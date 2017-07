› Infecţiile stafilococice - Dr. LUCICA SIMA: "Am tratat cu succes sute de pacienţi cu infecţii stafilococice rezistente la tratamentele clasice"

- Într-adevăr, în cadrul Laboratorului de Cerce­tare-Dezvoltare al Companiei ROMVAC, aplicăm protocoale terapeutice cu produse pe bază de Imu­noglobulină Y, pentru majoritatea infecţiilor bacte­riene cunoscute, inclusiv pentru infecţiile stafilo­cocice rezistente la antibioticele utilizate în mod uzual pentru tratarea lor (meticilina şi oxacilina), cunoscute sub denumirea MRSA (Staphylococcus aureus meticilino-rezistent). Produsele noastre sunt 100% naturale şi nu prezintă efecte adverse, singura lor contraindicaţie fiind în cazul persoanelor cu alergie la ouă. Terapia cu imuno­globulină aviară se aplică pentru pacienţi de toate vârstele, care suferă de infecţii stafilococice cu diferite localizări: cutanate, uri­nare, prostatice, respiratorii, fis­tule secundare unor intervenţii chi­rurgicale suprainfectate ş. a.- Protocolul terapeutic constă în admi­nistrarea orală de produse pe bază de IgY (Imu­no­instant multiplu - soluţie buvabilă 80 ml, Imu­no­instant Staphylococcus aureus - soluţie buvabilă 80 ml, Imunoinstant G pulbere - 360 g) şi în apli­caţii locale cu Imunoinstant Multiplu Spray, Un­guent PV, Imunoinstant Multiplu Gel. Produsele (atât cele administrate pe cale orală, cât şi cele pen­tru aplicaţii locale) se folosesc zilnic, timp înde­lungat, fără pauză, până la dispariţia semnelor cli­nice şi obţinerea unui rezultat negativ la testarea microbiologică a probei.- Protocolul de administrare a produselor şi durata terapiei sunt stabilite de către medicul tera­peut din cadrul Cabinetului de Terapii Alterna­tive ROMVAC, în funcţie de afecţiunea diagnos­ticată, vechimea ei şi particularităţile pacientului.- Am avut şi câteva cazuri de pacienţi la care terapia cu imunoglobulină multiplă nu a dat rezul­tate favorabile după primele două, trei săptămâni. Pentru aceştia am realizat însă linii de produse per­sonalizate, pe bază de imunoglobulină mono­va­lentă anti-MRSA, obţinută din probele cutanate sau din secreţiile recoltate de la pacienţii în cauză. Chiar dacă prepararea unei terapii personalizate du­rează mai mult (circa 54 de zile), rezultatele sunt pe măsura aşteptării. Durata mare de preparare se justifică prin faptul că noi recoltăm probe din plăgile infectate sau din secreţii, le punem pe medii de cultură, izolăm agentul infecţios, realizăm vac­cinuri cu care injectăm găinile, aşteptăm să se ouă, iar din gălbenuşurile ouălor imunizate extragem imunoglobulinele specifice (anticorpi capabili să neutralizeze bacteria sau bacteriile cu care este infectat pacientul), pe care le condiţionăm sub di­verse forme, în funcţie de nevoile bolnavului!Fac precizarea că am obţinut rezultate foarte bune şi în terapia pacienţilor cu psoriazis infectat cu MRSA, vechi de ani sau zeci de ani. Terapia zilnică cu imunoglobulină atenuează simpto­ma­tologia clinică până la dispariţia acesteia. În cazul acestor pacienţi se recomandă administrarea pro­duselor cu imunoglobulină Y o perioadă mai înde­lungată.