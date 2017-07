Trec printr-o situaţie disperată şi m-am gândit că pot să vă cer ajutor. E vorba de un sprijin moral, nu de unul material, fiindcă sunt profesoară şi mă descurc cât de cât. Am 24 de ani şi doar du­pă şase luni de căsătorie, soţul meu a murit. Era mai ma­re ca mine cu un an, pe punctul de a termina fa­cul­tatea de arhitec­tură. Un om minunat! Cu un suflet la fel de frumos pe cât chipul. Moartea a venit ca un trăsnet. S-a dus pe munte cu nişte colegi şi-a sărit, încălzit, în apa foarte rece a unui lac. N-a mai ieşit de la fund. Fă­cuse stop cardiac. Acum, fotografia lui din care zâm­beşte încrezător (n-am văzut niciodată pe nimeni zâm­bind ca el) se află pe o cruce din cimitir. Stau în faţa ei, înlemnită, şi nu-mi vine să cred că este adevărat. L-am iubit foarte mult. A fost o mare dragoste între noi, deşi în calea fericirii au existat şi oprelişti, eu provenind din­tr-o familie cu mult mai săracă decât a lui. (El era bănăţean, un loc unde averea e mai presus de orice.) Acum, părinţii lui sunt distruşi. Era singurul lor co­pil. În ce mă priveşte, după moartea lui am făcut o de­presie aşa de puternică, încât a trebuit să mă internez în spital. Sunt mai degrabă o fiinţă închisă, ne­con­fe­sivă, şi asta îngreunează şi mai mult situaţia. Oamenii care pot să plângă şi să vorbească despre durerile lor au şanse mai mari să lupte cu suferinţa. De altfel, n-am pe nimeni apropiat căruia să mă plâng. Mama, cu care aveam o relaţie apropiată, a murit, iar sora mea, deşi mă iubeşte, e un om foarte rece, puţin dispus să asculte suferinţele altcuiva. V-am ales pe dvs., în­tru­cât citesc revista de ani de zile şi, deşi nu v-am vă­zut niciodată, vă simt foarte apropiaţi. Pro­ble­ma gravă este că nu pot să ies din depresie. Poate fiindcă timpul pe­trecut împreună a fost aşa de scurt, am doar amin­tiri fericite. Prea fericite. Practic, în cele şase luni de că­sătorie ne lăsam din braţe doar când trebuia să ple­căm de acasă, dar chiar şi atunci, vorbeam în­tru­na la te­le­fon. Mi-e dor de mângâierile lui, de vorbele bune pe ca­re mi le şoptea, de micul dar pe care nu uita ni­cio­dată să îl aducă, chiar dacă era câte o floare, o frunză de toamnă sau o piatră frumoasă pe care o culegea pen­tru mine din drum. Era blond, avea ochii albaştri şi îl chema Dan. Mă culc seara cu el în gând şi, când mă trezesc dimineaţa şi văd că locul de lângă mine e gol, pur şi simplu mă rog să mor. Oare de ce mi l-a luat Dum­nezeu? De ce m-a pedepsit cu atâta cru­zi­me? Ce să fac să nu mă doară aşa de tare absenţa lui? Cum să fac să revin la viaţă, să-mi reiau orele de la şcoa­lă, pe ca­re le-am întrerupt? Toată lumea mă sfă­tu­ieşte să-l uit. Cum să-l uit? Dimpotrivă, abia de acum înainte eu mă pregătesc să-l iubesc. Să împlinesc par­tea de iubire furată. Sunt sigură că se poate. Simt că şi el aşteaptă s-o fac. Îi sunt datoare cu o dragoste veş­ni­că. Vă mul­ţu­mesc că m-aţi ascultat. Nu mă trimiteţi la psi­hiatru. Iubirea mea nu poate fi vin­decată de doctori. Aştept doar sfaturi din partea celor ce înţeleg prin ce trec. Vă mulţumesc.