Nu este o simplă ademenire! Evenimentul chiar se va în­tâm­pla! Se nu­meşte "The Fresh in The Gar­den" şi va aduna pe o pajişte înconjurată de copaci seculari, artişti cărora le place să cânte pe iarbă verde: Akua Naru, De­liricxSilent Strike feat. Muse Quartet, Robin and the Backstabbers, Laurel Live, Boca 45 şi Dimitris Bats. Ceva mai exotic, nici că se putea! Cap de afiş al eve­nimentului este Akua Naru - o tânără şi aventuroasă artistă ame­ricană, comparată adesea cu Queen Latifah sau Lauryn Hill.Akua Naru s-a născut pe 2 august 1978, în New Haven, Connecticut (SUA), şi a fost crescută în sânul bisericii penticostale, pe care o frec­venta cu rigurozitate alături de bu­nica ei. Aici a început să cânte mu­zică gospel şi să recite din Biblie. Şi tot la biserică, prin intermediul bu­nicii, a cunoscut o serie de femei afro-americane, care au impresio­nat-o prin dăruirea, încăpăţânarea şi puterea lor de a înfrunta orice fel de obstacol.Cel care i-a deschis ochii asupra muzicii hip-hop a fost un unchi de-al ei, cu doar trei ani mai mare. Un adevărat rebel, acesta s-a răsculat împotriva regulilor familiei, care interziceau cu desăvârşire muzica laică, şi a atras-o şi pe micuţa Akua de partea lui, făcând-o să se îndrăgostească de muzica rap. Akua iubea literatura şi poezia şi începuse chiar să compună propriile-i versuri, aşa că a fost vrăjită pe loc de noul gen mu­zical, care îi permitea să se exprime în rime saca­date. Zis şi făcut: o fetiţă de 9 ani (Akua) şi unchiul ei, în vârstă de 12, şi-au întemeiat propria trupă. "Să citesc, să recit şi mai apoi să compun versuri, toate acestea fac parte din marile plăceri ale vieţii mele. Apoi am ascultat hip-hop, şi m-a cu­cerit cadenţa lui", spunea ea. Unchiul era "pro­ducătorul" şi mixa muzica, iar Akua ţinea micro­fonul şi cânta. Au crescut în New Haven, un oră­şel divizat rasial şi economic, unde sărăcia, şo­majul şi violenţa stăteau cot la cot cu luxul. Akua a văzut cu propriii ei ochi cum o femeie a fost aproape omorâtă în bătaie, în plină stradă, de un soţ violent, scenă care a marcat-o profund. Acest incident şi multe altele asemănătoare i-au deschis ochii către o altă lume, mai puţin sigură decât cea pe care o cunoscuse la ea acasă. Avidă de cunoaştere, a început să înveţe cât mai mult în ideea de a ajuta comunitatea săracă din oraş, sau măcar de a atrage atenţia asupra acesteia. De la o vârstă fragedă, a devenit apă­rătoare a femeii de culoa­re, iar activismul ei i-a modelat atât mu­zica, cât şi poezia.Copil fiind, pri­mele concerte le-a susţinut prin curţile vecinilor. În adolescenţă, Akua a prins curaj şi a început să-şi ducă versurile şi muzica şi pe scena sălilor de dezbateri, în care se im­plicase. Descoperă două pasiuni noi pe lângă cele pentru literatură şi muzică - se îndrăgosteşte de istorie şi de politică. Dragostea ei pentru artă şi cea pentru politică au mers mână în mână chiar şi la Universitate. A studiat la Colegiul Rutgers şi mai apoi la Universitatea din Pennsylvania.După ce a terminat colegiul, unchiul artistei a renunţat la visul de-a deveni producător muzical, transformându-se în afacerist, iar "trupa" s-a des­trămat. Dar Akua avea deja propriul ei drum, aşa că şi-a deschis larg aripile către lume. A călătorit prin Africa, a locuit doi ani în China, pentru ca mai apoi să se stabilească pe bătrânul continent, la Köln. Aici şi-a alcătuit şi propria trupă - "The Digflo Band" - şi s-a apucat serios de hip hop. Iar dacă pentru unii cântăreţi, rapul reprezintă o serie de cuvinte vulgare, înşiruite fără noimă, prin care îşi descriu experienţele de viaţă (trăită adeseori la marginea societăţii), pentru Akua, el este o adevărată artă, o îmbinare de soul, blues şi jazz, cu ritmuri sacadate de hip hop, iar versurile ei sunt poezii cu înţelesuri adânci.?n 2011, artista şi-a lansat primul album, "The Journey Aflame", care a surprins iubitorii de muzică, prin melodiile ei pline de pasiune şi de substanţă, în care trecutul se îmbină cu prezentul. "Accesul femeilor este limitat pe scena hip-hop. Eu am încercat să umplu vidul", spunea ea. Dar nu prezenţa unei femei pe scena muzicii rap reprezintă marea surpriză, ci mesajul transmis de solistă. În­tregul album al afro-ameri­can­cei spune povestea femeii de culoare, care, afectată de stigmatul sclaviei, este şi mai marginalizată, ignorată şi ex­ploatată decât alte femei. "Pri­mul meu disc este un oma­giu adus vocilor mamelor, ale mamelor noastre, care de fapt nu au fost niciodată au­zite", spune Akua. Discul s-a bucurat de succes atât în Eu­ropa, cât şi în SUA, şi a fost urmat de un turneu mondial. Akua a continuat să compună pe aceeaşi linie, iar în 2012, a lansat albumul "The Live & Aflame Sessions" care s-a bucurat la rândul lui de cronici favorabile.Cel mai recent disc al artistei se numeşte - "The Miner's Canary", a fost lansat în 2015, şi a fost aşteptat cu sufletul la gură. Iar fanii şi criticii artistei nu au fost dezamăgiţi, căci albumul este o bijuterie muzicală plină de metafore şi culoare. "Am lucrat la discul ăsta doi ani de zile. Fiecare cântec are practic propria lui poveste, începând cu aceea a minerului ce îşi ia cu el în mină un canar, ca să-l avertizeze pe unde sunt scurgerile de gaze to­xice...", povestea solista.Deşi prin exotismul ei, Akua pare o persoană greu accesibilă, ea a fost invitată să cânte şi în România. A ajuns în concerte la Cluj, la Timişoara şi la Bucureşti, unde are deja fani. Dacă vă nu­mă­raţi printre ei, sau sunteţi curioşi să ascultaţi o altă variantă interesantă de hip-hop, cântat în "aer proas­păt", puteţi să vă procuraţi bilete pentru eve­nimentul "The Fresh in The Garden", din reţeaua Iabilet. Concertele încep sâmbătă, 8 iulie, de la ora 14, iar un bilet costă 79 de lei.