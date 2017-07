E atât de mică şi neajutorată, aşa, cum stă lângă muntele de cărţi! Mă apropii încetişor, de parcă aş putea s-o trezesc.Bunica Olga are un aer de fetiţă smerită, aşa cum se odihneşte cu mâinile pe piept. Doamne, când s-a topit aşa? Ai zice că încape în căuşul pal­me­lor. Un pumn de om a mai rămas din ea! Cu pă­rul alb, stră­lu­citor, şi linia gurii căzută, într-o gri­ma­să a unei ne­în­du­plecate hotărâri pe care o ştie doar ea. Cu vârful pantofilor negri, înţepând vălul ce o acoperă uşor, pregătiţi s-o ducă departe. Înveş­mân­tată toată în ne­gru stins. Înconjurată de lumâ­nări ce abia îndrăznesc să pâlpâie. Şi de un pâlc de oameni, c-un tremur de lacrimi în ochi, ce povestesc ceva în şoap­tă. Mur­murul se topeşte, la intrarea mea, într-un Dumnezeu s-o ierte, susurat cu sfială. Eu nu găsesc ce să spun. Ea, cu siguranţă, ar fi ştiut.Cred că, de altfel, este prima dată când tace. Când nu mă-ntâmpină în prag, plină de vervă, într-una din rochiile ei vaporoase, înflorate. Cu cârli­onţii de cu­loarea castanei coapte, prinşi cu două cla­me de păr, cu fruntea largă, dezvelită într-un gest al unei dezar­man­te sincerităţi. Cu nasul acvilin şi o atitu­dine fer­mă, învingătoare. Într-o vreme când eram foarte mi­că, întreaga casă avea spiritul ei. Uşa se deschidea cu râsul său, pereţii luminau şi-n noap­te, daţi de bu­nica Olga cu var de un alb obraznic, ima­cu­lat, aro­mele mi­nunate din bucătărie mă alintau şi răs­pân­deau emoţia diafană a unui cămin pe deplin fericit, iar serile se topeau, toate, în vraja bas­melor tot de ea spuse. Mă cui­băream în aşter­nutul rece şi scrobit, mirosind me­reu a proaspăt, şi aşteptam să deschidă câte o carte din care să-mi citească, cu ne­miluita, po­veşti. Şi citea şi iar citea şi parcă nicio­dată nu obo­sea. Iar basmele acelea de demult îmi răsună în suflet şi azi, şi toate au glasul ei. De parcă bunica Ol­ga ar fi naratorul unic al tuturor istoriilor care există şi cu care am crescut.Ea, în schimb, nu a crescut aşa. La doar 19 ani, era deja mamă pentru primul ei copil, iar la 21, mai avea încă doi. Pentru ca apoi, la 45 de ani, să re­nunţe la toată viaţa ei ca să fie bunică. Să mă creas­că pe mine şi, apoi, pe fratele meu şi pe ve­rişorii mei. Şi tot atunci, a rămas văduvă. De fapt, aş putea spune că bunica Olga n-a avut niciodată o viaţă a ei, ci a trăit mereu pentru alţii - pentru părinţi şi fraţi, apoi pentru copii, iar mai târziu, pentru nepoţi. Născută la Sighetu Marmaţiei, într-o familie de români ne­voiţi să vor­beas­că mai mult ungureşte, nu numai că nu a uitat limba maternă, ba chiar a citit atât de mult în română, încât întotdeauna am crezut că, de-ar fi vrut, ar fi pu­tut oricând să scrie şi ea. Mai mult, a în­văţat şi ger­mană, franceză şi latină. Limbi pe care, la 80 de ani, încă le mai ştia. În 1944, în timpul răz­boiului, s-a re­fugiat cu părinţii şi cei patru fraţi în Ol­tenia. Şi-a strâns toată viaţa într-un geamantan şi, în­ghesuită în­tr-un vagon de tren cu alte mii de bieţi dezrădăcinaţi, a luat drumul pri­begiei. Iar soarta a oprit-o într-un oră­­şel aflat între Slatina şi Craiova, unde s-a şi căsă­to­rit, la 18 ani. Aici şi-a trăit apoi toată viaţa şi nu s-a mai întors la familia ei, care s-a re­stabilit, după răz­boi, în Maramureş. O auzeam, când mai crescusem puţin, vorbind la telefon cu fra­ţii ei, ungureşte, limbă din care eu nu ştiu nici mă­car un cuvânt. Odată, când aveam vreo 14 ani, bu­nica Olga m-a dus la Sighet să-mi cunosc ramura de familie din partea ei. Vor­beau toţi stâlcit ro­mâneşte, iar, între ei, doar în maghiară. Singura amintire plă­cu­tă de atunci a fost Cimitirul vesel de la Săpânţa, la care tot mamaie Olga m-a dus. Cu inscripţiile lui vesele, româneşti.Bunica