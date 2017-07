Arnica se numără printre cele mai eficiente remedii homeopatice de prim ajutor: în cazul leziunilor obiş­nuite ale pielii şi ale ţesutului subcutanat (lovituri, întinderi, contuzii). Puterea ei de a acţiona este de durată, mult după vindecarea rănii.Hematoamelor (vânătăi) şi infla­maţiilor tipice li se adaugă o senzaţie puternică de obo­seală. După rănire, persoanele în cauză sunt de multe ori agi­tate şi refuză orice fel de intervenţie. Şi, deşi reac­ţio­nează sen­sibil la atingeri, ele bagatelizează problemele şi durerile.Ajută şi în cazul leziunilor de pe gingii şi al presiunii su­pă­ră­toare a protezelor. Administrată îna­intea unei ope­raţii, arnica reduce riscul sân­ge­ră­rilor şi grăbeşte vinde­carea rănii.Afecţiunile însoţite de o uscare şi o infla­mare puternică a mucoasei se ameliorează prin tratamentul cu Bryo­nia D6. Este bine să luaţi preparatul chiar de la apariţia durerilor de gât. El vindecă şi tusea iritantă, care răspândeşte dureri în tot coşul pieptului.Apar dureri şi înţepături în gât şi înghiţitul devine din ce în ce mai greu. Persoanele în cauză au gura uscată şi le e o sete teribilă de lichide reci. De multe ori, îşi apasă sternul cu mâinile când tuşesc, ca să nu doară aşa de tare. În general, simptomele se ameliorează cu căldură şi odihnă. Nu neglijaţi aceste semnale!Ajută şi în afecţiunile digestive, mai ales în cazul constipaţiei, dar şi împotriva durerilor produse de un eventual lumbago.Este folosit în homeopatie, în prin­cipal în stări gripale sau asemănătoare gripei. Eupa­torium perfoliatum com­bate durerile puter­nice de oase şi de muşchi. Iar cei afectaţi îşi pot ţine în ge­neral sub control febra şi frisoanele cu acest pre­parat.Bolnavii se simt epuizaţi, se zvâr­colesc de colo-colo în pat şi, în plus, îi dor mem­brele, până în măduva oaselor. Un alt semn de reţi­nut: dureri de cap şi dureri ale globilor oculari. Şi s-ar putea observa pofta de ceva rece (apă sau în­gheţată).Ajută şi în cazul durerilor de după fracturi. Iar pacienţii reumatici pot profita şi ei de un trata­ment cu Eupatorium perfoliatum.Acest preparat este extrem de eficient, mai ales în cazul afecţiunilor acute în stadiu incipient. Homeo­paţii reco­mandă belladonna mai ales în cazul infecţiilor bruşte, al in­flamaţiilor şi febrei mari.Remediul acţionează deosebit de bine atunci când simţiţi că vă creşte febra şi transpiraţi pu­ternic. Un alt simptom: înroşirea feţei. Există şi pacienţi care reacţionează sensibil la zgomote, zguduituri sau lumină. Durerile vin şi dispar brusc.Ajută şi în cazul durerilor abdominale instalate în valuri şi al co­licilor puternice. Belladonna poate fi folosită, de ase­me­­nea, în insolaţiile uşoare, pentru calmarea durerilor.Experţii recomandă cu prioritate calendula (găl­benelele), când e vorba de răni proaspăt provocate de înţe­pături, tăieturi şi zdrelituri. Calendula împiedică, respectiv reduce în mod evident formarea de ţesut cicatriceal. Dar şi în cazul rănilor purulente, care se vindecă greu, remediul se dovedeşte a fi foarte eficient. Acelaşi lucru este valabil şi pentru arsurile uşoare. Trata­mentul intern poate fi completat cu alifii homeopatice de găl­benele, care se găsesc în farmacii.Dacă leziunile pielii nu au mar­ginile netede, ci franjurate, veţi şti exact că remediul cerut este calendula. Un alt semn neîndoielnic: rana se inflamează şi devine purulentă, cicatricele se rup, se înroşesc şi se in­flamează. De regulă, rănile sunt foarte dureroase.Ajută şi în caz de hipoacuzie (auz slăbit), de pildă, după un trau­matism cranian sau de timpan.Mâncare din abundenţă, alcool în cantităţi prea mari, "supraîncărcătură" sufletească - cauzele care provoacă starea de greaţă sunt numeroase. Stomacul se crispează, de parcă aţi fi înghiţit un bolovan. În acest caz, re­mediul pentru care optaţi trebuie să fie Nux vomica (Turta-lupului).Caracteristicile sunt senzaţia de saţietate, eructaţie acidă şi senzaţie de vomă. Tot tipică este şi o reacţie hipersensibilă la îmbrăcămintea strâmtă. În majoritatea cazu­rilor este vorba de persoane care se hrănesc mai degrabă nesănătos, care au de su­portat prea mult stres şi o încărcătură emoţională prea mare.Ajută şi în cazul guturaiului datorat aerului condiţionat din încăperi sau vre­mii reci şi uscate de afară. De efectul calmant al reme­diului pot profita, de asemenea, persoanele cu temperament uşor iras­cibil. În general, cei ce reacţionează nervos în mod repetat la situaţiile de stres ar trebui să încerce măcar o dată Nux vomica.Chamomilla vinde­că în mod palpabil afecţiunile sto­ma­cale şi balonările. Ameliorează, de asemenea, colicii şi diareea, şi la copiii mici. Muşe­ţelul calmează în plus durerile ab­dominale convul­sive, din timpul menstrua­ţiei.Per­soa­nele în cauză reacţio­nează sen­sibil la atingeri şi se plâng de dureri pu­ternice de stomac, care cedează, însă, la căldură. Urmăriţi atent: vi se înroşeşte un obraz, în timp ce ce­lălalt rămâne palid? Vă e sete tare de apă rece? Evoluţia bo­lii pare a fi destul de violentă şi greu de su­portat.Ajută şi în cazul durerilor ner­voase (nevral­gii). Remediul le este recomandat şi celor cu reacţii de iri­tare. Sau dacă aţi băut o can­titate mare de cafea şi somnul nu vrea să vină, proprietăţile cal­mante ale mu­şeţelului vă pot fi de folos.Se numără printre cele mai importante preparate împotriva durerilor de cap. Mai ales a celor acute (senzaţia de cască strâmtă pe creier), care ce­dea­ză repede după tratamentul cu Gelsemium (iasomie sălbatică). La fel ca şi durerile din partea posterioară a capului (occiput), care se diminuează uşor-uşor.Durerile de cap se întind de la occiput până la ochi, înso­ţite adeseori de o stare generală de moleşeală: persoanele respec­tive se simt lipsite de energie, par aproape apatice şi nu simt, prac­tic, nevoia de a bea apă. Uneori le tremură muşchii, iar în cazurile grave, pot apărea simp­­tome de paralizie.Ajută şi la ţinerea sub control a tractului digestiv, a emo­ţiilor aşteptării, a nervozităţii. Cu acest remediu ho­meopatic se pot trata, de asemenea, stările de ameţeală, provocate de o tensiune arterială prea scăzută (hipoten­siune).Este vorba de un preparat eficient pentru tratarea pro­blemelor menstruale. Există un număr mare de femei care acuză o alternanţă permanentă între "durerile" sufleteşti şi durerile fizice, în timpul ciclului. Pulsatilla le promite o însănătoşire grabnică.Durerile de cap şi durerile menstruale apar foarte frecvent. Dar şi dispoziţia oscilantă, cu tendinţa de a izbucni repede în plâns. Tipic: ba se simte nevoia apropierii de ceilalţi, ba ten­dinţa de a-i respinge. De cele mai multe ori se adaugă şi senzaţia con­tinuă de frig, deşi încăperile încălzite produc neplăcere.Ajută şi la cistitele provocate de frig sau de umezeală. Pulsatilla este de folos şi în cazul unei vezici iritabile. Şi tot cu ea se tratează şi sinuzita sau otita medie.Dereglările care privesc aparatul loco­motor sunt tratate, în mod clasic, cu acest pre­parat. Rhux toxicodendron ajută, de pildă, în cazul durerilor de spate, al sciaticii şi al durerilor reumatice din oase, articulaţii şi muşchi. Şi inflamaţiile tendoanelor sau rigiditatea cefei se află printre afec­ţiunile tratate cu acest preparat.În cazurile în care urmează a se interveni cu Rhux toxicodendron, se remarcă - în general - o stare pronunţată de neastâm­păr. Persoanele în cauză simt o nevoie puternică de mişcare. Activitatea fizică amelio­rează problemele, în vre­me ce sedentarismul le înrăutăţeşte.Ajută şi la nevral­gii cu dureri cumplite. Există, însă, nume­roase per­soane care au avut rezultate pozitive în cazul unor afecţiuni ale pielii, pre­cum zona zoster, herpes sau varicelă. Ameţeala produsă de un supraefort fizic poate fi tratată - şi ea - cu Rhus toxicodendron.