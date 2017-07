Nu e nici un stat cu două viteze - una a celor paralizaţi de frica schimbărilor şi alta a oamenilor cu iniţiativă, aşa cum se mai crede. Ro­mânia este o monedă cu două feţe, una văzută şi cea­laltă ne­văzută. Furată, cu meto­dă, de trei decenii încoace, de către partea nevăzută - Repu­bli­ca secretă.Republica secretă este organizată mili­tă­reşte şi are ca unic scop drenarea resurselor pu­bli­ce. Şi pentru a avea ce jefui, se îngrijeşte per­manent de alimentarea conturilor statului. Nu din producţie, căci asta e o întreprindere grea şi riscantă, ci din "taxa de protecţie" pe ca­re este silit să o plătească fiecare cetăţean cinstit, fie el angajat sau angajator. "Taxă" care poartă multe nume oficiale şi însumează toate dările legale.Corpul ofiţerilor superiori ai Republicii secrete este invizibil. Nu pentru că aceia care îl compun nu ar avea o poziţie publică (deşi nu e obligatoriu să aibă), ci pentru că nu le ştim adevărata putere. Şi pentru că, de obicei, cei care operează în teren sunt simpli soldaţi, uşor de sacrificat, la o adică.Uneori, câte un purtător de grade înalte cade victimă luptelor interne pentru putere sau este pedepsit pentru lăcomie - una dintre re­gu­lile de aur ale Republicii fiind să nu jupoi car­nea până la os, să laşi ceva şi organismului so­cial, să se poată reface. Noi, muritorii de rând, habar n-avem însă de răfuielile de la vâr­ful Republicii, cum nici de existenţa aces­teia. Ve­dem numai ce ni se permite: ascen­si­uni şi pră­buşiri spectaculoase, arestări fără con­dam­nări, condamnări discutabile, dezer­tări neaş­teptate, deconspirări la comandă, dez­văluiri uluitoare, proiecte orbitoare, ceaţă de vorbe...Mai sus n-am descris Mafia, căci este mai mult decât atât. Republica secretă s-a născut din încrucişarea Securităţii statului comunist cu dorinţa de putere a tagmei infractorilor mă­runţi, dedaţi la capitalism sălbatic, de după decembrie 1989. Posibilităţile uneia, combi­na­te cu meto­de­le celeilalte, ne-au adus unde suntem.Din fericire, slăbiciunea Republicii secrete rezidă chiar în puterea ei. Fiind sigură că are totul sub control şi că oricum poporul e prost, a devenit neglijentă. Şi în selecţia cadrelor, şi în aplicarea propriilor reguli de gestionare a ja­fului. Aşa se explică accesul în funcţii pu­blice de importanţă vitală a unor gângavi men­tal de teapa lui Liviu Pop, senator şi mi­nis­tru al... Edu­caţiei, a unor băieţi fără mese­rie, dar cu tre­cut de studenţi la Academia SRI, pre­cum Mi­hai Tudose, azi premier, sau Clau­diu Man­da, vicepreşedinte al Senatului şi pro­babil vii­tor şef al Comisiei parlamentare de con­trol al SRI, a unor iresponsabili ca Victor Ponta şi Crin Antonescu, a unor nesăţioşi ca Darius Vâl­­­cov sau Sorin Oprescu şi a unor aspiranţi la dictatură, ca Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Lista e mult mai lungă, dar ideea este ilustrată deja. Republica secretă se poate pră­buşi odată cu oamenii care o slujesc. Nu fără efort din partea structurilor sta­tului care încă nu sunt captive ale Repu­blicii secrete, câte or mai fi rămas. Că rezis­tenţa există, o do­ve­deş­te inclusiv ultima investigaţie jurnalistică, Rise Project în care Liviu Dragnea este acuzat că a pus mâna pe o societate de stat, pe care apoi a îngrăşat-o cu sute de milioane de euro din bani publici, ca să-i satisfacă lui pofta pen­tru o viaţă de nabab. Sursa este un document al serviciului secret al Ministerului de Interne, vechi de şase ani. Acum aflăm că DNA are şi ea un dosar pe subiectul ăsta, de un an şi jumătate.