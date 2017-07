› Prof. Dr. NICOLAE ISTUDOR, Rectorul Academiei de Studii Economice: "În 2017, este posibil să fim pe locul unu în Europa, la grâu"

- În 2007, anul aderării României la Uni­unea Europeană, balanţa comercială la grâu era ne­gativă. După 10 ani de la aderare, soldul ba­lanţei este pozitiv şi în continuă creştere. Prin­cipalele state în care exportăm grâu sunt: Egipt, Iordania, Vietnam, Libia. Valoarea totală a ex­porturilor de grâu ajunge la 1.142.168.000 euro (în 2016). În anul 2013, România se afla pe locul trei, după Fran­ţa şi Germania, la cantitatea de grâu ex­por­tată. În 2017, este posibil să fim pe locul unu. Aşa cum arată câmpurile cultivate cu grâu, se poate spune că este vorba de un an agri­col bun, cu mult peste media ultimilor ani.- Nu este un lucru de laudă că importăm produse de panificaţie pe care le-am produs aca­să, până de curând, şi pe care am putea să le producem şi mai departe. La fel cum nu cred că este o politică bună să exportăm materii prime şi nu procesate, ca să le creştem valoarea adăugată. În ceea ce pri­veşte importul de pro­duse de pani­ficaţie, ca să vă ofer o cifră exactă, acesta are o valoare de 403.772.000 euro, de trei ori mai mare decât în anul 2007, ceea ce plasează Ro­mâ­nia pe locul 15 din Uniunea Europeană la acest indi­cator. Principalele ţări din care Româ­nia importă produse de panificaţie sunt Polonia, Germania, Italia şi Ungaria, deşi la producţia de grâu, toţi se află în urma noastră. Neplăcut este şi aspectul le­gat de importul de pâine congelată des­pre care con­sumatorul nu este informat co­rect. De aseme­nea, fabricile de pâine au­toh­tone ar trebui să se preocupe de creş­terea calităţii la făină, pâine şi produse de panificaţie, pentru a-şi satisface cum­părătorii, poate chiar cu o promovare ca pro­dus româ­nesc. Nu putem acuza hiper­market-urile pentru politica de import a pro­du­selor congelate! De vină suntem noi, românii, că am acceptat ca acestea să intre în interiorul oraşelor şi să con­cureze cu pâinea noastră care se vinde la "maga­zinele de cartier".- Cred că e o exagerare să spunem că pâinea noastră nu este bună. Este mai curată şi mai sănătoasă decât pâinea de import, cu mai puţine chimicale, dar mai scumpă. Consumatorul nu are o cultură a calităţii şi nu alege cu prioritate produsele româneşti, ci se orientează, din lipsă de bani, către produsele mai ieftine, cumpărate din acelaşi loc. Trebuie să recunoaştem că este şi o problemă de fiscalizare şi de control fiscal. Am auzit mulţi producători de pâine care se plâng de evaziunea fiscală care se practică fără control. Aici trebuie să intervină urgent ANAF-ul.- După reforma agricolă din 1990, agricultura nu a depins şi nu cred că va depinde de un guvern sau de un ministru, ci direct de producători. În schimb, depinde foarte mult de condiţiile cli­matice care pot fi fatale, atâta timp cât suprafeţele irigate sunt foarte reduse. Ceea ce mă încurajează să sper în redresarea situaţiei irigaţiilor este faptul că la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este ministru unul dintre cei mai buni spe­cialişti pe care i-am cunoscut şi cu care am lucrat: Petre Daea.- Producţia totală de cereale din România este de 21.764.816 tone, în anul 2016. În această structură remarcăm şi producţia de secară, orz, or­zoaică şi ovăz. Secara este a doua cereală pa­nificabilă după grâu, iar în anul 2016, producţia de secară este de 25.931 tone, peste 50% din producţie fiind concentrată în regiunea Centru şi Sud-Vest Oltenia. Producţia de orz prezintă im­por­tanţă pentru industria berii şi pentru hrana animalelor. Aceasta însumează 1.267.722 tone, reprezentând o creştere de cinci ori faţă de anul 2007 (fiind considerată cea mai mare creştere din România). Ovăzul este considerat cea mai hrăni­toare cereală, producţia ajungând la 381.359 to­ne, reprezentând o creştere de 51% faţă de 2007.- Germania este un exemplu de succes în ceea ce priveşte performanţele obţinute în agricultură. Acest succes este datorat investiţiilor masive în tehnologie, sprijinului statului prin intermediul unor programe guvernamentale, încurajarea agri­culturii biologice, încurajarea cercetării ştiin­ţi­fice. În anul 2009, am avut şansa să vizitez câteva ferme şi fabrici de procesare nemţeşti, în cadrul unui proiect de cercetare. Am vizitat cooperativa AGRAVIS RAIFFEISEN, cea mai mare coo­pe­ra­tivă din nordul Germaniei, care urmăreşte în­treaga filieră a produsului. Comercializarea în mediul rural se face în magazine cu marca Agra­vis, asigurând astfel stabilitate şi fidelizare pen­tru fermieri. O lecţie importantă pentru Ro­mânia o reprezintă crearea formelor de asociere pentru agricultură, astfel încât fermierii să obţină o serie de avantaje, precum: reducerea costurilor de pro­ducţie, creşterea capacităţii de negociere şi obţi­nerea unor preţuri de vânzare stimulative, accesul la fondurile europene şi altele. În plus, Germania este o ţară care îşi reconsideră tradiţia, chiar şi în reţetele de preparare a pâinii, spre bucuria "pa­trio­tică" a celor bucuroşi să mănânce o pâine bu­nă şi sănătoasă, ca pe vremea bunicilor.- Cu câţiva ani în urmă, nu se cultivau circa două milioane de hectare! La o producţie medie de numai 2.500 kg de grâu la hectar, rezultă 5 milioane de tone de grâu pierdute, ceea ce în­seamnă circa 3,25 milioane tone de făină. Rezul­tă că am putea să producem suplimentar pâinea pentru 32 de milioane de oameni. Deci, pământul necultivat al României ar putea salva de la moar­te toţi oamenii care sfârşesc azi de foame în în­treaga lume. Agricultorii români ar putea eradica foametea letală de pe glob, cu o singură con­diţie: să găsim metodele cu ajutorul cărora să-i stimu­lăm pe proprietarii de terenuri să le cultive şi să-i găsim pe cei care să cumpere această producţie.