Stimată redacţie, vă rog din suflet să mă aju­taţi! După o operaţie la sân făcută acum opt ani, pentru neoplasm mamar drept, chimio şi radio­terapie, pe scintigrafia osoasă mi-au ieşit disemi­nări osoase secundare, iar la RMN-ul de coloană lom­bară, la concluzie, scrie: * Hernii de disc lombare. * Modificări degenerative verte­brale de tip modic. * Hernii intraspongioase lom­bare. Pe lângă trata­mentul prescris de oncolog (Bone­fos şi injecţie lu­nară cu Faslodex), vă rog să mă ajutaţi şi cu un tra­tament naturist (în care am încredere) sau să-mi recomandaţi un medic. Vă mulţumesc din suflet,Mă numesc Ştefan Maria, sunt din Bucureşti şi vă cer ajutor pentru soţul meu. De circa 18 ani su­feră de diabet zaharat tip 2. De 13 ani are glau­com cu unghi deschis. De aproape o lună se con­fruntă cu arsuri insuportabile la tăl­pile picioa­relor. Vă rog să-mi reco­mandaţi câteva tratamente naturiste care să-l ajute în toate problemele (mers, somn...). Cu mulţumiri,Stimată d-nă Sânziana Pop,Sunt o cititoare fidelă, încă de la apariţia revistei. Trăiesc cu speranţa că Dumnezeu, prin revista dvs., mă va ajuta să găsesc şi eu un medic care să recu­noască simp­tomele pe care le voi enumera, să mă investi­gheze pentru a găsi cauza certă a dereglărilor mele, care de 40 de ani îmi provoacă atâta suferinţă. Mă inte­resează un diagnostic precis, nu medicaţie, căci iau pastile cu pumnul, pentru zeci de diagnostice. Poate citeşte aceste rânduri un medic cu com­pasiune pentru cei suferinzi, competent, care să-şi facă o imagine de ansamblu, şi nu doar să se uite pe analize şi să prescrie medica­mente.În 40 de ani de suferinţă nu am avut o zi în care să mă simt şi eu bine, fără dureri sau simptome insuportabile. De două ori în viaţă am avut şansa să fiu salvată de un medic atent la aspectul şi simptomele mele: în copilărie, un medic şi-a dat seama că am TBC şi m-a salvat; la pensie, alt medic a descoperit că am tiroidă decompensată, deşi eu mă tratam de depresie. După 20 de ani de chin, am aflat şi eu ce am şi fac tratament. Am TSH şi T4 bun, tiroida e uscată, nu am noduli, dar mă gândesc că poate e un cancer de tiroidă, că uneori răgu­şesc, mă doare gâtul la bază, mă ustură limba şi cerul gurii, strâng din dinţi până mă dor maxilarele, dinţii mi se macină (cei din faţă sunt ca un ferăstrău), am unghii casante, fragilitate vasculară, tran­spiraţie abun­den­tă şi lipicioasă, lăcri­mez mereu şi mă mă­nâncă ochii (pun la­crimi artificiale), pie­lea e us­cată de la ge­nunchi în jos etc. Endo­cri­nologii care m-au tra­tat nu mai vor să in­vestigheze, mi-au ex­plicat că analizele sunt bune, să iau tra­tamentul, că ar trebui să mă simt bine. Dar de ce unul pune diag­nostic mix­e­dem, altul tiroidită autoimună, altul hipotiroi­dism? După operaţiile de fiere, hernie hiatală şi rinichi, am alte neplăceri: 2-3 scaune apoase pe zi, cu alimente nedigerate şi acide, căci ustură anusul. De 10 ani mă chinui, şi toate investigaţiile sunt bune: analiza cu bariu, irigoscopia... La co­lonoscopie mi-a ieşit colon iritabil, dar medicaţia nu dă rezultat. În ultimii 8 ani (din iulie 2008) mi-au apărut şi boli neurologice: neuropatie (nu am diabet), Parkin­son, Alzheimer - am ca o ceaţă pe creier, nu mă pot concentra, merg ca un zombi, ca în transă (la RMN a reieşit "lacunarism", iar eu confund fata cu nepoata, le strig invers, uit plasele în piaţă etc.)De 10 ani nu dorm mai mult de două ore pe noapte (mă trezesc la 2 şi nu mai pot adormi, că mă simt rău şi intru în panică: îmi arde pielea, am furnicături, amorţeli şi dureri mus­culare în tot corpul, cuţite (fulge­rături) prin degetele picioarelor, durere în stern (os) când respir profund, parcă e pleura prinsă de coaste sau sunt strânsă într-o pla­toşă, parcă explodează corpul, îmi pârâie oasele feţei şi nasul, mi se înfundă urechile (ca în teleferic), văd fulgere luminoase prin ochi, iar dimineaţa sunt extenuată. Asta e viaţa mea de 40 de ani... Dacă citeşte un medic această descriere a simptomelor mele, are puţină empatie şi crede că mă poate ajuta cu un diagnostic precis, îl rog din suflet să-mi dea şi mie un sfat. Iar dvs. şi celor ce trudesc la aceas­tă revistă, vă doresc zile senine, cu sănătate. Cu stimă,Există remedii naturiste de ameliorare sau vin­decare a herniei inghinale şi ombilicale, fără a se ajunge la intervenţie chirurgicală? Sufăr de aceas­tă boală din septembrie 2016. Aş­tept un răspuns, atât de la citi­tori, cât şi de la medicii spe­cialişti, deoa­rece poate este totuşi nevoie de intervenţia chirur­gicală. Există medici spe­cializaţi în operaţii de acest fel? Aş dori să pot comu­nica şi cu cititorii care au făcut această operaţie şi acum se simt bine. Adre­sez felicitări pentru acti­vitatea excepţională întregii redacţii a revistei "Formula AS".Vă mulţumesc din inimă pentru ajutorul acordat!