Olga este, însă, cea care mi-a explicat sen­­sul fiecărui cuvânt în română, pe care nu-l în­ţe­legeam când eram copil. Şi, dacă mă gândesc mai bine, limba pe care o vorbesc şi o scriu are sen­surile desluşite de ea, atunci, tare demult, când învăţam să vorbesc. Aş putea spune că limba mea maternă este limba poveştilor pe care mamaie Ol­ga mi le citea. De altfel, când era tânără şi avea deja trei nepoţi, Ol­guţa, aşa cum îi spuneau toţi din oraş, era o po­veste în sine. Cu un aer mereu primă­văratec, radiind voie bună şi o energie uriaşă, era un fel de prinţesă a orăşelului de pe Olteţ. Lucra la primărie, ca dac­tilografă, iar sarcina ei era să bată la maşină scrierile oamenilor deştepţi din ju­deţul întreg. O preferau cu toţii pe ea, pentru că re­dacta fără greşeală, în ritmul nerăbdător al dictării, cărţi ştiinţifice sau lucrări de doctorat. Dar asta era înainte de a mă naşte eu. Apoi, pe maşina de scris s-a aşternut praful. Şi o amintire a rămas şi talentul ei de a dactilografia. Însă, şi de­ve­nită bunică, Olguţa tot Olguţa era. Vioaie şi vor­bă­reaţă, mă lua de mână când ieşea în oraş şi mă du­cea cu ea peste tot, la piaţă sau la magazinul uni­versal din centru. Dar covorul ei roşu, calea pe care păşea mereu neobosită şi di­chisită, era unica străduţă din Balş, pră­fuită şi ne­asfaltată, ce trecea dreaptă şi mândră printre casele ce-i răsăreau de-o parte şi de alta. Acum, strada s-a pre­schimbat în drum euro­pean, iar, în locul că­suţelor de altădată, au răsărit blocu­rile cenuşii, im­personale, ridicate pe vremea lui Ceauşescu. Iar fie­care drum prin orăşel, cu bunica Olga de mână, era lung cât o zi de post. Din doi în doi paşi, femeia asta sveltă şi energică se oprea cu câte cineva de vorbă. Şi sporo­văiau şi tu­ruiau poveşti, iar eu n-o lăsam nicio clipă să zăbovească şi o trăgeam cu îndărătnicie de mână, nerăbdătoare să ajungem în locul spre care ne-am pornit. Acum, aş mai vrea să merg cu ea pe dru­mul drept şi simplu şi să mai pot asculta istorioa­rele pe care le depăna pe-atunci. Tot aşa cum aş mai vrea ca timpul călătoriei sale să nu se fi sfârşit. Tot mamaie Olga era omul care făcea în locul nostru, al tuturor, treburile simple, omeneşti. Ea pregătea masa, din raţiile meschine de dinainte de Revoluţie. Nu ştiu prin ce magie reuşea să pregătească mese a­tât de bo­ga­te, din­tr-atât de puţin. Şi tot ea se trezea, de zeci de ori pe noapte, când e­ram bolnavă, şi-mi adu­cea ceai sau apă sau îmi punea o com­presă rece pe frun­te. Ai fi zis că bunica Ol­ga nu avea somn şi nu os­te­nea ni­ciodată. Sau, când a­veam nevoie de o în­voire de la şcoa­lă, tot pe ea o rugam să sune şi să vor­beas­că în nu­mele meu. Cu o di­plo­maţie rară şi o bucu­­rie ne­mai­po­me­ni­tă de a comunica în­tru­na cu oamenii, reu­şea să obţină întotdeauna tot ce voia.În ultimii ei ani de viaţă, însă, după un accident vas­cular cerebral, bunica Olga nu i-a mai recu­noscut, o vreme, nici pe mama şi tata, nici pe fratele sau verii mei. Singura de care îşi aducea aminte eram, nu se ştie de ce, eu. Când veneam de la fa­cultate şi intram la ea în cameră, ştia imediat cine sunt, ba chiar nu ui­tase niciun detaliu din copilăria mea, nici din po­veştile citite odinioară, până târziu în noapte. După aproape un an, amintirile i s-au re­întregit. Îşi recă­pă­tase trecutul şi frân­tu­rile din viaţa apusă. Doar că era atât de sle­ită de puteri, atât de vlăguită şi neajutorată, în­cât nu mai putea trăi aşa cum ştia ea. Sin­gurul drum pe care pi­cioa­rele uscate şi tre­murânde o mai purtau era cel din camera ei până-n bucă­tă­rie. Se spri­jinea cu mâinile stoar­se de sevă şi cu­loa­re, în care moartea în­cepuse să prin­dă pu­­tere, deja, de pereţii ho­lului. Şi se strecu­­ra ca o stafie din care viaţa se scursese mai mult de jumătate. Dar nu o răb­da inima să stea