr. Mă tot întreba a cui sunt şi unde am fost până acum, că nu mă văzuse prin sat. Când s-a terminat jocul, m-am amestecat prin­tre celelalte fete, dar nu puteam să nu-l urmăresc, pe furiş, cu pri­virea. El făcea la fel, aşa încât ni s-au întâlnit pri­vi­rile de multe ori în acea scurtă pauză. La următorul joc, am fost in­vitată de alt băiat, dar ori­cum mă în­vâr­team, pri­vi­rile mele porneau în altă direcţie, acolo un­de erau aş­teptate. Parte­ne­rul meu de joc a văzut, s-a simţit jignit şi m-a lăsat în mij­locul dan­su­lui. Pu­ţin mi-a păsat! Sea­ra, băiatul cel chipeş a venit pe la noi îm­pre­ună cu fratele meu.Ma­ma le-a servit cina, iar eu am sărit peste gard la mă­tuşa să-i povestesc. Dar mătuşa ştia deja to­tul, "radio şanţ" func­ţiona perfect şi pe-atunci. Ea mi-a spus că băiatul este dintr-o fa­mi­lie de oameni gos­podari şi cinstiţi şi că dacă ar fi să fie, este o par­tidă bună pentru mi­ne. Ce mai, eram îndră­gos­tită până peste urechi. Când am trecut gar­dul aca­să, cina se ter­minase, şi oas­pe­tele şedea la po­veşti cu ai mei. Stăteam mai la o parte, îl ascultam şi mi se părea cel mai deştept şi mai um­blat om din lu­me. Când a plecat, l-am condus pân' la poartă şi am stat cu el mai mult de o oră. Atunci am să­ru­tat prima dată în viaţă un om pe care l-am iubit cu ade­vă­rat. A fost un vis. Îmi ve­nea să zbor de bucu­­rie, să plâng. Mi-a spus că ar vrea să vină şi în sea­ra ur­mătoare şi în toate se­ri­le, când vreau eu. Şi a venit. Eram fe­ri­ci­tă cum nu pot spu­ne. Era vară cu zile lungi, dar mie mi se păreau şi mai lungi. Aş­­tep­tam cu înfri­gu­rare că­de­­rea serii, ca să îl văd ve­nind prin pra­ful fier­bin­te al dru­mu­lui. A­vea pas sigur, de om cu­rat şi frumos. Ma­ma şi mătuşa se mi­rau de cât pot să lucrez peste zi şi râdeau, spu­nându-mi că de când sunt îndrăgostită, se pot prinde iepuri cu mi­ne; dar chiar că aveam spor mult la tot ce făceam, dragostea mă înaripa. Şi aşa a trecut acea vară, ca într-o plutire de vis. Se apropia toamna. Într-o zi, tata m-a luat după umeri şi mi-a spus nişte vorbe care m-au în­lemnit: că-s frumoasă, că sunt de măritat, dar nu vrea să mă dea după băia­tul pe care-l iubeam nu pentru că n-ar fi bogat ori de familie bună, dar sunt mai mulţi fraţi şi ave­rea s-ar împărţi între ei. Atunci, în acele vremi, mulţi ţărani erau bolnavi de boala pământului. Nici tata nu făcea excepţie. În plus, auzise că dragul ini­mii mele fusese soli­citat să rămână în armată. "Vei avea un bărbat sluj­baş la Stat", zicea tata cu glas tunător, "nevoit să exe­cu­te ce i se cere şi să mear­gă unde este trimis. Vrei ca toată viaţa să fii cu casa în spate şi să mănânci numai pe merin­dare? (şervet mai mare, pentru servit o masă provi­zorie). Nu-i mai bine să ai casa ta, lădoiul tău plin cu grâu, să mănânci cât vrei, nu să cumperi pâinea cu sfertul? Ai aici, în sat, un băiat care oricând te ia de nevastă şi care-i singur la părinţi. De mult vine seara la tine, pentru că eu l-am încurajat, dar tu îi întorci spatele. Crezi că nu ştiu? De astăzi, gata!" Dacă cineva m-ar fi sugrumat, n-aş fi simţit o mai mare nevoie de aer. Am tremurat ca o frunză, am izbucnit în plâns, dar tata m-a trimis în casă şi mi-a cerut să fiu fată ascultătoare şi înţeleaptă.L-am mai întâlnit de câteva ori pe dragul meu şi am plâns amândoi, şi el a vrut să mă fure, dar eu n-am avut curajul s-o fac. Au in­ter­venit mama, mătuşa, fratele meu, cu ru­gă­minţi, cu plânsete, dar tata a fost neîn­du­plecat. După trei ani de la căsătoria mea cu băiatul ales de tata, s-a făcut colectivizarea şi tot pământul a intrat la grămadă, la CAP. Atunci, parcă, am văzut pentru prima oară în ochii tatei, plu­tind părerea de rău şi zădărnicia.Îmi sună şi acum în urechi vorbele pe care mi le-a spus după ce terminasem şapte clase şi s-a hotărât să rămân fată în sat. "Trei lu­cruri îţi cer, fata tatei: să nu te prindă nicio­dată ziua dalbă în pat, să nu minţi şi să fii supusă". Şi am fost.