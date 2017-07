Unele frumoase, cum sunt de exem­plu fluturii, altele inteligente şi extrem de bine organizate, cum ar fi furnicile şi albinele. În nop­ţile calde de început de iulie, îşi face însă simţită pre­zenţa o specie aparte de insecte care te surprinde, te atrage şi te face curios să-i afli secretele. Este vorba de licurici. N-ai cum să nu-i ob­servi pentru că nu te lasă ei, îţi apar de nicăieri. Trebuie să fie foarte întuneric, aşa cum se spune uneori: "o noap­te ca smoala". Nu trebuie decât să ieşi în grădina de flori sau în ori­ce zonă cu ver­deaţă. Dacă se-ntâmplă ca ei să trăiască acolo, adică să nu se fi folosit vreun insecticid pen­tru ţânţari sau căpuşe, care să-i fi nimicit şi pe ei, te îm­pre­soară cu luminiţele lor. Nişte felinare mici, nişte steluţe scân­teietoare, care umblă printre plante. E grozav! O feerie şi o poezie. Copiii sunt fascinaţi de ei. Aleargă încoace şi-ncolo să-i prindă, însă e foarte greu, pentru că luminiţele lor se aprind şi se sting în fracţiuni de secundă. Acum e aici, încerci să pui mâna pe el şi... nimic. Te trezeşti că-ţi apare din nou mai departe, mai faci un pas şi până să-l prinzi se stinge iar. Uneori îţi trece pe lângă mână şi-ţi a­pa­re în spate. Te învârţi, te apleci, întinzi mâinile prin aer, fără niciun suc­ces.Într-o zi din vara anu­lui trecut, am invitat-o la ţa­ră pe prie­te­na mea, cu ne­po­ţica ei de cinci ani. Spe­­cial am adus-o ca să-i arăt licu­ricii. Am luat două site de cernut făina, cu ochiuri mici, şi le-am pus într-un fel în care una să servească de capac pen­tru cealaltă, construind o cap­cană. Cu chiu cu vai, am prins vreo câţiva licurici pe ca­re i-am pus în "colivia" de sită. Trebuia să-i vadă fetiţa mai de-aproape şi să se bucure de ace­le minunăţii. I-a studiat mai ce­va decât un om de ştiinţă. Ab­domenul lor era ca un dia­mant care sclipea. Era efectul stării în care se aflau în acea pe­rioa­dă. Se împerecheau, şi în acest mod îşi arătau disponi­bi­litatea de a se cupla cu parte­ne­rele lor. După ce dragostea se termina, li se stingea şi focul din ab­do­men. Cu mare greu­tate, fetiţa a consimţit să le dea drumul li­curicilor. Îi vroia acasă, undeva lângă patul ei, ca să-i privească toată noaptea. Era prima mi­nune REALĂ din viaţa ei. Vă­zându-i bucuria, m-am gândit cât de firească e ea în natură, şi cât de mult ne-am îndepărtat de ea. Un licurici văzut pe in­ternet n-o să semene niciodată cu unul din iarbă. Iată de ce, în finalul acestei mici întâmplări, vă recomand cu multă căldură să vă duceţi în natură acum, la începutul lui iulie, noaptea, când e "în­tu­neric ca smoala", şi să ob­ser­vaţi cât de minunaţi sunt licu­ricii adevăraţi, ameţiţi de jocul lor nupţial. Rătăciţi prin­tre flori, poartă cu ei focul dra­gos­tei. Merită să ne imagi­năm că suntem pentru puţin timp copii, atât cât să dorim să vedem dan­sul efemer al in­sec­telor care fac ca în iarbă să ardă tot atâtea stele câte ard şi pe cer.