în pat. Se târa, cu pi­cioa­rele slăbă­noage şi ne­sigure, atât de viguroase când­va, până în camerele din faţă, în care stăteam noi, doar ca să vadă ce mai facem."Mai vino şi pe la mine prin cameră, să mai vor­bim", îmi tot spunea. Avea a­proape 90 de ani, dar min­tea îi era la fel de limpede ca în tinereţe. N-aveam nicio­dată timp să stau cu ea atât cât şi-ar fi dorit. Nici să-i ascult poveştile sau să îi spun care mai este viaţa mea. Se plângea, mai tot timpul, de cât e de slăbită şi fără vlagă şi fără rost. Şi se văieta că o dor dinţii, atâţi câţi mai avea. "Să ai grijă de ti­ne, mamaie! Că nimeni n-o să aibă dacă tu nu ai. Iar eu nu ştiu cât o mai duc". O lăsam tot mai mult sin­gură pe biata Olga. Viaţa noastră nu mai trecea prin ca­mera ei. Încăperea în care stătea devenise un sanc­tuar în care moartea îşi făcea, încet-încet, culcuşul.Au lăsat-o mai întâi picioarele, cele care, altă­dată, băteau oraşul în lung şi-n lat, de-aş putea spune chiar că strada ce taie localitatea olteană de la un cap la altul e inventată de paşii ei. Şi atunci când nu mai putea să se ţină pe oasele slăbănoage şi sleite, cât să ajungă până la bibliotecă, ne cerea nouă cărţile. Ma­ma sau eu îi duceam, roman după roman, din raf­turile înalte ca munţii, din sufragerie, unde Olga nu mai ajungea. Apoi, au lăsat-o şi ochii şi nicio pe­re­che de ochelari nu o mai ajuta să citească. Atunci cred că s-a terminat cu adevărat viaţa ei şi s-a stins în ea ultima zvâcnire de bucurie a sufletului. Nici glas, parcă, nu mai avea în vremea aceea, mama îi lă­sase un clopoţel lângă pat, ca Olga s-o poată che­ma, la nevoie. Bunica a locuit, toată viaţa, în odăiţa aceea, în casa părinţilor mei, pentru ca noi, nepoţii, "să nu creştem cu cheia de gât". Apoi am plecat la facultate, apoi ne-am căsătorit, şi eu, şi fratele meu. Şi ajungeam tot mai rar acasă. "Mai veniţi şi voi pe la mine, măi mamaie! Că nu se ştie câte zile oi mai avea. Să-mi mai spuneţi şi mie ce mai faceţi". Şi zilele goneau, una după alta, iar bunica Olga se topea ca o lumânare, iar noi tot mai rar ajungeam să stăm cu ea.Până când, într-o seară, m-a sunat mama: "A murit Olga. Vino acasă!". Mi-a povestit că s-a stins repede, în tăcere. A tras aer adânc în piept de câteva ori, de parcă şi-ar fi făcut curaj s-o apuce pe lungul drum fără întoarcere pe care o pornea. A plecat fără cuvinte. Era tare bătrână! Atât de bătrână, încât toţi oamenii din vremea ei erau de mult duşi. Oraşul, cu chipul lui de acum, nu-şi mai amintea nici el de ea. Poate doar stră­duţa, prima ei prietenă din Balş, să nu o fi uitat pe Olga, aşa cum mer­gea ea, tânără şi ţan­ţoşă şi plină de viaţă, mai întâi la 18 ani, când toc­mai se refu­giase cu familia în Oltenia, apoi la 19 ani, când legăna pri­mul ei prunc, apoi la 45, când mă năs­cu­sem şi eu şi mă purta peste tot cu ea pe stră­duţă. Pe fosta uli­cioa­ră, devenită acum drum european, a por­nit-o şi micul nostru alai, ce o con­ducea pe bunica Olga la groapă. O mână de oameni - familia şi câţiva cunoscuţi. "Păi, cum? Mamaie Olga mai trăia?" - a întrebat, cu mirare, o vecină, când a aflat de ce aveam doliu la uşă. Mai trăia, pentru că o uitase Dum­nezeu, cum se spune. Şi o cam uitaserăm şi noi, ce-i drept.Acum, smerită, din sicriu, bunica Olga a depănat ultima ei poveste. O poveste despre oamenii noştri dragi, pe care uităm prea des să-i privim, să-i iubim, să-i ascultăm. Pentru care n-avem niciodată timp, că­rora nu ni se pare important să le facem zilele mai cal­de şi mai frumoase. Micul convoi funerar a lăsat-o pe mamaie Olga în criptă, singură-singurică. Aşa cum a şi trăit, în ultimii ei ani. Câteva lacrimi au curs, câteva lumânări au pâlpâit în adierea vântului, câteva flori s-au aşezat sfioase pe mormânt. Măcar ele vor rămâne cu ea! Însoţitoare vii, pe drumul cel lung al morţii...