- Avem în baza de date sute de cazuri de pa­cienţi cu infecţii stafilococice rezistente la trata­mentele clasice, pe care le-am tratat cu succes. Vă invit să alegeţi dvs. câteva ca­zuri mai concludente, pentru a le prezenta cititorilor.s-a prezentat pe data de 24.06.2016 la cabinetul ROMVAC pentru o consultaţie. În urmă cu 6 luni, suferise un accident rutier soldat cu fractură tibială stângă cominutivă cu deplasare şi fractură de maleolă inter­nă stângă fără deplasare. La scurt timp, s-a intervenit chirugical pentru remedierea fracturii prin fixare osoa­să cu placă şi şuruburi. Deşi pacientul a fost externat cu un prognostic fa­vorabil, plaga ope­ratorie a continuat să supureze, fără tendinţă de vinde­care. La trei luni după intervenţia chirugicală, plaga încă nu se în­chi­sese, tot mai supura. Pacientul a efec­tuat analize de laborator din secreţia locală, cu rezultat negativ pentru floră bacteriană patogenă. Cu toate acestea, medicul terapeut din cadrul cabinetului ROMVAC a recomandat repetarea analizelor mi­crobiologice. În cadrul laboratorului ROMVAC am identificat în plaga operatorie agentul patogen Staphilococcus aureus. Pe baza acestui rezultat s-a instituit un protocol terapeutic.S-a recomandat administrarea produselor zi de zi, durata tratamentului fiind adaptată în funcţie de evoluţia afecţiunii. Terapia cu imunoglobulină aviară a avut un răspuns favorabil - s-a redus trep­tat cantitatea de secreţie, aspectul acesteia s-a modificat, devenind incoloră, iar plaga s-a închis treptat până la vindecare. Pacientul a continuat să îşi administreze produsele cu imunoglobulină încă o lună după vindecarea locală. La rapelul analizelor microbiologice din probele cutanate locale, rezulta­tul a fost negativ.s-a prezentat la ca­binetul ROMVAC pe data de 06.09.2016, soli­citând o consultaţie. Acesta suferise în urmă cu 7 luni o intervenţie chirurgicală, soldată cu o plagă supurativă, fără tendinţă de vindecare. Laboratorul ROMVAC a izolat din plaga chirugicală doi agenţi patogeni: Pseudomonas aeruginosa şi Staphylo­coccus aureus.Având în vedere istoricul pacientului şi simp­tomatologia clinică a acestuia, medicul terapeut a instituit următorul protocol terapeutic: administrare orală de Imunoinstant Multiplu - flacon de 80 ml şi de pulbere Imunoinstant G, zilnic, fără consumul vreunui alt aliment sau lichid timp de cel puţin o oră după administrare; tratament local cu Imuno­instant Multiplu spray - pulverizări pe plagă. Terapia cu imunonoglobulină aviară a avut rezul­tate pozitive: secreţia s-a redus treptat, iar plaga a început să se închidă vizibil, până la vindecarea completă. Pacientul a continuat să îşi administreze produsele cu imunoglobulină aviară încă două luni de la dispariţia semnelor clinice. După vindecarea plăgii, laboratorul a repetat analizele micro­bio­logice din probe cutanate locale, obţinând un re­zultat negativ pentru ambii agenţi patogeni impli­caţi.s-a prezentat la cabi­netul ROMVAC pe 12.05.2016 pentru o consul­taţie. Suferea de mai mulţi ani de diabet zaharat insulino-dependent, complicat de câteva luni cu o plagă supurativă, fără tendinţă de vindecare, la membrul inferior drept. Am prelevat probe de secreţie pe care le-am testat microbiologic în laboratorul ROMVAC şi am iden­­tificat rapid agentul patogen: Staphylococcus aureus meticilin-rezistent (MRSA). Ţinând cont de tabloul clinic al pacientului şi isto­ricul acestuia, medicul a instituit un protocol terapeutic adecvat, re­co­mandând administrarea produ­selor zi de zi, timp îndelungat. Terapia a avut rezultate favorabile încă din a doua săp­tămână de administrare, plaga închizându-se trep­tat până la vindecarea completă. Statusul general s-a ame­liorat, iar indicele glicemic a prezentat o uşoară scădere, pacientul resimţind o "stare de bine". La analiza probelor cutanate recoltate după închiderea plăgii, rezultatul microbiologic a fost negativ, iar pacientul a putut realiza transplantul de piele în zona afectată. Pacientul a continuat să îşi admi­nistreze produsele şi după vindecarea clinică, în cure de două luni, cu o lună de pauză.