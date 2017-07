"Ajutaţi-mă, vă rog, cu informaţii referitoare la melanomul malign"

(Răspuns pentru M.C. - Piatra Neamţ, F. AS nr. 1220)

De cele mai multe ori, menopauza este un stadiu de viaţă care se instalează treptat, printr-o stare de tranziţie care pre­su­pune un întreg ansamblu simp­tomatic, cu reverberaţii de ordin fizic, dar şi psihic. Însă atunci când ea se produce forţat şi artifi­cial, în urma unei histerectomii (cazul dvs.) sau a unei ablaţii de ovare, fluctuaţiile hormonale se produc mai mult brusc decât progresiv, iar organismului îi este foarte greu să se adapteze asaltului hormonal hipofizar (hormonul de stimulare foliculară, hormonul lutei­nizant) care, în absenţa structurilor receptive, lu­crea­ză în gol. Aşa se explică diver­sitatea de semne şi simptome ne­plă­cute, cum sunt irascibilitatea, ame­ţe­lile, insom­nia, bufeurile, stă­rile generale proaste, depresia etc. Altfel spus, calitatea vieţii unei fe­mei aflate în această perioadă poate fi serios afectată, mai ales dacă diminua­rea valorilor hormonale (es­tro­gen, progesteron) este bruscă, spre deosebire de situaţia în care reducerea hormonală se produce lent şi liniar, caz în care simp­to­me­le pot fi mai puţin intense şi, une­ori, chiar nesemnificative. Sigur că, exceptând tulburările emoţionale, insomniile şi mani­festările neuro-vegetative neplă­cute, menopauza mai creşte şi riscul de apariţie a unor afecţiuni, cum sunt osteoporoza, boala arte­relor coronare, şi chiar cancerul de sân. Este im­portant de ştiut că semnele şi simptomele meno­pauzei - naturală sau chirurgicală - pot fi tratate adeseori printr-o medicaţie adecvată. Mai mult, unele modificări în stilul de viaţă pot fi şi ele utile pentru combaterea simptomelor menopauzei. Dieta echilibrată, exerciţiul fizic susţinut şi evitarea tutu­ror factorilor declanşatori (stres, căldură, ali­mente prea condimentate, cafeină etc.) vă pot ajuta să tre­ceţi mai uşor prin acest stadiu de viaţă, având mai puţine simptome şi mai puţin severe.Este posibil ca în cazul dvs., să fie nevoie chiar de un tratament de susbstituţie hormonală care, deşi controversat, în ceea ce vă priveşte, nu implică niciun risc, pe motivul că, neavând uter, estrogenii se pot administra singuri (fără progestative), caz în care nu are rost să vă faceţi griji în legătură cu creşterea riscului de cancer endometrial.Abordând soluţiile naturiste de combatere a simptomelor menopauzei, trebuie spus că aveţi la dispoziţie o mulţime de remedii menite să atenueze manifestările neplăcute, consecutive climacteriului, şi care vizează atât tulburările emoţionale şi neuro-vegetative, cât şi suplinirea deficitului hormonal responsabil de apariţia unor patologii mai serioase. Mă refer, în principal, la suplimentele bazate pe extracte de Lemn-dulce, Trifoi roşu, seminţe de Mărar, Creţişoară, Sulfină, Păducel, Valeriană etc.Totodată, puteţi să vă orientaţi spre produse complexe, care conţin principii active capabile să atenueze destul de rapid tulburările de menopauză cu care vă confruntaţi în prezent. Vorbim aici despre Menobrake, Balance 45+ sau Remifemin, deosebit de utile oricărei femei aflate în pre-şi post menopauză. Deşi efectele administrării nu se fac resimţite chiar imediat, în decursul a 2-3 săptămâni, rezultatele favorabile nu vor întârzia să apară.Despre alte soluţii terapeutice individualizate cazului dvs., putem vorbi telefonic.Să auzim numai de bine!Melanomul malign este un soi de cancer care se datorează unei înmulţiri necontrolate a celulelor numite melanocite. Deşi melanomul este cunoscut de majoritatea oamenilor ca fiind un cancer al pie­lii, trebuie spus că el poate apărea şi la nivelul ochi­lor, al membranei ce acoperă creierul, în ini­mă, pe tractul gastrointestinal, în zonele genitale.Există două mari familii de cancer al pielii - melanom malign şi cancer cutanat nemelanocitar. Melanomul malign nu este cea mai frecventă formă de cancer cutanat, dar este cea mai periculoasă. Frecvenţa sa este în continuă creştere, con­stituind 4-5% din toate noile cazuri de cancer diag­nosticate în SUA. Este mai frecvent întâlnit la cei cu ten des­chis (rasa albă). Nu pare să existe o pre­valenţă pe sexe şi este întâlnit la toate vârstele, deşi vreo 75% din cazuri se în­tâlnesc la cei sub 70 de ani.