Numele meu este Georgeta Grigore, am 65 ani, şi sunt din Bucu­reşti. În 2005 am suferit o intervenţie pentru can­cer la sân. Până anul trecut, lucrurile au decurs bine, am făcut intervenţia chirurgicală şi am urmat tot trata­mentul prescris de medici. Dar anul trecut, la un control ecografic, mi s-a spus că a apărut un nodul la sânul celălalt, care nu arăta bine şi că trebuiau făcute investigaţii de urgenţă. Am efec­tuat un RMN, dar lucrurile nu s-au lămurit, mi s-a propus să fac biopsie din nodul. Atunci am luat hotărârea să caut şi o alternativă. Fiind o cititoare fidelă a "Formulei AS", am citit de multe ori despre cazuri care şi-au găsit o rezolvare şi am decis să merg la dr. Rareş Simu, care m-a primit imediat, şi după o discuţie amănunţită, am decis să urmez tratamentul recomandat de el. După 4 luni de tratament homeo­pat şi cu plante, la con­trolul ecografic sânul meu nu mai prezenta nici urmă de nodul, medicul spu­nându-mi foarte clar că nu mai am nimic. Nu vă pot descrie bucuria pe care am simţit-o atunci. Pentru toate acestea vreau să-i mulţumesc d-lui dr. Simu, pentru că m-a ajutat să-mi recapăt sănătatea.Vă pot pune la dispoziţie şi toate analizele medicale dacă este cazul.Încă o dată, mii de mulţumiri.