* Piele deschisă la culoare, păr blond sau roşcat, ten cu pis­trui, ten­dinţă de a se arde uşor la expunerea so­lară sau de a se bronza foarte greu.* Antecedentul de a fi fost ars de soare cel puţin o dată în viaţă (arsuri ce au produs "bă­şici"), în special în copilărie.* Exces de expunere la lu­mină ultravioletă, fie prin expu­nere solară, fie prin expunerea în solare pentru bronzat.* A avea 50 sau mai multe aluniţe pe corp sau a avea nevi displazici (aluniţe cu margini nere­gu­late şi culori diferite).* Antecedent de melanom familial, adică dacă o rudă apropiată a suferit de această boală. Una din zece persoane cu melanom au o rudă care a avut această boală.* Persoanele cu sistem imunitar scăzut, cei care folosesc medicamente ca urmare a unui transplant.1. Forma superficială este de departe cea mai des întâlnită (70% din cazuri). Această formă se dez­voltă, adesea, de pe un nev (o aluniţă).2. Melanom nodular, vreo 10-15% din cazuri. Se găsesc pe toate suprafeţele cor­pului. Este foarte agresiv.3. Lentigo maligna melano­ma (10-15% din ca­zuri). Se gă­sesc pe zonele expuse la soare ale cor­pu­lui.4. Melanom acral, se găsesc pe palme, tălpi şi sub unghii. Este foarte agresiv.5. Melanomul mucoaselor - se găseşte pe toate suprafeţele mu­coaselor (ochi, gură, tractul intes­tin, tractul genital şi urinar). Constituie vreo 3% din melanoame şi sunt diagnosticate la vârstnici. Evo­lu­ţia lor este agresivă.Fiindcă multe melanoame se dezvoltă pe fondul unui nev pre-existent, iar prezenţa acestora este un factor de risc important, este bine să ne examinăm mereu aluniţele şi să semnalăm imediat medicului dacă ceva pare să fie în neregulă.* O asimetrie. Dacă tragem o li­nie de împărţire a aluniţei în două jumătăţi, şi ele sunt asi­me­trice.* O bordură proeminentă, adică o margine care nu este netedă.* O culoare neomogenă: culorile albastru, roşu, alb sau negru nu sunt semne binevenite.* Un diametru sub 6 mm este considerat semn bun. În schimb, modificarea de culoare, mărime, mâncărimea, sângerarea nu sunt semne bune.Oricare dintre manifestările de mai sus sunt un motiv de a vizita imediat medicul specialist.Cauza melanomului malign este necunoscută. Tratamentele clasice includ chirurgia (în stagiu inci­pient), precum şi laseroterapia, chimioterapia şi radioterapia.* Protecţia solară, folosind haine adecvate (da­că se poate vedea prin ele pielea sau silueta, nu sunt adecvate). Pălării cu boruri largi, care să arunce o umbră asupra întregii feţe.* Aplicarea de creme fotopro­tec­toare. Atenţie! Ele nu se masează pe corp, ci se aplică. (Agenţia ame­ricană a me­dica­mentului recomandă 2 mg de cre­mă pe 1 cm2 de piele.) Cremele trebuie reaplica­te după 2 ore, şi după baie, transpiraţie, după şter­gere cu prosopul. Este bine să solicitaţi ecrane contra UVA şi UVB.* Să se evite expunerea solară între orele 10:00 şi 16:00, căci soarele este cel mai intens atunci.* Dietă cu multe vegetale - conţin substanţe nu­mite flavonoizi, între care gosipina are efecte anticancerigene. În plus, alimentele vegetale mo­difică sângele înspre un pH alcalin, ceea ce poate reduce riscul de cancer.* Plante medicinale - tătănea­sa, vâscul, uleiul de ricin şi mai ales uleiul de tămâie sunt plante utile con­tra cancerului. Se pot administra oral şi local.* Acupunctura ajută mai ales când apar dureri în situaţii de meta­stază.* Homeopatia este foarte utilă, fiind o metodă care atinge interiorul omului în profunzime. Medi­camente cum ar fi Arsenicum album, Carcino­si­num, Hydrastis canadensis, Lapis albus, Viscum album, sunt utile pentru cancer în general. Însă tratamentele individualizate sunt decisive în această situaţie. Vă urez succes!